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Pakistán anunció que la nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse la próxima semana

Islamabad ratificó su disposición a mantener su papel hasta alcanzar un arreglo duradero

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Pakistán anunció que la nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarsela próxima semana. (REUTERS/ Waseem Khan)
Pakistán anunció que la nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarsela próxima semana. (REUTERS/ Waseem Khan)

Las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán la próxima semana, anunció este miércoles Pakistán, mediador en el proceso que busca poner fin a la guerra en Oriente Medio. El portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi, informó en rueda de prensa que los equipos retomarán el diálogo en Suiza, posiblemente el martes, aunque la cita podría adelantarse al lunes o postergarse al miércoles.

Compromiso de Pakistán y contexto de las negociaciones

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, reafirmó el martes el compromiso de Islamabad de continuar su labor mediadora hasta alcanzar un acuerdo de paz duradero. “Continuaremos con este importante papel hasta que tengamos una paz duradera en marcha, bajo términos y condiciones dictados por la dignidad y el honor”, declaró en una comparecencia junto al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

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Sharif destacó la resiliencia del liderazgo iraní bajo el ayatolá Mojtaba Khamenei y reconoció la labor del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a quien atribuyó un papel clave en la obtención del alto el fuego y la firma del memorando con el presidente estadounidense, Donald Trump. Según Sharif, Munir “trabajó incansablemente durante noches y días oscuros” para evitar una devastación mayor en Oriente Medio.

Tahir Andrabi
El portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Durante la visita oficial en Islamabad, el presidente iraní y su canciller discutieron con las autoridades paquistaníes los detalles del acuerdo de paz negociado en Suiza.

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Exclusión del programa de misiles iraní de la agenda negociadora

El primer ministro de Pakistán aseguró que el programa de misiles balísticos de Irán no ha sido objeto de discusión con Estados Unidos y defendió el derecho de Teherán a mantener dicho arsenal con fines defensivos. “Los misiles balísticos nunca fueron objeto de discusión entre Irán y Estados Unidos. No estuvieron sobre la mesa en absoluto, y no se hace mención alguna a ellos en el documento”, afirmó Sharif.

Pakistán aseguró que el programa de misiles balísticos de Irán no formó parte de las negociaciones con Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)
Pakistán aseguró que el programa de misiles balísticos de Irán no formó parte de las negociaciones con Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente Pezeshkian remarcó que “el programa de misiles no estuvo incluido en el memorando de entendimiento y no se incluirá en él", y calificó este asunto como una “línea roja innegociable”. Argumentó que, sin las capacidades de misiles, Irán habría sido objeto de agresiones similares a las sufridas por la población civil en la Franja de Gaza, a manos de Israel y con apoyo estadounidense.

Riesgo de controversia por el arsenal de Teherán

Sharif advirtió que intentar vincular el arsenal de Teherán con el proceso de paz supondría una maniobra desestabilizadora que podría entorpecer el alto el fuego. “Esto equivaldría a crear una controversia que generará retrasos, dudas e interrogantes innecesarios”, subrayó. Tanto Irán como Pakistán reiteraron que la agenda con la Administración Trump nunca incluyó la capacidad disuasoria iraní.

Las conversaciones técnicas entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán continuarán la próxima semana en Suiza, con la mediación de Pakistán y Catar, en busca de un acuerdo definitivo que permita frenar la escalada bélica en Oriente Medio.

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