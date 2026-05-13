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Guatemala recibe apoyo de España con nuevos proyectos sociales

La colaboración diplomática pone foco en reducir desigualdades y mejorar las oportunidades en el país centroamericano

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Hombre de cabello y barba canosos con traje de rayas y gafas, mirando al frente en un evento al aire libre; otras personas borrosas en el fondo
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asiste a un evento oficial, previo a su participación confirmada en la Cumbre Iberoamericana en Madrid. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala)

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, recibió este martes en Madrid a su homólogo de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, en un encuentro en el que ambos reafirmaron el compromiso de trabajar conjuntamente para consolidar la estabilización democrática y fortalecer el Estado de derecho en Guatemala. En la reunión, abordaron los principales retos del país centroamericano y resaltaron la cooperación bilateral como elemento central en la relación diplomática.

Albares manifestó la disposición de España para profundizar la colaboración, centrando especial atención en la reducción de desigualdades y el impulso de proyectos sociales en Guatemala. “El compromiso constante de la Cooperación Española con Guatemala se mantiene como una prioridad”, indicó el titular de Exteriores, de acuerdo con un comunicado recogido por EFE.

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España es el único país europeo con presencia activa de cooperación bilateral en Guatemala bajo el marco del Plan Director de la Cooperación Española 2024–2027, que sitúa al país centroamericano como destino prioritario. El Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que esta política refuerza la estrategia española de respaldo a la institucionalidad democrática y a la protección de los derechos humanos mediante iniciativas tangibles en el terreno.

MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal
MADRID, 12/05/2026.- El canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, interviene en una tribuna organizada por la Casa de América en Madrid y la agencia EFE, este martes. EFE/Mariscal

Cooperación bilateral: proyectos y estrategias conjuntas

Durante la cita en la sede del Ministerio, Albares y Martínez Alvarado repasaron el estado de las relaciones y revisaron los avances del Marco de Asociación España-Guatemala 2026–2030, que se encuentra en la etapa final de revisión y aprobación. Este instrumento, según precisó EFE, marcará las directrices estratégicas de cooperación, desarrollo y asistencia técnica en los próximos años.

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En declaraciones tras la reunión, Carlos Ramiro Martínez Alvarado confirmó la participación del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. El canciller guatemalteco adelantó, durante una intervención en la Tribuna EFE-Casa de América, que “es un compromiso de toda la comunidad iberoamericana sacar adelante, de manera conjunta con España, la tarea de que la cumbre sea un éxito”.

Este encuentro, bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, reunirá a los principales líderes de la región con el objetivo de reforzar la cooperación política, económica y social. Martínez Alvarado destacó que “hay un espacio compartido, el espacio iberoamericano, en donde la cooperación, la relación y la coordinación entre los países es lo más importante”, según informó EFE.

24/03/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). Europa Press
24/03/2026 El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). Europa Press

Agenda de la cooperación bilateral: prioridades y líneas de acción

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España reiteró que la colaboración bilateral priorizará el apoyo a sectores vulnerables, la defensa del Estado de derecho y el diálogo institucional, confirmando su respaldo a los procesos democráticos en Guatemala. La agenda compartida contempla programas para la mejora de la educación, la promoción de la igualdad de género y el desarrollo económico local.

El próximo encuentro de la Cumbre Iberoamericana en Madrid representa, para los gobiernos de España y Guatemala, una oportunidad para dar a conocer los avances logrados y plantear nuevas metas en integración y desarrollo regional. La asistencia confirmada del presidente Bernardo Arévalo reafirma la apuesta por una diplomacia activa y la cooperación entre ambos países, según lo comunicado por EFE.

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