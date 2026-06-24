Ester Expósito lidera Enfrentados: Marfil, la nueva apuesta romántica de Prime Video basada en Mercedes Ron

El destino los enfrentó. La atracción hizo el resto. Enfrentados: Marfil llega el 9 de septiembre. (Prime Video)

Prime Video fijó el 9 de septiembre como fecha de estreno exclusiva de Enfrentados: Marfil, la primera parte de la bilogía basada en las novelas de Mercedes Ron, y lanzó su adelanto oficial. La película estará protagonizada por Ester Expósito y Hugo Diego García en los roles centrales.

El movimiento llegó con una decisión de producción que ordenó el mapa de la franquicia antes del debut: la plataforma confirmó una segunda película, Enfrentados: Ébano, y señaló que el proyecto quedó aprobado de antemano, sin atarlo al desempeño comercial de la primera entrega, de acuerdo con la publicación.

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Prime Video estrenará Enfrentados: Marfil el 9 de septiembre con Ester Expósito y Hugo Diego García como protagonistas. (Prime Video)

La adaptación quedó planteada como un nuevo capítulo en la relación entre Prime Video y Ron. Ambas películas se produjeron bajo el paraguas de Pokeepsie Films (Banijay Iberia), con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza como director y Sofía Cuenca como guionista.

En términos de premisa, Enfrentados: Marfil sigue a Marfil Cortés, hija de un empresario español radicado en Nueva York, cuya vida cambia tras un secuestro y una liberación sin explicación aparente. Ese evento lleva a su padre a contratar al guardaespaldas Sebastián Moore, vínculo que deriva en tensión y romance, primero en Nueva York y luego en España, con amenazas que se intensificaron.

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Prime Video confirmó Enfrentados: Ébano antes del debut de Enfrentados: Marfil y blindó la continuidad de la bilogía de Mercedes Ron. (Prime Video)

Prime Video blindó la bilogía: segunda película confirmada antes del estreno

La confirmación de Enfrentados: Ébano instaló una señal concreta de estrategia: Prime Video sostuvo la continuidad de la bilogía antes del lanzamiento de la primera parte.

En la novela Marfil, publicada en 2019, la historia se apoyó en un esquema de protección permanente: Moore se instala en el departamento de Marfil, la acompaña a la universidad y permanece a su lado las 24 horas. La segunda parte, Ébano, retoma el relato en un punto de quiebre: lo que Marfil creyó verdadero resulta ser mentira, incluido Sebastián.

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La trama de Enfrentados: Marfil sigue a Marfil Cortés tras un secuestro en Nueva York y al vínculo con su guardaespaldas Sebastián Moore entre amenazas, tensión y romance. (Prime Video)

El acuerdo <b>House of Ron</b>: hasta 10 adaptaciones y versiones en inglés

El dato industrial más expansivo del paquete llegó con un nombre propio de acuerdo. La publicación indicó que Prime Video y Ron sellaron en febrero de 2026 el pacto denominado House of Ron, que contempló hasta 10 adaptaciones audiovisuales de sus novelas.

Ese paraguas incluyó la bilogía Enfrentados, la trilogía Culpables, las entregas de Dímelo bajito y versiones en inglés de Marfil y Culpables destinadas al público británico.

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La novela Marfil, publicada en 2019, presenta la protección permanente de Sebastián Moore, mientras Ébano retoma la historia desde una mentira que afecta a Marfil. (Prime Video)

En un bloque de rendimiento que funcionó como antecedente de negocio para sostener el nuevo impulso, el medio consignó que Culpa nuestra en 2025 encabezó Prime Video como la producción original de habla no inglesa más vista, con más de 100 millones de visualizaciones y el primer puesto en más de 170 países.

Reparto, roles y posicionamiento de la producción

Además de Expósito y García, el reparto incluye a Eric Masip como Iván, Pablo Molinero como Alejandro, Zoe Bonafonte como Gabriela, Lluís Homar como Logan y Joaquín Ferreira como Ray, de acuerdo con la información difundida por la plataforma.

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El acuerdo House of Ron firmado por Prime Video y Mercedes Ron en febrero de 2026 contempla hasta 10 adaptaciones audiovisuales y versiones en inglés de Marfil y Culpables. (Prime Video)

Mercedes Ron y el control creativo: del impacto del guion a la revisión activa

Ron explicitó su lectura del reparto en declaraciones al medio durante una visita a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “No me imagino a una Marfil mejor que Ester ni a un Sebastián mejor que Hugo”, dijo la autora.

“Con Culpa mía, por ejemplo, lo sufrí mucho cuando leí el guion. No me terminaba de convencer. Había cosas que no me gustaban nada y después en la peli me encantaron”, afirmó Ron. En la actualidad participó con revisiones y comentarios sobre los guiones, con el objetivo de ganar tranquilidad respecto del nuevo proyecto.

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Mercedes Ron respaldó el casting de Ester Expósito y Hugo Diego García y mantuvo una revisión activa de los guiones en la adaptación de Enfrentados. ((Prime Video))

Sobre su método de escritura, Ron afirmó: “Siempre digo que si no te enamorás vos de tu propio libro, no se va a enamorar nadie.” La autora describió el bloqueo creativo como habitual y que completar una novela le demandó al menos seis meses.

El alcance editorial que sostuvo este paquete de adaptaciones quedó expresado en cifras: más de 6 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de veinte idiomas.

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