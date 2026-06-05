Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

El país asiático aparece entre los destinos que Costa Rica busca desarrollar por el tamaño y el perfil de su consumo de café.

Las exportaciones de café de Costa Rica sumaron USD 469,8 millones en 2025, un crecimiento del 35% respecto del año anterior, según la Promotora de Comercio Exterior y el Instituto Costarricense del Café. En ese marco, seis empresas viajaron esta semana a Corea del Sur para abrir mercado en Seúl y Busan.

El país asiático aparece entre los destinos que Costa Rica busca desarrollar por el tamaño y el perfil de su consumo de café. La estrategia apunta a diversificar mercados y a posicionar el café de especialidad en plazas de mayor valor.

Misión comercial en Seúl y Busan

Esta semana, una misión comercial integrada por seis empresas costarricenses viajó a Corea del Sur para abrir puertas en Seúl y Busan. Allí participará en encuentros con representantes de 35 compañías locales, entre compradoras, tostadoras y cafeterías especializadas.

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La agenda incluye reuniones y actividades de negocios orientadas a generar vínculos directos con actores del sector. Laura López, gerente general de Procomer, dijo: “esta misión representa una nueva oportunidad para acercar a nuestros productores con compradores especializados".

Esta semana, una misión comercial integrada por seis empresas costarricenses viajó a Corea del Sur para abrir puertas en Seúl y Busan. Allí participará en encuentros con representantes de 35 compañías locales. EFE/Jeffrey Arguedas

El peso del mercado surcoreano

Corea del Sur tiene más de 100,000 cafeterías y registra el mayor consumo per cápita de café en Asia, además de uno de los niveles de gasto por consumidor más altos de la región. Ese escenario abre espacio para el café de especialidad costarricense.

Los consumidores surcoreanos muestran preferencia por cafés con atributos diferenciados y una historia detrás de cada taza. Según Procomer, la sostenibilidad, la calidad y el origen del producto les dan ventajas a los productores costarricenses para captar el interés de compradores y consumidores.

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Foto de archivo de un grupo de trabajadores con canastas en medio de la cosecha de café en una plantación en Grecia, Costa Rica. Ene 9, 2020. REUTERS/Juan Carlos Ulate

La apuesta de Costa Rica por Asia

La búsqueda de nuevos mercados en Asia responde al objetivo de llegar a destinos que valoren el café de especialidad y paguen precios premium por atributos como la trazabilidad, la historia del productor y las garantías de sostenibilidad. Para Costa Rica, la estrategia consiste en diversificar destinos y reducir la dependencia de mercados tradicionales en Europa y Estados Unidos.

Imagen de archivo. Un trabajador cafetalero seca café en una planta procesadora en Cirri de Naranjo, 40 millas al norte de San José, Costa Rica. REUTERS/Juan Carlos Ulate JCU

Durante la visita, las empresas también buscan conocer tendencias de consumo, prácticas comerciales y dinámicas logísticas de la región. Según el texto oficial de la misión, es la primera vez que una misión de café de especialidad costarricense viaja a Corea del Sur con un enfoque netamente empresarial.

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