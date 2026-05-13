Los salvadoreños en el exterior aspiran a acceder a diputaciones y cargos públicos en El Salvador, dice viceministra

La diáspora salvadoreña participa en una reunión para discutir y promover su aspiración a obtener diputaciones en El Salvador, reflejando su deseo de representación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Líderes de la diáspora salvadoreña muestran interés en postularse a cargos legislativos. Durante su intervención ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, anunció que varios líderes de la comunidad salvadoreña en el exterior han manifestado su interés en participar activamente en los procesos electorales de El Salvador, con la intención de postularse como diputados y ocupar cargos públicos.

Godínez señaló este martes en comparecencia a la Comisión Política que, tras la apertura de espacios de representación política para los salvadoreños fuera del país, distintas figuras comunitarias han comenzado a organizarse para presentar sus candidaturas. “Desde ya varios líderes me están contactando, están muy interesados en participar, en postularse, porque realmente es un momento histórico que han estado esperando y solicitando”, afirmó la viceministra.

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Esta participación permitiría a los salvadoreños en el extranjero aspirar a escaños en la Asamblea Legislativa y convertirse en representantes directos de sus comunidades, defendiendo sus derechos e intereses en el ámbito nacional. La funcionaria sostuvo que la reforma propuesta no solo reconoce el derecho al voto desde el exterior, sino también la posibilidad de incidir en la toma de decisiones políticas a través de representantes propios.

Una coyuntura inédita se abre para los salvadoreños en el extranjero. La funcionaria anticipa cambios que podrían transformar la representación política y dar voz a quienes residen fuera del país (Cortesía Ernesto Castro)

Godínez agregó que la comunidad salvadoreña en el exterior ha mantenido históricamente un compromiso con el desarrollo del país y que la posibilidad de postularse a cargos legislativos constituye una reivindicación de sus derechos políticos. Subrayó que la Cancillería apoya este proceso, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones, para garantizar la inclusión y participación activa de la diáspora en la vida política nacional.

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La viceministra enfatizó que esta medida es coherente con modelos internacionales y responde a una demanda histórica de la diáspora, interesada en integrarse plenamente en los procesos políticos de El Salvador y contribuir desde el exterior al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia del país.

Según datos oficiales, más de un tercio de la población salvadoreña reside fuera del país, lo que convierte a El Salvador en un caso singular en la región. “Las cifras hablan por sí solas. En 2014, poco más de dos mil salvadoreños lograron votar desde el exterior, de millones de compatriotas que viven fuera”, detalló Godínez.

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Un orador se dirige a una audiencia en un evento sobre el voto salvadoreño en el exterior, mientras la comunidad en el extranjero aspira a nuevas diputaciones en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reforma, impulsada por el gobierno central, se presenta como una “corrección estructural” y no como una concesión simbólica, según la viceministra. “Otorgarles representación legislativa no es una concesión, es una medida de justicia democrática y de proporcionalidad en la toma de decisiones nacionales”, expresó la funcionaria. Esta medida, afirmó, busca saldar una deuda histórica con los migrantes y garantizar que puedan incidir directamente en la legislación nacional.

Godínez, quien vivió más de veinticinco años en Suecia, relató su experiencia personal y la de otros salvadoreños en diversas partes de Europa, quienes, aseguró, reciben la iniciativa con entusiasmo y la consideran una reivindicación de sus derechos políticos. “Sueñan con que sus propuestas y soluciones innovadoras sean tomadas en cuenta en el país”, comentó.

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“La gente está muy contenta de que se salde esa deuda histórica”, concluyó Godínez durante su comparecencia, al tiempo que reiteró el compromiso de la Cancillería por acompañar y defender a la diáspora salvadoreña en la ampliación de sus derechos políticos y civiles.