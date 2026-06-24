Arma tu propia Stream Machine: estos son los precios y componentes que debe tener una PC gamer para igualar la consola de Valve

Puedes armar tu propia Steam Machine si consideras que la consola de Valve es muy cara. (Valve)

La Steam Machine ya tiene precio oficial y no será precisamente una opción económica. El modelo de 512 GB costará 1.049 dólares y la versión con 2 TB llegará a los 1.349 dólares. Sin embargo, Valve cree que quienes consideren demasiado elevado el precio de su nuevo dispositivo tienen una alternativa: construir una PC con componentes similares e instalar SteamOS para obtener una experiencia cercana a la de la consola.

Pierre-Loup Grifais, uno de los responsables del ecosistema Steam, explicó a The Verge que la llegada de SteamOS 3.8.10 hace posible instalar el sistema operativo en una computadora convencional y disfrutar de una experiencia parecida a la de una Steam Machine, siempre que el equipo cuente con un hardware equivalente.

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De acuerdo con un análisis de GamersNexus, ensamblar una PC con especificaciones similares puede ser incluso más barato que comprar el dispositivo oficial.

La Steam Machine de Valve salió al mercado de manera oficial con un elevado precio. (Valve)

Valve invita a los jugadores a construir su propia Steam Machine

La compañía liderada por Gabe Newell sorprendió recientemente al confirmar el precio y la fecha de lanzamiento de su nueva generación de Steam Machines.

Aunque la propuesta despertó gran interés entre los jugadores de PC, el costo de entrada generó preocupación. El modelo base de 512 GB se venderá por 1.049 dólares, mientras que la versión de 2 TB tendrá un precio de 1.349 dólares.

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Ante las críticas, Valve recordó que SteamOS ya puede instalarse en otras computadoras, lo que permite crear una especie de Steam Machine personalizada.

“Si tienes un PC conectado al televisor y un único disco duro, puedes instalar SteamOS y obtener una experiencia muy similar”, explicó Pierre-Loup Grifais.

Puedes armar tu propia PC Gamer con las mismas especificaciones técnicas de la Steam Machine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué componentes necesita una PC equivalente al modelo de 512 GB

Según GamersNexus, una computadora con características similares al Steam Machine de 512 GB puede ensamblarse por aproximadamente 979 dólares.

La configuración incluye un procesador AMD Ryzen 5 7400F, valorado en 115 dólares, acompañado por un sistema de refrigeración Thermalright Peerless Assassin 120 SE V2, cuyo precio ronda los 31 dólares.

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La placa base elegida es una Gigabyte A620I AX de 130 dólares y la memoria RAM corresponde a 16 GB DDR5-5600, con un costo aproximado de 242 dólares.

En cuanto al almacenamiento, el análisis propone un SSD NVMe Patriot Memory P320 de 512 GB, valorado en 91 dólares.

El apartado gráfico estaría representado por una AMD Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria GDDR6, cuyo precio es de 290 dólares.

A ello se suman una carcasa Cooler Master Q300L V3 de 45 dólares y una fuente de alimentación Apevia SFX-AP400W de 35 dólares.

Una PC Gamer puede ser armada con las mismas características de Steam Machine y costar menos. (GamersNexus)

El modelo de 2 TB también puede replicarse

Para quienes buscan una configuración equivalente a la Steam Machine de 2 TB, GamersNexus calculó un costo aproximado de 1.139 dólares.

La mayoría de componentes son idénticos a los del modelo básico. La principal diferencia está en el almacenamiento, que pasa a ser un SSD NVMe Crucial P310 de 2 TB, con un precio de 251 dólares.

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En este caso, la diferencia con respecto a la consola oficial es más notable, ya que la Steam Machine de 2 TB costará 1.349 dólares.

Una PC Gamer con las característica de la Steam Machine puede emsamblarse por menos dinero. (GamersNexus)

SteamOS 3.8.10 abre la puerta a nuevas configuraciones

La versión más reciente del sistema operativo de Valve incorpora una mayor compatibilidad con plataformas Intel y AMD.

Esto permite instalar SteamOS sin recurrir a herramientas alternativas, algo que hasta hace poco resultaba mucho más complicado.

El sistema mantiene características clave como la precompilación de sombras y los controladores gráficos optimizados, aunque todavía presenta algunas limitaciones.

Por ejemplo, Valve confirmó que aún no existe soporte completo para los controladores más recientes de NVIDIA y que el sistema todavía no está diseñado para configuraciones de arranque dual con otro sistema operativo.

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Valve anunció que SteamOS podrá instalarse en PC gamers. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especificaciones oficiales de la Steam Machine

La nueva computadora de Valve incorpora un procesador AMD personalizado basado en Zen 4 con seis núcleos y doce hilos, capaz de alcanzar los 4,8 GHz.

También cuenta con una GPU basada en la arquitectura RDNA3 con 28 unidades de cómputo y 8 GB de memoria GDDR6.

La configuración se completa con 16 GB de memoria DDR5 y opciones de almacenamiento SSD NVMe de 512 GB o 2 TB.

Aunque la Steam Machine fue diseñada para ofrecer una experiencia optimizada y lista para usar, la posibilidad de montar una PC con componentes similares y ejecutar SteamOS abre una alternativa para quienes buscan ahorrar dinero y personalizar su equipo sin renunciar al ecosistema de Valve.

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