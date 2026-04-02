Los agromercados y mercados de San Salvador Centro ajustan horarios y anuncian cierres durante Semana Santa

Los agromercados permiten a productores locales vender cosechas directamente y fortalecer la economía rural./(MAG)

Durante la Semana Santa, los agromercados y los principales mercados municipales de San Salvador Centro han realizado ajustes en sus horarios de atención para que la población pueda planificar sus compras de productos frescos y de primera necesidad.

En ese sentido, el horario de atención para este jueves 2 de abril se ha extendido hasta las 5:00 de la tarde, con la finalidad de beneficiar a la población salvadoreña, para que puedan realizar sus compras sin prisas durante todo el día.

Los agromercados, impulsados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se han consolidado como puntos clave para la comercialización de productos agrícolas a precios accesibles, permitiendo que productores locales ofrezcan directamente su cosecha a los consumidores. Estos mercados surgieron como una estrategia para promover el acceso a alimentos frescos y apoyar la economía rural, facilitando la venta sin intermediarios y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

Para los días que restan de Semana Santa, el MAG ha informado que los agromercados cerrarán sus puertas el viernes 3 y sábado 4 de abril. Este ajuste responde a las festividades religiosas y busca garantizar el descanso del personal y de los productores. El domingo 5 de abril, los agromercados reanudarán actividades en su horario habitual, permitiendo a los ciudadanos abastecerse nuevamente con frutas, verduras y otros productos del campo.

Para este día, los agromercados del país han extendido su horario de atención hasta las 5:00 de la tarde./(MAG)

Para la Semana Santa, la Central de Abastos también permanecerá cerrada el viernes 3 y sábado 4 de abril. El domingo 5, la atención se restablecerá en el horario normal, facilitando el abastecimiento tanto para consumidores finales como para pequeños comerciantes que adquieren productos al por mayor.

De acuerdo con datos oficiales publicados por el MAG, se recomienda a los compradores anticipar sus visitas y aprovechar los días previos al cierre para adquirir los insumos necesarios, especialmente quienes dependen del abastecimiento regular para sus negocios familiares o restaurantes, y así evitar contratiempos o dificultades durante los días festivos y de mayor fervor religioso.

Mercados municipales de San Salvador Centro

La Alcaldía de San Salvador ha emitido disposiciones especiales para los mercados municipales ubicados en el centro de la capital, con el fin de respetar las celebraciones de Semana Santa y realizar labores de limpieza y mantenimiento en las instalaciones.

Edificios del Mercado Central y mercados periféricos de San Salvador Centro tendrán tres días consecutivos de cierre esta Semana Santa./ (Alcaldía de San Salvador)

• Mercado Central: El edificio 10 permanecerá cerrado el viernes 3 y sábado 4 de abril. Los edificios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como el mercado Sagrado Corazón de Jesús, cerrarán durante tres días: viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

• Mercados Periféricos 1: Los mercados Detallista La Tiendona y San Jacinto también cerrarán el viernes 3 y sábado 4 de abril. Los mercados Belloso, Modelo, Monserrat, San Antonio y Ex Cuartel permanecerán cerrados los días 3, 4 y 5 de abril.

• Mercados Periféricos 2: El mercado de Cuscatancingo no abrirá el viernes 3 ni el sábado 4 de abril.La reapertura de todos los mercados municipales está prevista para el lunes 6 de abril, en sus horarios habituales, permitiendo así retomar la dinámica comercial después del período festivo.

Importancia de los mercados y recomendaciones

Los agromercados y mercados municipales representan un pilar para el acceso a alimentos frescos y asequibles, además de ser espacios vitales para miles de familias que dependen de la venta diaria de productos agrícolas, carnes, lácteos y demás insumos básicos.

Las autoridades recomiendan planificar las compras antes de los cierres temporales en agromercados y mercados municipales./(MAG)

Estos espacios han evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades de la población y fortaleciendo la economía local.Las autoridades recomiendan a la población planificar sus compras con antelación y consultar los calendarios oficiales para evitar inconvenientes durante los días de cierre.

Se espera que, tras la pausa por Semana Santa, tanto los agromercados como los mercados de San Salvador Centro continúen desempeñando su función esencial para la seguridad alimentaria del país.