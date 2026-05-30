América Latina

Estados Unidos exigió al régimen nicaragüense la liberación del preso político y líder indígena Brooklyn Rivera

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental reclamó la excarcelación “incondicional” del dirigente de la Región Autónoma de la Costa Caribe y denunció “represión, violencia e inhumanidad” por parte de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo

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Un hombre y una mujer al lado de un paciente en una cama de hospital con tubos médicos. El paciente es un hombre de edad avanzada con un tubo nasal
El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Ocupa permanece hospitalizado en Nicaragua, rodeado de seres queridos mientras recibe atención médica en condición crítica (Associated Press)

El gobierno de Estados Unidos exigió el viernes la liberación inmediata de Brooklyn Rivera, histórico líder indígena y referente del pueblo miskito, tras la difusión de imágenes oficiales que muestran su estado crítico en un hospital. Rivera permanece encarcelado desde el 29 de septiembre de 2023, en el marco de la represión ejercida por el régimen sandinista liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra disidentes políticos.

Según los familiares del preso político, el dirigente está detenido sin existen cargos formales en su contra. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental expresó en la red social X: "Esta represión, violencia e inhumanidad son abominables. Reiteramos nuestro llamado a su liberación incondicional y a la de todos los presos políticos AHORA".

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Rivera se encuentra bajo custodia de la dictadura, conectado a un respirador artificial y con falla multiorgánica, según un informe publicado el miércoles por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud del régimen. Las fotografías oficiales lo muestran demacrado y conectado a tubos en una cama de hospital.

Diversas organizaciones indígenas nicaragüenses denunciaron en un comunicado, difundido el jueves, la detención arbitraria de Rivera y cuestionaron la versión oficial sobre su estado de salud. “Sabemos que el responsable de esta gravísima situación en la que se encuentra, de las violaciones de los derechos humanos, es el régimen sandinista de Ortega-Murillo”, señalaron en el texto enviado a The Associated Press.

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Un hombre mayor, Brooklyn Rivera, está en una cama de hospital con un tubo en la nariz y cuello; una mujer sostiene su mano, mirando hacia abajo
La esposa de Brooklyn Rivera sostiene su mano mientras el líder indígena miskito permanece hospitalizado en estado delicado en Nicaragua (Associated Press)

El documento oficial detalla que Brooklyn Rivera ingresó al Sistema Penitenciario Nacional el 29 de septiembre de 2023, día de su detención. Posteriormente, permaneció en el Hospital Roberto Huembes de la Policía Nacional entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, hasta su traslado a las instalaciones penitenciarias de Tipitapa.

El informe indica que el 7 de marzo de 2026 Rivera fue trasladado al Hospital Fernando Vélez Paiz debido a un notorio empeoramiento de su estado respiratorio. En ese centro, los médicos diagnosticaron neumonía bacteriana por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar de origen fúngico, derrame pleural bilateral y, posteriormente, una infección por Stenotrophomonas maltophilia, bacteria resistente a los antibióticos habituales.

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales de la salud realizaron una traqueotomía y lo conectaron a ventilación mecánica invasiva. Una tomografía abdominal practicada el 15 de mayo de 2026 detectó líquido libre intraabdominal, mientras que una laparoscopía reveló cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

El informe concluye que la condición de Rivera continúa siendo delicada, con falla orgánica múltiple, cirrosis hepática avanzada e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

Brooklyn Rivera Nicaragua
29 de septiembre de 2023. Esta fue la última fotografía que se conocía del líder indígena Brooklyn Rivera, tomada al momento de su captura (Foto cortesía)

La persecución en Nicaragua

Al menos 47 personas están actualmente detenidas en Nicaragua por motivos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Presos Políticos. Desde el levantamiento social de 2018, cientos de periodistas, activistas y opositores fueron encarcelados en el país centroamericano.

La represión se intensificó antes de las elecciones presidenciales de 2021, en las que todos los candidatos con posibilidades fueron arrestados antes de la reelección de Ortega, cuyo liderazgo no es reconocido por Washington.

En 2023, más de 200 presos políticos fueron liberados y trasladados a Estados Unidos, donde denunciaron aislamiento y torturas físicas y psicológicas. Muchos de ellos desarrollaron problemas de salud crónicos y permanecen en situación migratoria incierta bajo la administración Trump. Otros 135 prisioneros políticos fueron enviados a Guatemala en 2024.

Manuel Prado, vicepresidente de la Organización Miskita Americana, destacó el papel histórico de Rivera en la resistencia al sandinismo y su participación en el movimiento armado de la Contra, apoyado por Washington en los años 70 y 80. Prado advirtió: “Tenemos la sensación de que Ortega le permitirá morir”. La región miskita, rica en oro y plata, resulta estratégica para el gobierno de Ortega-Murillo en su búsqueda de inversión internacional, especialmente de China.

(Con información de Associated Press)

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