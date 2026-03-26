El Salvador: Incendio en cohetería de Ciudad Delgado deja dos fallecidos y al menos diez personas con quemaduras

El incendio en la cohetería de la colonia San Francisco en Ciudad Delgado dejó dos fallecidos y tres heridos con quemaduras graves. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

Un incendio en una cohetería de la colonia San Francisco, ubicada en el Barrio San Sebastián del Distrito de Ciudad Delgado, dejó dos trabajadores fallecidos, un hombre y una mujer, y al menos diez personas con quemaduras este viernes, según reportes de Comandos de Salvamento.

El incidente activó la intervención del personal de socorro. incluyendo el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el propio comandos, quienes acudieron para controlar el fuego y resguardar la seguridad en la zona, informaron las autoridades .

“Atendemos emergencia por explosión en cohetería en colonia San Francisco, Ciudad Delgado. Balance preliminar: 2 fallecidos, 10 pacientes con quemaduras de diversa extensión y profundidad, y 7 con crisis nerviosa. Nuestro personal brinda atención prehospitalaria, triage y estabilización en coordinación con demás cuerpos de socorro”, expuso comandos.

Las autoridades locales evacuaron el lugar y desplegaron personal médico para brindar atención inmediata a las víctimas y afectados por crisis nerviosa. (Cortesía: Comandos de Salvamento)

El personal de Promoción de Salud desplegó recursos para estabilizar a pacientes con crisis nerviosa y prestar atención médica inmediata a los afectados, según la información oficial.

El personal del SEM atendió a las personas lesionadas por la explosión de una cohetería ilegal en la colonia San Francisco, distrito de Ciudad Delgado, San Salvador Centro, proporcionándoles atención prehospitalaria destacaron las autoridades.

Verifican condiciones irregulares y aseguran el perímetro

Bomberos acudieron al aviso de incendio en una cohetería ilegal. Al revisar el lugar, no detectaron llamas activas, únicamente presencia de humo, por lo que realizaron una inspección para descartar que el fuego pudiera reiniciarse.

Recientemente, en El Salvador se han registrado siniestros similares, algunos de los cuales han reavivado la discusión sobre la fiscalización de coheterías ilegales y los riesgos vinculados al trabajo con productos pirotécnicos sin controles adecuados.

Este contexto expone la persistencia de actividades informales y peligrosas dentro de la economía local, con consecuencias directas para la seguridad ciudadana.

Equipos de Bomberos, Policía y Fuerza Armada participaron en el control del incendio y garantizaron la seguridad en la zona afectada. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Los cuerpos de asistencia aseguraron el área tras la evacuación, permitiendo el acceso a ambulancias y personal especializado destinado al rescate y asistencia médica de los heridos.

El siniestro sucedió mientras la cohetería continuaba sus actividades y los equipos de emergencia debieron mantener presencia en el sitio durante varias horas, conforme a las disposiciones del Cuerpo de Bomberos. Las investigaciones se encuentran en curso a fin de esclarecer las circunstancias exactas y prevenir nuevos incidentes en la zona.

Además, inspectores de la Unidad de Prevención y Seguridad Contra Incendios llevaron a cabo una revisión técnica para identificar el origen y la causa del incendio.

Según Prensa de San Salvador Centro, “el incidente se originó por la manipulación de pólvora”.

Un incendio de este tipo ya ocurrió este 2026 en el departamento de Santa Ana, donde una cohetería ilegal dejó daños estructurales.

El siniestro en la industria pirotécnica de Ciudad Delgado expuso graves riesgos asociados al funcionamiento irregular de coheterías ilegales. (Cortesía: Comandos de Salvamento)

Incremento en los incendios

El director de Protección Civil, Luis Amaya, informó que hasta las 6:00 a. m. (hora loca) de este jueves 26 de marzo se contabilizaban 1,900 incendios en maleza y 140 en áreas forestales, cifra que implica un aumento del 400 % en relación con el año anterior.

También señaló que el número total de incendios ha subido un 73 % respecto al mismo periodo del año pasado.