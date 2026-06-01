Irán amenazó con atacar Israel si Netanyahu bombardea Beirut

FOTO DE ARCHIVO: Misiles iraníes en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán, Irán, el 12 de noviembre de 2025. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO/Foto de archivo.

El ejército iraní advirtió este lunes a los residentes del norte de Israel que abandonen la zona si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lleva adelante la orden de bombardear Dahye, el barrio del sur de Beirut que funciona como bastión político y militar de Hezbollah. La advertencia, emitida por el Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya y recogida por la agencia oficial IRNA, marcó uno de los momentos de mayor tensión desde el inicio del conflicto regional desatado en febrero.

“Si se lleva a cabo esta amenaza, advertimos a los residentes de las zonas del norte y de los asentamientos militares en los territorios ocupados que abandonen la zona para evitar daños”, indicó el comunicado iraní. La declaración llegó horas después de que Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaran la orden de atacar objetivos de Hezbollah en Dahye, argumentando que el grupo libanés había violado el alto el fuego vigente.

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Los Guardianes de la Revolución elevaron el tono a través de la televisión estatal. La fuerza se declaró “decidida a llevar a cabo operaciones defensivas mediante la adopción de acciones significativas y abriendo nuevos frentes, además de preservar la ecuación en el estrecho de Ormuz”, según informó AFP. El mismo organismo advirtió que Irán considera que “cruzar las líneas rojas en Líbano y Gaza significa una guerra directa”.

Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo, el ayatollah Mojtaba Khamenei, publicó en X que “la paciencia de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán tiene un límite”. El presidente del Parlamento y negociador jefe, Mohamad Baqer Qalibaf, añadió: “Toda decisión tiene un precio, y llega el momento de pagar la factura”.

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Edificios destruidos por ataques aéreos israelíes, el domingo 31 de mayo de 2026, en la ciudad de Tiro, Líbano (AP Foto)

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que Teherán defenderá sus intereses “con todo su poder y con todas sus capacidades, conforme a su derecho inherente a la legítima defensa”, según informó Europa Press. La cancillería también acusó a Estados Unidos de incumplir el alto el fuego mediante “ataques contra buques mercantes iraníes” y responsabilizó a Washington por la ofensiva en el Líbano, que desde el 2 de marzo dejó más de 3.400 muertos y 10.300 heridos.

La suspensión de las negociaciones con Washington fue uno de los anuncios más significativos de la jornada. La agencia Tasnim informó que el equipo iraní interrumpió los diálogos dado que Israel “sigue cometiendo crímenes en el Líbano”. Teherán sostiene que el cese del fuego del 8 de abril cubre todos los frentes activos y que cualquier violación en uno equivale a una ruptura general de la tregua.

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La escalada se inscribe en un escenario que se deteriora con rapidez. El domingo, tropas israelíes tomaron el castillo medieval de Beaufort, posición estratégica al norte del río Litani que no había estado bajo control israelí desde los años ochenta. La amenaza de nuevos frentes incluye también el estrecho de Bab al Mandab, a la entrada del mar Rojo, donde los hutíes de Yemen ya atacaron tráfico marítimo con anterioridad, obligando a los barcos a rodear el continente africano. Una reactivación de esos ataques, combinada con el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, tendría consecuencias severas para el comercio energético global.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, resumió la posición de Teherán en X: “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”. La advertencia subrayó que, para Irán, la tregua con Washington no puede disociarse del frente libanés, y que la presión militar sobre Beirut tiene un costo diplomático que la Casa Blanca no puede ignorar.

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