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Taylor Swift anuncia canción original para “Toy Story 5″

La cantante une fuerzas con Jack Antonoff para crear un tema inspirado en la historia de la vaquera Jessie

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Taylor Swift lanzará la canción para "Toy Story 5"
Taylor Swift lanzará la canción original “I Knew It, I Knew You” inspirada en Jessie para la banda sonora de "Toy Story 5" (Pixar/AP)

Taylor Swift lanzará una canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, escrita para Toy Story 5, la nueva entrega de la franquicia de Disney y Pixar que llegará a los cines el 18 de junio en América Latina.

La artista realizó el anuncio este lunes a las 2 p.m. (hora del este de Estados Unidos) a través de sus redes sociales, luego de una cuenta regresiva desplegada en su sitio web y en una pantalla gigante en Times Square.

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La canción fue coescrita y coproducida junto a Jack Antonoff, colaborador habitual de Swift, con quien no trabajaba desde el álbum The Tortured Poets Department, lanzado en 2024.

Según informó Disney, el tema está inspirado en el arco narrativo de Jessie, la vaquera de juguete con voz de Joan Cusack, cuya historia comenzó en Toy Story 2. La compañía describió la canción como un regreso a las raíces country de Swift.

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“Siempre soñé con poder escribir para estos personajes que adoré desde que era una niña de 5 años viendo la primera película de Toy Story”, dijo la artista en un mensaje publicado en Instagram.

Taylor Swift anuncia canción original para "Toy Story 5"
La nueva canción para Toy Story 5 regresa a las raíces country de Swift y fue coescrita junto a Jack Antonoff para Disney y Pixar (Instagram/@taylorswift)

Y continuó en la publicación: “Me enamoré al instante de Toy Story 5 cuando tuve la suerte de verla en sus primeras etapas, y escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?“.

El director y guionista de la película, Andrew Stanton, celebró la colaboración en declaraciones recogidas por Variety.

“Es increíble lo significativo que ha sido tener a Taylor escribiendo e interpretando esta canción. Su conexión con Jessie y la manera inmediata en que entendió lo que el personaje estaba viviendo era innegable”, aseguró.

En esa misma línea, agregó que “la canción está tan profundamente ligada a Toy Story que, al escucharla por primera vez, pareció de inmediato que siempre había pertenecido ahí, como un familiar perdido hace tiempo. Fue cosa del destino“.

Taylor Swift anuncia canción original para "Toy Story 5"
Disney destaca que el tema se inspira específicamente en el arco narrativo del personaje Jessie, la vaquera de "Toy Story" (Instagram/@taylorswift)

Además, Taylor Swift puso a la venta en su tienda oficial —por tiempo limitado hasta el miércoles— un sencillo en CD en tres versiones: estándar, en piano y acústica. Los pedidos se enviarán a partir del 19 de junio, fecha de estreno del filme.

Las especulaciones sobre esta colaboración comenzaron a finales de abril, cuando usuarios detectaron un contador en el sitio web de la cantante con un fondo que evocaba la estética de Toy Story. El contador desapareció a los pocos minutos, sin que ni la artista ni el estudio hicieran comentarios al respecto.

Los rumores tomaron fuerza el 29 de mayo, cuando aparecieron vallas publicitarias en Los Ángeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Toronto, Ciudad de México y Londres con las iniciales “TS” en letras amarillas sobre un fondo azul con trece nubes blancas —número de la suerte de Swift y correspondiente a su fecha de nacimiento.

Ese mismo fin de semana, Pixar compartió en redes sociales una de las vallas con una imagen de Jessie bailando.

Taylor Swift anuncia canción original para "Toy Story 5"
Taylor Swift lanzó un CD sencillo en versiones estándar, piano y acústica por tiempo limitado en su tienda oficial (Instagram/@taylorswift)

La semana previa, Stanton había intentado despistar a la prensa. En una entrevista recogida por Rolling Stone, el director dijo que sería “un honor tremendo” contar con la estrella pop, pero agregó: “La triste verdad es que vimos la mezcla final de la película la semana pasada y la canción del final no era de Taylor Swift”.

La declaración fue interpretada por muchos como una confirmación de que Taylor Swift sí participaba en el proyecto, aunque en una ubicación distinta dentro del filme.

Toy Story 5 seguirá el enfoque “juguetes contra tecnología” con la incorporación de una tableta llamada Lilypad, con voz de Greta Lee, que capta la atención de Bonnie y desplaza a los juguetes clásicos que antes pertenecieron a Andy.

El reparto de voces incluye también a Conan O’Brien, Craig Robinson, Shelby Rabara, Scarlett Spears, Mykal-Michelle Harris y Matty Matheson. La actriz Krys Marshall, conocida por For All Mankind y Paradise, se incorpora al elenco en un papel adulto aún no revelado.

Taylor Swift anuncia canción original para "Toy Story 5"
El tema “I Knew It, I Knew You” estará disponible en plataformas digitales el 5 de junio de 2026 (Instagram/@taylorswift)

El antecedente musical más célebre de la franquicia en torno a Jessie es “When She Loved Me”, interpretada por Sarah McLachlan para Toy Story 2 y escrita por Randy Newman, que obtuvo una nominación al Premio de la Academia.

La canción “I Knew It, I Knew You” de Taylor Swift estará disponible en plataformas digitales el 5 de junio de 2026.

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