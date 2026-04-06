Racha de accidentes deja dos fallecidos y tres lesionados en El Salvador

El Salvador registra un aumento de accidentes de tránsito durante el periodo vacacional, con dos fallecidos y varios lesionados en un solo día. (Foto cortesía)

En la mañana del lunes, El Salvador registró una serie de accidentes de tránsito que dejaron como saldo fatal dos personas fallecidas y al menos tres lesionados, lo que pone en evidencia el incremento de la siniestralidad vial. En el último incidente del día, una mujer que se trasladaba en bicicleta fue impactada mortalmente por un motociclista en el Periférico Claudia Lars, sector del desvío El Tigre.

De acuerdo con socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, la víctima identificada como Loida Abigail Gonzales, de 45 años, ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar del accidente. Gonzales circulaba en bicicleta al momento de ser embestida por el motociclista, quien resultó con múltiples lesiones y fue atendido por las autoridades policiales en el sitio.

Una ciclista identificada como Loida Abigail Gonzales fallece tras ser embestida por un motociclista en el Periférico Claudia Lars. (Foto cortesía)

En otro evento ocurrido en la mañana, las autoridades informaron sobre la muerte de un joven de 22 años en la zona de Rancho San Marcos, cerca de la frontera con Ahuachapán. La investigación preliminar reveló que conducía la motocicleta en estado de ebriedad, lo que habría ocasionado la pérdida de control y un accidente con consecuencias mortales. Pese a recibir atención prehospitalaria, el joven falleció horas después en un centro asistencial, según informaron las autoridades.

También se registró un triple accidente de tránsito en el bulevar Los 44, bajo el puente El Trébol, en el distrito de Santa Ana. Este siniestro involucró a dos automóviles particulares y un camión de carga. Las maniobras para atender la emergencia y coordinar el tráfico ocasionaron congestión en la zona, el accidente dejó una persona lesionada, según los datos recabados por los servicios de emergencia.

Autoridades y cuerpos de socorro intensifican la atención de emergencias viales tras múltiples siniestros en diversos puntos de El Salvador. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

A primera hora de la madrugada también se reportó un impacto vial en la carretera al Puerto de La Libertad, a la altura del kilómetro 27, con una persona lesionada. Personal de Cruz Roja Salvadoreña y otros equipos de socorro brindaron atención a la víctima, aunque las causas del percance no fueron informadas por las autoridades.

Previamente, en el municipio de Mejicanos, se produjo una colisión entre motocicletas en la intersección de la calle a Mariona y calle El Progreso, cerca de la ruta de autobuses 2 “A”. Según Comandos de Salvamento, los conductores involucrados chocaron cuando uno de ellos intentó incorporarse a la vía sin las debidas precauciones. Testigos indicaron que este error provocó el impacto, resultando uno de los motociclistas con lesiones y recibiendo atención en el lugar.

Más de 75 conductores fueron detenidos por manejar ebrios en Semana Santa, revelan autoridades de Protección Civil. (Foto cortesía Protección Civil)

Más de 400 accidentes viales durante la Semana Santa

Durante el recién concluido periodo de Semana Santa, los siniestros viales alcanzaron cifras alarmantes. Según reportes de Protección Civil, entre el inicio y el cierre del operativo vacacional se contabilizaron 444 accidentes de tránsito a nivel nacional. Esta cifra supera los 421 accidentes ocurridos en el mismo periodo de 2025.

Como consecuencia, el número de personas lesionadas también se incrementó: en la temporada actual se registraron 324 lesionados, frente a los 286 del año anterior. Al menos 75 personas fueron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol, de acuerdo con Luis Amaya, director de Protección Civil, en declaraciones entregadas antes de culminar el Plan Verano 2026.

La gravedad de los incidentes y el aumento de casos en comparación con años anteriores mantienen en alerta a las autoridades salvadoreñas, que exhortan a la población a extremar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias en las vías del país.