Fiscalía de El Salvador descubre red financiera que movilizó $51 millones y tenía vínculos con la MS13

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presenta los hallazgos del caso CrediCash durante una conferencia de prensa (Foto cortesía @NoticieroSLV).

La Fiscalía General de la República de El Salvador anunció la intervención de la financiera CrediCash, con sede en Chalatenango, tras detectar un esquema piramidal que captaba ilegalmente fondos de cientos de personas mediante contratos de mutuo.

De acuerdo con declaraciones del fiscal general, Rodolfo Delgado, la operación se activó tras recibir un aviso de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). El modelo de CrediCash consistía en atraer depósitos de residentes de Chalatenango y otras zonas, quienes entregaron sus ahorros a cambio de la promesa de un interés mensual de 10%.

Delgado explicó que “el pago de estos rendimientos no derivaba de una actividad económica auténtica, sino del dinero entregado por nuevos inversionistas, constituyendo un esquema piramidal”.

Rodolfo Delgado, fiscal general, explica el mecanismo ilegal utilizado por CrediCash para captar fondos de cientos de víctimas (Foto cortesía @FGR_SV).

Las autoridades destacaron que parte de los fondos captados provenía de ahorros previamente depositados en bancos regulados, lo que incrementó el impacto social de la estafa. Además, la investigación involucra a Gerson Orellana, encargado de la empresa y señalado con antecedentes de vinculación con la MS13, quien habría utilizado la financiera para canalizar préstamos hacia comerciantes informales del mercado local.

El fiscal destacó que CrediCash ofrecía tasas mensuales superiores a las que podía generar mediante préstamos a terceros, “mientras la empresa prestaba a un cinco por ciento mensual, prometía pagar a sus inversionistas el doble”, especificó Delgado. Los contratos de mutuo, autenticados por notarios, crearon una falsa sensación de seguridad entre los ahorrantes, aunque estos documentos no garantizaban la existencia real de fondos para cumplir con los compromisos adquiridos.

La Fiscalía incautó millones en efectivo y vehículos

La investigación fiscal evidenció que el sistema colapsó al disminuir la entrada de nuevos recursos, lo que provocó el cese de pagos a los inversionistas.

Tras el aviso de la SSF, la Fiscalía realizó allanamientos en Chalatenango y Nueva Concepción. Las autoridades incautaron grandes sumas en efectivo, halladas tanto en instalaciones de la financiera como en la vivienda de Orellana Ayala.

Parte del dinero se encontraba en bóvedas y cajas fuertes sin medidas de seguridad adecuadas. Además, se inmovilizaron fondos por más de $10 millones de dólares en cuentas bancarias. La Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero y Activos reportó movimientos que alcanzan los $51 millones de dólares.

Gerson Adriel Orellana Ayala, principal implicado en el caso CrediCash, fue presentado por las autoridades acusado de defraudación a la economía pública y lavado de activos (Foto cortesía @NoticieroSLV).

Según los datos presentados, la Fiscalía logró asegurar $38 millones de dólares en efectivo, con siete millones localizados en la residencia del principal implicado. Las investigaciones permitieron identificar la compra de 231 vehículos, entre autobuses, taxis, camiones y motocicletas, bienes adquiridos con recursos de la captación ilegal y que ahora están sujetos a medidas cautelares.

Fiscalía pide a las víctimas conservar pruebas y advierte sobre riesgos de inversiones con altos intereses

La Fiscalía llamó a las personas afectadas a conservar toda la documentación vinculada con CrediCash. “Les solicitamos que resguarden cualquier documento firmado, ya que esto permitirá agilizar su trámite en el momento en que sean citados”, señaló el funcionario.

La institución advirtió sobre los riesgos de confiar en esquemas que prometen altos beneficios sin riesgo y recomendó a la ciudadanía acudir a las autoridades antes de entregar sus ahorros. La Fiscalía General de la República informó que el proceso de identificación y devolución de fondos podría extenderse, aunque enfatizó que se ejecutará con transparencia y equidad.

El fiscal invitó a quienes se consideren afectados a acudir a cualquier sede fiscal para presentar denuncias y aportar información relevante para la investigación.