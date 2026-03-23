Médicos estadounidenses realizan jornada de cirugías reconstructivas gratuitas en El Salvador

La Cleveland Clinic retoma el programa de cirugías reconstructivas gratuitas en el Hospital Nacional Zacamil, beneficiando a pacientes de escasos recursos en El Salvador. (Foto cortesía M. Mayorga)

Decenas de salvadoreños accederán este mes a cirugías faciales reconstructivas gratuitas que serán realizadas por un equipo de especialistas estadounidenses en el Hospital Nacional Zacamil, en la capital salvadoreña.

La iniciativa, coordinada con el Ministerio de Salud, busca ampliar la atención a pacientes de todo el país que requieren procedimientos complejos y no cuentan con recursos económicos.

El anuncio oficial del operativo médico fue realizado por la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, que confirmó que la misión marca la continuidad de una política de cooperación médica internacional.

En un anuncio difundido en redes sociales y citado por la diplomática Milena Mayorga, representante de El Salvador en Estados Unidos, se detalló que la jornada actual representa la sexta incursión médica internacional facilitada a partir de vínculos diplomáticos estratégicos.

Según la embajada, la movilización de especialistas de la Cleveland Clinic, en Ohio, para el fortalecimiento de la red de colaboración en hospitales estadounidenses y salvadoreños.

La visita del equipo de Cleveland Clinic constituye su segunda participación directa en El Salvador, focalizándose de nuevo en cirugías reconstructivas para pacientes con malformaciones congénitas, secuelas de accidentes y otras patologías complejas.

En este contexto, el trabajo conjunto entre los especialistas estadounidenses y los profesionales salvadoreños del Hospital Zacamil permitirá además el intercambio de técnicas avanzadas así como la capacitación en nuevas prácticas quirúrgicas.

La Embajada de El Salvador en Estados Unidos destaca que esta es la sexta misión internacional facilitada por vínculos diplomáticos estratégicos. (Foto cortesía M. Mayorga)

Durante la jornada, se dará prioridad a pacientes en situación de vulnerabilidad económica, de acuerdo con las directrices de las misiones previas.

Previamente las autoridades de Salud han señalado que este tipo de colaboración internacional permite atender casos que requieren alto nivel de especialización y contribuye a reducir la lista de espera, lo que beneficia especialmente a quienes se ven afectados por enfermedades congénitas o lesiones traumáticas.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha ofrecido cifras exactas sobre la cantidad total de personas que recibirán atención ni el detalle de los tipos específicos de cirugías que se realizarán en los próximos días.

Sin embargo, la embajadora Mayorga anunció que se proyecta una nueva jornada médica antes de finalizar 2026, consolidando así el compromiso de la embajada con el fortalecimiento de la salud pública y el acceso gratuito a la atención médica de calidad.

Esta sexta misión internacional en El Salvador, según la Embajada de El Salvador en Estados Unidos, consolida la cooperación sostenida entre sistemas hospitalarios y reafirma la intención de ambas naciones de seguir promoviendo programas de asistencia médica orientados al bienestar de la población salvadoreña más vulnerable.