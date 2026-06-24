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Irán renueva su contacto con el grupo terrorista Hamas e insiste en incluir al Líbano en las negociaciones con EEUU

Teherán reanudó el diálogo con el grupo palestino mientras defiende que Líbano forme parte de cualquier salida diplomática y respalda un alto el fuego permanente que incluya a Israel y Hezbollah

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Terroristas Hamas
Irán restableció contactos directos con Hamas y exigió incluir a Líbano en las negociaciones con Estados Unidos para un acuerdo de paz en Oriente Medio. (REUTERS/ARCHIVO)

Irán ha restablecido contactos directos con el grupo terrorista Hamas y ha reafirmado su exigencia de incluir a Líbano en las negociaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz en Oriente Medio. El anuncio llega tras la firma reciente de un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, cuyo objetivo es lograr el cese permanente de las hostilidades en la región.

Según la televisión estatal iraní, el alto diplomático iraní Abbas Araghchi mantuvo una conversación con Basem Naeem, miembro del buró político de Hamas, en la que se abordaron los “últimos acontecimientos” en la región. Durante ese contacto, Araghchi reiteró el apoyo de la República Islámica de Irán a la causa palestina hasta que se “alcancen plenamente sus derechos nacionales legítimos”.

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Abbas Araghchi habló con Basem Naeem y reafirmó el apoyo de Irán a la causa palestina. (AP/ARCHIVO)
Abbas Araghchi habló con Basem Naeem y reafirmó el apoyo de Irán a la causa palestina. (AP/ARCHIVO)

El texto del acuerdo firmado la semana pasada entre Irán y Estados Unidos no hace referencia explícita a Gaza, pero estipula el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano. El grupo terrorista palestino manifestó su respaldo al pacto y expresó su esperanza de que contribuya a poner fin a la violencia en la Franja de Gaza, escenario de más de dos años de guerra con Israel.

Irán insiste en el papel de Líbano y rechaza presencia militar extranjera

El jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que el entendimiento con Estados Unidos representa “la declaración de derrota de América”. Ghalibaf subrayó que el memorando de Islamabad, resultado de la mediación de Pakistán, no fue fruto de presiones externas, sino de la “resistencia y autoridad de la nación iraní”. En su discurso desde Bakú, transmitido por la televisión iraní, sostuvo que la seguridad en Oriente Medio debe garantizarla la propia región y reiteró que la retirada de fuerzas militares extranjeras es un objetivo estratégico. “No solo no crean seguridad sostenible, sino que son fuente de inestabilidad”, afirmó.

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Hay ataques continuos del grupo contra población civil israelí.

Irán ha insistido en que la paz en Líbano es un pilar fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington. “El cese el fuego en Líbano es tan importante como el cese el fuego en Irán, y el fin de la guerra en Líbano ha sido tan relevante como el fin de la guerra en Irán”, sostuvo Ghalibaf.

Durante la guerra, Estados Unidos mantuvo bases militares en Oriente Medio y países anfitriones de dichas bases fueron blanco de ataques iraníes en represalia por bombardeos de fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán. La postura de Teherán es que el futuro de la región debe orientarse hacia la interacción y la coexistencia, en lugar de la confrontación y la exclusión.

Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha hecho de la causa palestina un eje central de su política exterior y mantiene su apoyo a grupos terroristas como Hamas, en Gaza, o Hezbollah, en Líbano.

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