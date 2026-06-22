América Latina

Brasil investiga un cargamento de al menos 50 toneladas de cocaína ocultas en madera procedente de Bolivia

La intervención se realizó en Corumbá y Cáceres, en la zona fronteriza, tras hallar la sustancia en cuatro camiones con 260 toneladas de troncos, según informó el ministro Darío Durigan

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Mano con guante azul sujeta tronco de madera seccionado, con cavidades y sustancia blanca. Al fondo, tubos de ensayo y etiquetas de evidencia en laboratorio.
Brasil investiga un cargamento de al menos 50 toneladas de cocaína ocultas en madera procedente de Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades brasileñas informaron sobre el decomiso de un cargamento que contendría aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas entre cientos de toneladas de madera transportadas desde Bolivia, en un operativo que, de confirmarse el volumen estimado, podría convertirse en una de las mayores incautaciones de droga registradas en la historia del país.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, quien señaló que la operación fue detectada por el Servicio Federal de Ingresos en el marco de una investigación internacional contra el narcotráfico.

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“Se ha identificado una operación internacional de narcotráfico de una magnitud sin precedentes: aproximadamente 50 toneladas de cocaína ocultas en unas 260 toneladas de madera”, afirmó el funcionario a través de la red social X.

Según la información oficial, la sustancia fue hallada en cargamentos interceptados en las ciudades de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, y Cáceres, en Mato Grosso. El material era transportado en cuatro camiones que trasladaban grandes volúmenes de madera.

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Cuatro camiones blancos y azules, agentes uniformados, cajas y troncos de madera, una camioneta oficial con logo brasileño en una ruta fronteriza con vegetación baja.
La cocaína fue camuflada en la madera con técnicas químicas que dificultaron su detección en los controles fronterizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que la droga habría sido escondida mediante un método destinado a dificultar su detección durante los controles aduaneros y de seguridad. De acuerdo con las primeras evaluaciones, parte de la sustancia podría encontrarse incorporada al cargamento en forma líquida, una modalidad que requiere análisis especializados para determinar con precisión la cantidad de cocaína involucrada.

Los organismos encargados de combatir el tráfico de drogas advierten desde hace años que las organizaciones criminales suelen recurrir a mercancías legales para ocultar sustancias ilícitas. Los cargamentos de gran volumen, como la madera, permiten disimular irregularidades dentro de operaciones comerciales aparentemente legítimas y representan un desafío adicional para los sistemas de inspección.

En este caso, la complejidad del método empleado llevó a que la Policía Federal de Brasil iniciara peritajes forenses destinados a confirmar la composición del material decomisado y establecer la cantidad exacta de droga recuperada. La fuerza será además responsable de la custodia de las evidencias y del avance de la investigación judicial.

La operación, denominada Timber Shield (Escudo de Madera), contó con la colaboración de organismos de Brasil, Estados Unidos y Bolivia. Según explicó Durigan, participaron tanto la DEA como la Aduana Nacional de Bolivia, en una acción coordinada para identificar y desarticular una presunta red de tráfico internacional de drogas.

El caso también volvió a poner el foco sobre las rutas utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos de cocaína a través de Sudamérica. Brasil comparte una extensa frontera con Bolivia y constituye uno de los principales corredores logísticos de la región, una situación que ha llevado a reforzar los mecanismos de cooperación entre agencias de distintos países.

Vista aérea de un puente con una larga fila de camiones, un río, vegetación, cielo nublado y carteles con las banderas de Brasil y Bolivia.
La incautación de cocaína en Brasil se realizó en Corumbá y Cáceres, en la frontera terrestre con Bolivia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades donde se realizaron las incautaciones se encuentran en áreas estratégicas para el transporte terrestre de mercancías y forman parte de corredores utilizados para el intercambio comercial entre ambos países. Por esa razón, las autoridades mantienen controles permanentes sobre el movimiento de cargas en esas zonas fronterizas.

Mientras avanzan los análisis periciales, los investigadores intentan determinar el origen exacto de la sustancia, su destino final y la posible participación de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico internacional.

“Si se confirma el volumen, será la mayor incautación de cocaína en la historia de Brasil y una de las mayores jamás registradas en el mundo”, sostuvo Durigan.

Por el momento, las autoridades brasileñas continúan evaluando el material secuestrado para verificar la magnitud definitiva del hallazgo y establecer las responsabilidades penales derivadas de la operación.

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