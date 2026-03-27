El Salvador

El Salvador: Entregan paquetes integrales a estudiantes de bachillerato agropecuario

La jornada de distribución de recursos tuvo lugar en el Complejo Educativo Cantón San José Abajo, donde la titular de Educación, Karla Trigueros, lideró la entrega que busca facilitar el aprendizaje y mejorar el acceso a herramientas tecnológicas

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Paquetes escolares
El Gobierno de El Salvador entregó paquetes escolares especializados a 38 estudiantes del bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario en Santiago Nonualco. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Gobierno de El Salvador realizó este viernes una entrega amplia de paquetes escolares especializados para los 38 estudiantes del bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario en el Complejo Educativo Cantón San José Abajo, situado en el distrito de Santiago Nonualco, municipio de La Paz Centro.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la jornada, en el marco de una inversión estatal que busca favorecer las condiciones de aprendizaje y reducir la brecha digital.

El cambio de enfoque en la educación agropecuaria en El Salvador ha tenido un antecedente clave: hace una década, el país contaba con 400 estudiantes inscritos en esta opción técnica, mientras que ahora la cifra ya supera los 1,620 alumnos, incluyendo una presencia creciente de mujeres, según afirmó la titular del ministerio.

Esta expansión atraviesa 16 bachilleratos en todo el territorio nacional, con la incorporación de paquetes adaptados a las necesidades específicas del rubro. Las granjas de práctica suelen estar instaladas en el terreno del centro educativo.

Paquetes escolares
El número de estudiantes de bachillerato técnico agropecuario en El Salvador pasó de 400 a más de 1,620 en la última década, con mayor presencia femenina. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

“Estamos, como Gobierno del presidente Nayib Bukele, invirtiendo, tanto en infraestructura como en todas las actividades de campo que realizan, en este caso también los estamos equipando con sus uniformes, que son especiales y ellos necesitan para desarrollar las actividades”, apuntó la titular de Educación.

Trigueros también explicó que cada paquete distribuido contiene uniformes diarios, calzado, útiles, libros, cuadernos y una computadora. Los estudiantes que cursan el bachillerato agropecuario recibieron además pantalón de mezclilla, camisas de manga larga, gorras con protección solar desmontable y botas con “cubo” para resguardar sus pies, elementos concebidos para garantizar mayor seguridad en el trabajo de campo.

Los instrumentos les permite realizar labores como el acondicionamiento del suelo y de las semillas, la plantación y el arado, entre otras actividades.

La iniciativa gubernamental suma equipos y equipamiento hecho en El Salvador, generando nuevas oportunidades en el sector agropecuaria. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La funcionaria aclaró que todos los insumos han sido confeccionados con mano de obra salvadoreña, reforzando el impacto local de la iniciativa estatal.

Apoyo para estudiantes de bachillerato agropecuario

Al referirse a la proyección, Trigueros señaló que se están redoblando inversiones no solo en infraestructura, sino también en actividades prácticas en terreno y el equipamiento requerido para el bachillerato técnico agropecuario.

Los institutos especializados cuentan con apoyo directo orientado a ampliar la oferta. El Gobierno otorgó además estipendios para cubrir los gastos asociados, mientras que las granjas de práctica se instalaron dentro de los terrenos escolares.

“Como Ministerio de Educación estamos poniendo nuestro granito de arena, dándole las herramientas que nuestros estudiantes necesitan para integrarse en este mundo laboral de la agroindustria”, expuso Trigueros.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de kits escolares que incluyen uniformes, calzado, útiles y computadoras para estudiantes agropecuarios. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó la entrega de kits escolares que incluyen uniformes, calzado, útiles y computadoras para estudiantes agropecuarios. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Testimonios y alcance concreto del programa de apoyo estatal

Michael Alcides López, estudiante beneficiado en el complejo educativo, agradeció la entrega y destacó que los nuevos insumos les aportan protección y seguridad para las labores agrícolas, que incluyen desde la preparación del terreno y semillas, hasta la siembra y la labranza.

El bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario es una opción de formación que, de acuerdo con los datos oficiales, ha duplicado y superado cuatro veces su matrícula en los últimos diez años.

En el centro supervisado por la ministra, todos los implementos específicos del paquete fueron elaborados por trabajadores locales.

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