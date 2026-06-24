El avance de la bacteria Vibrio preocupa a Europa: playas cerradas y salud pública en riesgo

La temporada estival en las costas europeas arranca con restricciones al baño y alertas sanitarias en balnearios del Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de verano en las costas europeas se perfila distinta este año ante la inquietud de autoridades y expertos por la expansión de bacterias en el mar. El cierre de varias playas en España por la presencia de la bacteria Vibrio marca un inicio atípico, según informó la agencia de noticias Euronews.

En los últimos años, diversos puntos del litoral europeo presentaron episodios de contaminación y sucesivas alertas sanitarias, lo que llevó a restringir el acceso al mar durante la temporada turística. Este fenómeno ocurre en medio de temperaturas del agua cada vez más altas y una presión turística que no cede.

PUBLICIDAD

Hatim Aznague, analista de Proyectos, Acción Climática y Resiliencia Energética de la Unión para el Mediterráneo, señaló que “el Mediterráneo nos está mostrando lo que un mundo más caluroso representa”. De acuerdo con el experto, los países costeros aún tienen la posibilidad de buscar soluciones comunes, aunque la situación requiere respuestas coordinadas y urgentes.

Qué es la bacteria Vibrio y por qué preocupa

El organismo europeo señaló que algunas cepas del microorganismo presente en aguas marinas y salobres provocan desde gastroenteritis hasta cuadros severos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bacteria Vibrio, conocida como “la bacteria carnívora”, es un microorganismo que habita de forma natural en aguas marinas y salobres, especialmente en zonas donde los ríos desembocan en el mar. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), “la Vibrio es una bacteria acuática que se puede encontrar en el marisco” y algunas cepas provocan desde gastroenteritis hasta infecciones graves e incluso mortales. Entre las especies más relevantes en Europa se destacan la Vibrio Vulnificus, la Vibrio Parahaemolyticus y variantes de la Vibrio Cholerae.

PUBLICIDAD

La EFSA advirtió que el contagio puede ocurrir por consumo de marisco crudo o contacto de heridas abiertas con agua contaminada. La organización internacional Gavi, la Alianza para las Vacunas, detalló que la Vibrio es pariente cercana de la bacteria que causa el cólera, aunque ambas provocan enfermedades diferentes.

“En casos graves, la infección puede desencadenar fascitis necrosante, en la que el tejido alrededor de la herida se descompone rápidamente. La bacteria también puede ingresar al torrente sanguíneo, causando sepsis, y en algunos casos, los pacientes requieren la amputación de la extremidad afectada”, señalaron.

PUBLICIDAD

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) alertó sobre un “mayor riesgo de infecciones por la Vibrio durante toda la temporada de verano”, especialmente durante olas de calor y en aguas costeras poco profundas. Además del riesgo sanitario, la proliferación de estas bacterias refleja un desequilibrio en el ecosistema marino, favorecido por el calentamiento global y la contaminación.

El Mediterráneo, laboratorio del cambio climático

Las temperaturas del agua en aumento, junto con contaminación y menor salinidad en áreas cercanas a ríos y lagunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mar Mediterráneo es considerado por la comunidad científica como una de las regiones más vulnerables al calentamiento global. Aznague insiste en que el fenómeno observado no es aislado, sino estructural. “El Mediterráneo no es una víctima del cambio climático, sino un anticipo del mismo. Es uno de los mares que se calientan más rápidamente en el planeta”, afirmó el experto en política climática y energética a Euronews.

PUBLICIDAD

El aumento de la temperatura del agua, junto a la contaminación y la menor salinidad en ciertas áreas costeras, crea condiciones ideales para la proliferación de patógenos. “El agua más cálida, especialmente donde es menos salada, como en desembocaduras de ríos y lagunas costeras, favorece el desarrollo de bacterias patógenas”, explicó el analista.

Diversos informes recientes, prevén que “la prevalencia de la Vibrio en el marisco aumente tanto a nivel mundial como en Europa debido al cambio climático”, con especial incidencia en aguas de baja salinidad o estuarios. El Mediterráneo, con alta presión turística y calentamiento acelerado, se convierte en un escenario clave de esta transformación biológica.

PUBLICIDAD

Impacto económico y retos para el turismo

El avance de la bacteria Vibrio no solo implica un riesgo sanitario, sino que afecta de manera directa a la economía del turismo costero europeo. Aznague lo resume de forma tajante: “En nuestras costas, el litoral no es parte de la economía, ¡es la economía!”. El cierre de playas o la emisión de alertas sanitarias en plena temporada alta impacta directamente en uno de los motores económicos más importantes de Europa: el turismo de playa.

Los casos graves pueden avanzar con rapidez desde una herida expuesta al agua contaminada, con deterioro del tejido y paso al torrente sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Una playa cerrada representa un impacto climático con una factura adjunta”, afirmó el analista, quien advierte también sobre el costo de “una reputación que tarda años en recuperarse”.

PUBLICIDAD

El Mediterráneo es la región turística más visitada del mundo, lo que amplifica el efecto de cualquier cierre temporal. Hoteles, restaurantes y economías locales dependen de la estabilidad del litoral, ahora amenazada por fenómenos biológicos cada vez más frecuentes.

Para la Unión para el Mediterráneo, el problema ya no pertenece al futuro, sino al presente. Este mar funciona como termómetro global de lo que podría suceder en otras regiones en las próximas décadas. Aznague insistió en la necesidad de reforzar la cooperación y adoptar acciones coordinadas.

PUBLICIDAD