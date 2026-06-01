Productores advierten que fenómeno de El Niño podría encarecer importaciones y exportaciones de Costa Rica

CANAPEP y la CNAA advirtieron que los efectos de El Niño podrían extenderse más allá de la producción agrícola y afectar el comercio internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible regreso del fenómeno climático de El Niño encendió las alertas en el sector productivo costarricense. Aunque tradicionalmente este evento se asocia con sequías, reducción de lluvias y afectaciones a la agricultura, representantes del sector agroexportador advierten que sus consecuencias podrían ir mucho más allá de los cultivos y terminar impactando directamente el comercio exterior, las importaciones, las exportaciones y los costos de transporte del país.

La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) hicieron un llamado a las autoridades nacionales para dar seguimiento preventivo a los posibles efectos que podría generar El Niño, tanto dentro como fuera de las fronteras costarricenses.

La preocupación principal gira en torno a las eventuales afectaciones que el fenómeno podría provocar en la operación del Canal de Panamá, una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional y para la movilización de mercancías que salen o ingresan a Costa Rica.

PUBLICIDAD

Según explicaron las organizaciones, históricamente El Niño ha estado vinculado con períodos de sequía prolongada y disminución de la disponibilidad de agua en distintas regiones. En Panamá, estas condiciones pueden afectar los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, dos reservorios fundamentales para el funcionamiento del canal interoceánico.

El sector productivo pidió al Gobierno monitorear posibles impactos sobre la operación del Canal de Panamá y las rutas marítimas. REUTERS/Enea Lebrun

Las cámaras recordaron que durante la sequía registrada entre 2023 y 2024, las autoridades panameñas tuvieron que aplicar restricciones progresivas al tránsito de embarcaciones y reducir el calado permitido para los buques que cruzaban la vía acuática.

Aquellas medidas provocaron una disminución en la cantidad de barcos autorizados para transitar diariamente y generaron efectos en cadena sobre la logística internacional, incluyendo mayores tiempos de espera, dificultades para conseguir espacios de carga y aumentos en los costos operativos del transporte marítimo.

Aunque actualmente el Canal de Panamá mantiene operaciones normales y las autoridades panameñas desarrollan labores permanentes de monitoreo y prevención, el sector agroindustrial costarricense considera que es necesario comenzar a evaluar escenarios y diseñar estrategias de contingencia antes de que surjan eventuales problemas.

PUBLICIDAD

“Cuando hablamos de El Niño, normalmente pensamos en el impacto sobre cultivos, rendimientos, disponibilidad de agua o costos de producción. Pero el país también debe valorar otro riesgo: si el Canal de Panamá enfrenta restricciones, podría haber efectos sobre las rutas marítimas, los tiempos de entrega, los fletes, las importaciones de insumos y las exportaciones costarricenses”, señaló Abel Chaves, presidente de CANAPEP y vicepresidente de la CNAA.

Riesgo para una economía dependiente del comercio internacional

Las organizaciones subrayaron que Costa Rica mantiene una alta dependencia de los mercados internacionales, tanto para colocar productos agrícolas e industriales en el extranjero como para abastecerse de materias primas, insumos y bienes de consumo.

En ese contexto, cualquier alteración significativa en las rutas marítimas podría traducirse en aumentos de costos para distintos sectores de la economía.

Los empresarios advierten que una eventual reducción en la capacidad operativa del Canal de Panamá podría afectar la disponibilidad de contenedores, elevar los precios de los fletes y generar retrasos en las cadenas de suministro.

PUBLICIDAD

Estas consecuencias tendrían impacto sobre exportadores, importadores, productores agrícolas, industrias manufactureras e incluso consumidores finales, quienes eventualmente podrían enfrentar incrementos en los precios de algunos productos.

Además, señalaron que sectores estratégicos como la agricultura dependen de la importación constante de fertilizantes, agroquímicos, maquinaria, combustibles, materiales de empaque y otros insumos esenciales para mantener la producción.

Por esa razón, consideran indispensable que el país adopte una visión preventiva y coordine esfuerzos entre instituciones públicas y actores privados.

Empresarios consideran que eventuales aumentos en los fletes podrían impactar tanto a exportadores como a consumidores costarricenses. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)

Piden mesa de seguimiento nacional

Como parte de sus propuestas, CANAPEP y la CNAA solicitaron la creación de una mesa de seguimiento interinstitucional que permita monitorear la evolución del fenómeno climático y evaluar posibles escenarios de afectación logística.

La iniciativa incluiría la participación del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), autoridades portuarias, navieras, operadores logísticos, cámaras empresariales y representantes del sector exportador.

El objetivo sería analizar rutas alternas de transporte, disponibilidad de contenedores, costos de movilización de mercancías y posibles medidas de contingencia para minimizar impactos económicos.

PUBLICIDAD

Para Abel Chaves, la discusión debe centrarse en la preparación y no en generar preocupación innecesaria.

“El llamado no es a generar alarma, sino a prepararnos. El cambio climático y los fenómenos extremos ya están afectando la forma en que producimos y comerciamos. Costa Rica debe tener información oportuna, coordinación público-privada y planes de respuesta para evitar que un impacto climático se convierta también en un golpe logístico y económico”, manifestó.

Las cámaras empresariales recalcaron que están dispuestas a colaborar con las instituciones públicas en la búsqueda de soluciones y mecanismos de adaptación que permitan proteger la producción nacional, el empleo rural, la competitividad de las exportaciones y la seguridad de abastecimiento del país.

A criterio del sector productivo, anticiparse a los posibles efectos de El Niño será clave para evitar que un fenómeno climático termine generando consecuencias económicas mucho más amplias para Costa Rica y para su posición dentro de los mercados internacionales.

PUBLICIDAD