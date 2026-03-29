El Salvador

El Salvador: reportan al primer fallecido de la temporada vacacional en el Lago de Ilopango

Las instituciones responsables enfatizan la importancia de seguir medidas preventivas en centros recreativos, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un joven en uno de los distritos que comprende el Lago de Ilopango.

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Amigos y conocidos de César Menjívar compartieron imágenes en redes sociales, tras enterarse de su muerte./(Facebook)
Amigos y conocidos de César Menjívar compartieron imágenes en redes sociales, tras enterarse de su muerte./(Facebook)

El primer fallecido de la temporada vacacional en El Salvador fue reportado este sábado en el Lago de Ilopango, uno de los principales destinos turísticos durante el periodo de Semana Santa en el país. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil confirmaron la muerte de un joven, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado por buzos de la Marina Nacional en este espejo de agua.

“Esta madrugada y justo en una zona de este lago, solamente que en el distrito de Santiago Texacuangos, tuvimos una persona fallecida. Se ha constatado que estaba en estado de ebriedad. No ha respetado las consideraciones que hemos venido haciendo y lamentablemente, pues, tenemos ya el primer fallecido en esta temporada”, dijo Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, durante una conferencia de prensa en el Lago de Ilopango, tras un simulacro de rescate acuático realizado en este lugar.

Extraoficialmente, se supo que el cuerpo sin vida encontrado fue identificado como César Menjívar, quien residía en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. De acuerdo con información recabada por Infobae, los buzos de la Marina Nacional localizaron el cuerpo en la zona de Apancino, en Santiago Texacuango tras recibir la alerta de su desaparición.

Menjívar, conocido entre sus allegados como “wayno”, trabajaba como conductor de Uber y jugaba en el equipo Santa Isabel, del distrito de San Bartolomé Perulapía, municipio de Cuscatlán Norte. Su hermano, Jimmy Menjívar, confirmó el fallecimiento a Infobae, aunque prefirió no brindar más declaraciones. Amigos y conocidos expresaron públicamente mensajes de despedida en redes sociales, recordando su participación en el ámbito deportivo local y su cercanía con la comunidad.

El cuerpo de César Menjívar fue recuperado por buzos de la Marina Nacional en la zona de Santiago Texacuangos. Amigos y conocidos aseguran que el joven ingresó al Lago de Ilopango en estado de ebriedad. (Cortesía: Freepik)
El cuerpo de César Menjívar fue recuperado por buzos de la Marina Nacional en la zona de Santiago Texacuangos. Amigos y conocidos aseguran que el joven ingresó al Lago de Ilopango en estado de ebriedad. (Cortesía: Freepik)

Tras confirmar el fallecimiento, el director de Protección Civil advirtió sobre los riesgos al ingresar a cuerpos de agua sin la debida precaución. “Queremos reiterar, insisto, mantenerse en zonas seguras, evitar nadar en áreas profundas sin supervisión y menos si no podemos nadar, no ingresar al agua bajo los efectos del alcohol”, subrayó Amaya ante los medios. Al tiempo que recomendó evitar “ingresar durante la noche” a zonas turísticas.

El operativo de seguridad desplegado por las autoridades en el Lago de Ilopango forma parte del Plan Verano, implementado por el Gobierno a través del Sistema Nacional de Protección Civil. Las acciones incluyen la presencia permanente de guardavidas, bomberos y personal de emergencia en los principales centros turísticos del país durante el periodo vacacional.

“A través del Sistema Nacional de Protección Civil estamos implementando nuevamente el Plan Verano, a fin de poder llevar a todos los sitios turísticos y los lugares donde se estarán desarrollando actividades religiosas, la seguridad necesaria para que podamos tener una vacación con todas las condiciones de seguridad”, explicó Amaya.

Confirmó el fallecimiento del joven, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida por buzos de la Marina Nacional./(Cortesía)
Confirmó el fallecimiento del joven, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida por buzos de la Marina Nacional./(Cortesía)

Los funcionarios enfatizaron la importancia de acatar las recomendaciones de las autoridades para evitar tragedias similares a la que se registró esta madrugada. "Si vamos a un espacio como en el que nos encontramos ahora, por favor, no se adentren demasiado, respeten los horarios de comida. Recuerden que inmediatamente después de haber hecho nosotros la pausa para ingerir alimentos es muy probable que pudiéramos sufrir algún calambre", advirtió el director de Protección Civil, quien también sugirió que los bañistas limiten su permanencia en el agua entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para aprovechar la luz del día y facilitar la vigilancia de los cuerpos de seguridad.

Por su parte, el gobernador de San Salvador, Eduardo Godoy, hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias que visitan lugares turísticos. “Cada padre de familia, cada responsable de este núcleo familiar que se dispone a salir, a ir a cada uno de estos espacios turísticos, restaurantes, parques recreativos, playas, lagos, etcétera, tengan esa corresponsabilidad de garantizar el cuido de los suyos y sus entornos, para que cuando retornemos de esta pausa laboral lo hagamos en totales condiciones de albergar gratos recuerdos y no tragedias que lamentar”, dijo.

En el contexto de la Semana Santa, que iniciará con el Domingo de Ramos, el flujo de turistas nacionales y extranjeros hacia destinos como el Lago de Ilopango suele incrementarse de forma significativa. La muerte de César Menjívar marca el inicio de la estadística de incidentes fatales en el actual periodo vacacional, y refuerza el llamado oficial a priorizar la prevención y el autocuidado durante las actividades recreativas y religiosas en El Salvador.

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