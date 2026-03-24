El Ministerio de Vivienda entrega escrituras a familias salvadoreñas tras años de incertidumbre

Decenas de familias salvadoreñas reciben títulos de propiedad después de años de incertidumbre, gracias a la gestión del Ministerio de Vivienda. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Decenas de familias salvadoreñas recibieron títulos de propiedad este martes, tras años de incertidumbre jurídica, durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Vivienda de El Salvador.

La entrega formal correspondió a hogares que habían sufrido situaciones de fraude inmobiliario, permitiendo de esta manera la consolidación de sus derechos patrimoniales y el acceso legal a sus viviendas en diferentes puntos del territorio nacional.

De acuerdo con Michelle Sol, ministra de Vivienda, las familias firmaron las escrituras, tras haber esperado, en varios casos, más de tres décadas por la formalización de sus propiedades. Sol subrayó que estas familias provienen de 31 lotificaciones ubicadas en distintos departamentos del país y destacó la dimensión social de la medida: “El 54 % de entrega de escrituras está a nombre de las mujeres. Para nosotros es importante que la mujer salvadoreña se sienta empoderada.” Este impulso a la titularidad femenina busca contribuir a la estabilidad y seguridad del entorno familiar.

El 54% de los títulos de propiedad entregados por el Ministerio de Vivienda están registrados a nombre de mujeres, promoviendo el empoderamiento femenino en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Más de 118,600 lotes regularizados hasta la fecha

La regularización de títulos de propiedad ejecutada por el gobierno salvadoreño ha alcanzado más de 118,600 lotes, lo que equivale a un patrimonio recuperado de $2,000 millones en beneficio de familias a escala nacional, según Ministerio de Vivienda.

El proceso responde a una problemática histórica: por años, miles de salvadoreños adquirieron terrenos mediante contratos informales o fueron víctimas de fraudes inmobiliarios, entre los cuales la corporación Argoz figura como uno de los casos más emblemáticos en el territorio salvadoreño, dejando a muchos hogares sin acceso a servicios básicos y expuestos a desalojos.

En El Salvador, numerosas familias pagaron durante años por parcelas que nunca pudieron registrar formalmente a su nombre. Segú las autoridades la falta de escrituras las excluyó del acceso al crédito y de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

La ministra subrayó la importancia del proceso de regularización, donde se emite declaración de interés social y se disminuyen los costos de inscripción para los beneficiarios.

La estrategia del Ministerio de Vivienda incluye declaraciones de interés social y reducción de costos para formalizar la titulación de lotes en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Entregas previas: 137 lotificaciones liberadas en marzo

A comienzos de marzo, las autoridades realizaron la entrega de escrituras de propiedad correspondientes a 137 terrenos a favor de familias estafadas por la misma corporación, acto que benefició a grupos provenientes de 21 lotificaciones distribuidas en siete departamentos del país, según detalló Ministerio de Vivienda. Esta gestión representó la restitución de patrimonios familiares valorados en $1.4 millones, registrados, que en más del 50% que ahora están a nombre de mujeres.

La ministra Michelle Sol reiteró que para muchas familias dicho acto cierra una espera que en algunos casos se ha prolongado durante décadas.

Entre las situaciones destacadas figura la de la lotificación El Chaparral, ubicada en el distrito de Colón, donde los propietarios esperaron 43 años para obtener la documentación que garantiza la posesión y el derecho a heredar sus parcelas.

La funcionaria insistió en que la estrategia del Ministerio se centra en avanzar rápidamente en la liberación de lotes para devolver la tranquilidad a quienes fueron engañados por la corporación Argoz. La funcionaria insistió en que, en cada caso, la emisión de la declaración de interés social es esencial para reducir los costos e impulsar la titulación formal, cerrando así una deuda histórica con cientos de familias salvadoreñas.