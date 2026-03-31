El Salvador

Marco Antonio Castro: De admirador del cine de desastres naturales a pionero de la geología salvadoreña

Inspirado desde niño por películas como 2012, Marco Antonio Castro Mendoza ahora integra la primera generación de ingenieros geólogos de la Universidad de El Salvador y ya aporta su talento al Ministerio de Medio Ambiente

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La primera generación de Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador celebra historias como la de Marco Antonio Castro Mendoza, quien pasó de mirar películas de desastres a colaborar en proyectos internacionales gracias a su pasión por la ciencia (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
La primera generación de Ingeniería Geológica de la Universidad de El Salvador celebra historias como la de Marco Antonio Castro Mendoza, quien pasó de mirar películas de desastres a colaborar en proyectos internacionales gracias a su pasión por la ciencia (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

La Universidad de El Salvador (UES) alcanzó un hito al graduar a la primera generación de profesionales en Ingeniería Geológica, una carrera estratégica creada en 2021 que responde a la urgente necesidad nacional de fortalecer el análisis de riesgos ambientales, la planificación territorial y el uso sostenible del subsuelo. Este avance, promovido desde la Facultad de Ciencias Agronómicas, cobra especial relevancia en un país vulnerable a fenómenos como sismos, deslizamientos e inundaciones, según la reconstrucción informativa realizada por El Universitario, el portal noticioso de la academia.

En esta promoción inaugural, compuesta por estudiantes como Ruth Deli Campos Cortez, Melissa Abigail González Aguilera y Marco Antonio Castro Mendoza, destaca la historia de este último, cuya perseverancia y enfoque científico le permitieron alcanzar proyección internacional gracias al Proyecto CASTES, desarrollado junto a universidades italianas, informa el portal.

Un dato distintivo aportado por la cobertura es la experiencia de Marco en Kioto, Japón, donde, durante una pasantía especializada en sismología, colaboró con expertos internacionales en la elaboración de un modelo probabilístico para identificar réplicas sísmicas y su posible relación con tsunamis en la costa salvadoreña. Actualmente, la UES informa que Marco sigue involucrado en la redacción de un artículo científico resultante de esa investigación.

La carrera de Ingeniería Geológica inició en 2021, cuando Castro Mendoza ingresó primero a otro programa antes de incorporarse a esta nueva disciplina, aún en proceso de consolidación institucional. Ser parte de la primera cohorte implicó adaptarse a planes de estudio y dinámicas en construcción, circunstancia que Marco describe como formativa para su compromiso y resiliencia.

Inspirado desde niño por las películas y la naturaleza, Marco Antonio Castro Mendoza transforma la curiosidad en una carrera con impacto real, colaborando en investigaciones sísmicas internacionales y aportando al futuro de El Salvador (Foto cortesía Universidad de El Salvador)
Inspirado desde niño por las películas y la naturaleza, Marco Antonio Castro Mendoza transforma la curiosidad en una carrera con impacto real, colaborando en investigaciones sísmicas internacionales y aportando al futuro de El Salvador (Foto cortesía Universidad de El Salvador)

Con 24 años y originario de Colón, el interés de Castro Mendoza por la geología nació en su infancia: “Siempre tenía la curiosidad de entender por qué los cerros, por qué los ríos… cómo estaba formada nuestra geografía”, explica. Su recorrido universitario estuvo acompañado por logros personales y profesionales. Entre los más recientes, destaca su integración al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), tras superar un proceso de selección en el que participaron más de 100 aspirantes. En esta entidad, trabajará en el área de monitoreo sísmico y aportará en la elaboración del catálogo sísmico nacional, la interpretación de eventos relevantes y la atención a emergencias naturales como deslizamientos e inundaciones, detalla la UES.

La geología, para Castro Mendoza, trasciende el campo científico y constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de El Salvador. “Todo cerro tiene una razón de ser, todo está conectado con cómo vivimos y planificamos nuestras ciudades”, expresa.

En referencia personal recogida por la UES, Marco revela que su afición a las películas de desastres naturales, como 2012, vista a los ocho años, motivó sus primeras preguntas sobre fenómenos geológicos: “Esa película me dejó muchas dudas sobre cómo ocurren esos fenómenos”. Esa curiosidad evolucionó en una vocación profesional que hoy cultiva en la práctica cotidiana y en sus aportes a la comunidad científica.

En su mensaje para las siguientes generaciones, anima a confiar en los propios intereses y a explorar áreas emergentes: “La geología es una carrera con mucho futuro, necesaria en cualquier país del mundo”.

Universidad de El Salvador
(Cortesía: Universidad de El Salvador)

El impacto de la formación en Ingeniería Geológica en El Salvador. La creación de la Ingeniería Geológica en la UES, en coordinación con el Proyecto CASTES y el acompañamiento de instituciones académicas internacionales, ofrece a El Salvador nuevos profesionales especializados en áreas críticas para la gestión de riesgos y la planificación territorial.

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