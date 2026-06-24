“Pura Vida” de Costa Rica conquista la prensa española y consolida su posición como destino turístico de referencia

Costa Rica fue reconocida por medios españoles como destino ideal para amantes de la naturaleza y la aventura. (Sitios web)

Costa Rica ha sido reconocida como uno de los destinos turísticos más atractivos para el mercado español, gracias a una serie de reportajes y distinciones publicadas en medios de gran alcance como El País, Elle, Travel & Leisure y La Razón, impulsados por la estrategia del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Durante las últimas semanas, la cobertura de estos medios posicionó a Costa Rica como un lugar ideal para vacacionar, reconectar con la naturaleza y disfrutar de su cultura. Según datos del ICT, España ocupa actualmente el cuarto lugar entre los países europeos emisores de turistas hacia Costa Rica por la vía aérea, solo superado por Alemania, Francia y Reino Unido.

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La visibilidad en la prensa española responde a esfuerzos de promoción estratégica desarrollados por el Instituto Costarricense de Turismo. De acuerdo con Angélica Herra, coordinadora europea del ICT, estos resultados “son fruto de los esfuerzos estratégicos permanentes que desarrolla el Instituto Costarricense de Turismo para mantener la visibilidad, relevancia y competitividad del destino en mercados internacionales clave”. Herra subrayó que esta labor contribuye a atraer viajeros que valoran la naturaleza, buscan experiencias transformadoras y generan un impacto positivo en las comunidades locales.

Turistas españoles recorren parques nacionales y playas de Costa Rica, según reportajes recientes. (Foto cortesía Capture the atlas).

Entre enero y mayo de 2026, el país recibió 20,178 turistas españoles por la vía aérea, lo que representa un aumento del 15,3 % respecto al mismo periodo de 2025, según cifras del ICT. Este crecimiento refleja el efecto de la cobertura mediática y la relevancia de España como mercado emisor.

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Las publicaciones en medios españoles se difundieron en ediciones impresas y digitales, alcanzando a un público que prioriza la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad en sus viajes. La nota de El País en su suplemento “El Viajero”, titulada “Rumbo al sur secreto de Costa Rica”, recorrió los cantones de Golfito y Coto Brus, así como parques nacionales como Piedras Blancas y playas como Pavones.

Por su parte, Travel & Leisure publicó el reportaje “Costa Rica, pura felicidad”, donde se resalta el carácter acogedor de los costarricenses y la posibilidad de integrarse a la vida local. La revista destaca que “hay pocos lugares en el mundo que te hagan sentir parte de su cultura, sus paisajes y su día a día como este”, poniendo énfasis en la biodiversidad y el clima del país.

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En la revista Elle, la sección de viajes dedicó un espacio bajo el título “Costa Rica, pura vida”, describiendo al país como “un paraíso para disfrutar sin límites de la naturaleza, el lujo y el bienestar”. La publicación resalta frases como “Viajar a Costa Rica es una experiencia transformadora que renueva cuerpo y mente” y “Costa Rica, el país de la Pura Vida, es el ejemplo perfecto”.

Campañas publicitarias buscan atraer a Costa Rica más turistas del continente europeo. Crédito: AERIS

Además, el diario La Razón otorgó a Costa Rica el premio Inspira al Mejor Destino para Mujeres Viajeras, valorando su capacidad para inspirar y empoderar a viajeras de todo el mundo. El galardón reconoce a Costa Rica “por ser un país que inspira y empodera a mujeres de todo el mundo a viajar, reconectar con ellas mismas y descubrir nuevas perspectivas”.

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La cobertura conjunta de estos medios permite mostrar la diversidad de la oferta turística de Costa Rica, con destinos como el Parque Nacional Manuel Antonio, Tortuguero, Corcovado, Monteverde, Sarapiquí, así como playas del Pacífico y el Caribe y los volcanes emblemáticos. La prensa española subraya la autenticidad, sostenibilidad y hospitalidad costarricense, consolidando la imagen del país como un destino multifacético y altamente valorado por el viajero español.