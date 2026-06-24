“Sentía que no era lo suficientemente inteligente”: el día que Natalie Portman recordó sus años en Harvard y Star Wars

Natalie Portman asistió a Harvard y rodó Star Wars de manera simultánea, enfrentando exigencias académicas y profesionales únicas. (imagen ilustrativa Infobae)

Durante sus años universitarios, Natalie Portman enfrentó el desafío de compaginar su paso por la Universidad de Harvard con el rodaje de la saga Star Wars, experiencia que la llevó a buscar validación personal y enfrentar el llamado síndrome del impostor. Según SensaCine, la actriz cursó la carrera de Psicología entre 1999 y 2003, mientras daba vida a Padmé Amidala en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Natalie Portman asistió a Harvard y rodó Star Wars de manera simultánea, enfrentando exigencias académicas y profesionales únicas

Los comienzos de una doble vida académica y cinematográfica

Natalie Portman empezó su trayectoria cinematográfica con apenas 11 años en la película El profesional (León) y, a los 14, firmó contrato para interpretar a uno de los personajes centrales de Star Wars.

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El compromiso con George Lucas supuso grabaciones que podían extenderse varios años. En una entrevista con la BBC, recuperada por SensaCine, Portman explicó: “Sin duda, es un compromiso importante. Firmé para estas películas cuando tenía 14 años y creo que las terminaré cuando tenga 23. Ha sido un camino muy largo, pero ha sido una parte increíble de mi vida. He tenido experiencias muy interesantes, he viajado mucho y he conocido gente genial”.

La actriz inició su carrera en el cine desde niña y firmó con George Lucas para la saga galáctica antes de ingresar a la universidad (Foto: Columbia Pictures)

Al comenzar sus estudios en Harvard en 1999, la actriz se enfrentó a una disyuntiva: continuar con la saga o priorizar su formación académica. Según el libro Queen of Hearts citado por SensaCine, Portman optó por un acuerdo que le permitió grabar exclusivamente durante los meses de verano. Esta decisión facilitó que pudiera cumplir con el calendario universitario sin abandonar sus compromisos profesionales.

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Un acuerdo clave con George Lucas

El trato alcanzado entre Portman y George Lucas tuvo consecuencias prácticas para la producción de Star Wars. El rodaje del Episodio II - El ataque de los clones se organizó de modo que todas las escenas de la actriz se grabaran durante el verano, evitando así cualquier interferencia con el ciclo lectivo en Estados Unidos.

Esta fórmula permitió que Portman mantuviera la continuidad de sus estudios y, al mismo tiempo, formara parte de una de las producciones más exitosas de la industria.

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Portman logró estudiar en Harvard y participar en Star Wars gracias a un acuerdo que limitó los rodajes a los meses de verano (Disney)

The Queen of Hearts, citada por SensaCine, añade que la decisión de Portman estuvo motivada por el deseo de avanzar en su formación y no encasillarse en la imagen de joven estrella de Hollywood. El propio entorno universitario contribuyó a que la actriz desarrollara nuevas habilidades y reforzara su interés en la investigación.

Investigaciones científicas y vida universitaria

Bajo su nombre real, Natalie Hershlag, la actriz firmó en 1998 un artículo en el Journal of Chemical Education titulado “Un método sencillo para demostrar la producción enzimática de hidrógeno a partir de azúcar”.

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Durante su paso por Harvard, también participó en investigaciones junto a otros académicos. En 2003, publicó un trabajo en la revista NeuroImage, en colaboración con cinco coautores, sobre la activación del lóbulo frontal durante la permanencia de un objeto.

Durante su paso por Harvard, Portman aportó artículos científicos y colaboró en proyectos de investigación junto a destacados académicos (REUTERS/Stephane Mahe)

En esos años, Portman formó parte del equipo de investigación liderado por el profesor Alan Dershowitz, colaborando en el desarrollo del libro The Case for Israel. Según testimonios recogidos por SensaCine, sus compañeros la describían como una estudiante puntual, preparada y capaz de explicar conceptos complejos.

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El peso del síndrome del impostor

A pesar de estos logros, Portman reconoció que sentía la necesidad de demostrar que no era “solo una actriz tonta”.

Durante un acto de graduación en 2015, citado por SensaCine, la actriz afirmó: “Hoy me siento muy parecida a como me sentía cuando llegué a Harvard Yard como estudiante de primer año en 1999. Sentía que se habían equivocado, que no era lo suficientemente inteligente para estar en esta compañía, y que cada vez que abría la boca tenía que demostrar que no era solo una actriz tonta”.

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A pesar de sus logros en el cine y la academia, Portman admitió sentir inseguridad y la necesidad constante de demostrar sus capacidades (Dish Podcast)

El testimonio de Portman revela una tensión persistente entre su consolidación académica y profesional y la percepción que tenía de sí misma en un entorno de máxima exigencia.

La experiencia universitaria, sumada a la presión de una saga cinematográfica de alcance global, marcó una etapa en la que la actriz se esforzó por validar sus propias capacidades.

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Validación y resiliencia en un entorno de élite

El paso de Natalie Portman por Harvard combinó la exigencia intelectual con la disciplina impuesta por sus compromisos en el cine. Su caso se convirtió en un ejemplo de cómo es posible mantener un alto nivel de desempeño en dos ámbitos tan distintos y exigentes.

La experiencia universitaria y profesional de Natalie Portman ejemplifica el desafío de alcanzar el equilibrio entre el éxito externo y la autoaceptación (REUTERS/Mario Anzuoni)

El reconocimiento académico y la implicación en investigaciones científicas reforzaron su imagen como una profesional versátil, aunque el síndrome del impostor acompañó ese recorrido.

Según SensaCine, la actriz logró graduarse en 2003 con una licenciatura en Psicología, consolidando un perfil que trasciende la esfera artística. Su paso por la Universidad de Harvard y el universo de Star Wars dejó huella en su carrera y en la percepción pública de su talento.

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La experiencia de Portman mostró que la validación personal y profesional puede requerir un esfuerzo constante, aun cuando se encadenan éxitos en escenarios tan dispares.