Costa Rica

Costa Rica busca expandir su café de especialidad en Corea del Sur tras elevar sus ventas externas

Seis empresas viajaron a Seúl y Busan para reunirse con representantes de 35 compañías locales, en una apuesta por captar un mercado con más de 100,000 cafeterías y alto gasto por consumidor

Guardar
Google icon
cafe 1
El país asiático aparece entre los destinos que Costa Rica busca desarrollar por el tamaño y el perfil de su consumo de café.

Las exportaciones de café de Costa Rica sumaron USD 469,8 millones en 2025, un crecimiento del 35% respecto del año anterior, según la Promotora de Comercio Exterior y el Instituto Costarricense del Café. En ese marco, seis empresas viajaron esta semana a Corea del Sur para abrir mercado en Seúl y Busan.

El país asiático aparece entre los destinos que Costa Rica busca desarrollar por el tamaño y el perfil de su consumo de café. La estrategia apunta a diversificar mercados y a posicionar el café de especialidad en plazas de mayor valor.

Misión comercial en Seúl y Busan

Esta semana, una misión comercial integrada por seis empresas costarricenses viajó a Corea del Sur para abrir puertas en Seúl y Busan. Allí participará en encuentros con representantes de 35 compañías locales, entre compradoras, tostadoras y cafeterías especializadas.

PUBLICIDAD

La agenda incluye reuniones y actividades de negocios orientadas a generar vínculos directos con actores del sector. Laura López, gerente general de Procomer, dijo: “esta misión representa una nueva oportunidad para acercar a nuestros productores con compradores especializados".

Esta semana, una misión comercial integrada por seis empresas costarricenses viajó a Corea del Sur para abrir puertas en Seúl y Busan. Allí participará en encuentros con representantes de 35 compañías locales. EFE/Jeffrey Arguedas
Esta semana, una misión comercial integrada por seis empresas costarricenses viajó a Corea del Sur para abrir puertas en Seúl y Busan. Allí participará en encuentros con representantes de 35 compañías locales. EFE/Jeffrey Arguedas

El peso del mercado surcoreano

Corea del Sur tiene más de 100,000 cafeterías y registra el mayor consumo per cápita de café en Asia, además de uno de los niveles de gasto por consumidor más altos de la región. Ese escenario abre espacio para el café de especialidad costarricense.

Los consumidores surcoreanos muestran preferencia por cafés con atributos diferenciados y una historia detrás de cada taza. Según Procomer, la sostenibilidad, la calidad y el origen del producto les dan ventajas a los productores costarricenses para captar el interés de compradores y consumidores.

PUBLICIDAD

Foto de archivo de un grupo de trabajadores con canastas en medio de la cosecha de café en una plantación en Grecia, Costa Rica. Ene 9, 2020. REUTERS/Juan Carlos Ulate
Foto de archivo de un grupo de trabajadores con canastas en medio de la cosecha de café en una plantación en Grecia, Costa Rica. Ene 9, 2020. REUTERS/Juan Carlos Ulate

La apuesta de Costa Rica por Asia

La búsqueda de nuevos mercados en Asia responde al objetivo de llegar a destinos que valoren el café de especialidad y paguen precios premium por atributos como la trazabilidad, la historia del productor y las garantías de sostenibilidad. Para Costa Rica, la estrategia consiste en diversificar destinos y reducir la dependencia de mercados tradicionales en Europa y Estados Unidos.

Imagen de archivo. Un trabajador cafetalero seca café en una planta procesadora en Cirri de Naranjo, 40 millas al norte de San José, Costa Rica. REUTERS/Juan Carlos Ulate JCU
Imagen de archivo. Un trabajador cafetalero seca café en una planta procesadora en Cirri de Naranjo, 40 millas al norte de San José, Costa Rica. REUTERS/Juan Carlos Ulate JCU

Durante la visita, las empresas también buscan conocer tendencias de consumo, prácticas comerciales y dinámicas logísticas de la región. Según el texto oficial de la misión, es la primera vez que una misión de café de especialidad costarricense viaja a Corea del Sur con un enfoque netamente empresarial.

Temas Relacionados

Costa RicaCorea del SurExportacionesCaféGrano de oro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

La reducción ocurre en un mercado laboral donde casi la mitad de los ocupados trabaja en la informalidad

Los panameños están dispuestos a ganar menos para encontrar trabajo: cae 3.33% la expectativa de salario

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

La votación se resolvió el 4 de junio de 2026 en la sede de Nueva York, durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores

Guatemala fue elegida para integrar el Consejo Económico y Social de la ONU en 2027-2029

Las playas turísticas de República Dominicana reciben una llegada masiva de sargazo

La macroalga cubrió las orillas en Boca Chica y Guayacanes, formó montones, cambió el aspecto del litoral y generó hedor por la descomposición, lo que redujo la presencia de bañistas

Las playas turísticas de República Dominicana reciben una llegada masiva de sargazo

Ley agroindustrial en Honduras genera debate por posible impacto en conflictos de tierras y derechos comunitarios

Mientras sus promotores sostienen que la ley busca brindar seguridad jurídica a las inversiones y proteger la producción nacional, diversos sectores sociales y organismos internacionales advierten sobre posibles efectos en los conflictos agrarios y los derechos de comunidades campesinas e indígenas

Ley agroindustrial en Honduras genera debate por posible impacto en conflictos de tierras y derechos comunitarios

Laura Fernández recibe un águila calva como obsequio de Donald Trump y resalta la relación entre Costa Rica y Estados Unidos

La presidenta costarricense compartió en sus redes sociales el regalo enviado por el mandatario estadounidense, un símbolo de la amistad y el respeto entre ambas naciones

Laura Fernández recibe un águila calva como obsequio de Donald Trump y resalta la relación entre Costa Rica y Estados Unidos

TECNO

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Robots humanoides se presentan en el más grande programa de talentos de EE. UU. y son ovacionados

Desarrollan sistema de aprendizaje que funciona como un “supercerebro”: en qué usarán este nuevo avance

YouTube Premium Lite gratis con Google AI Pro: quiénes califican y cómo activarlo

Si no sabes qué jugar este fin de semana, Steam tiene 4 juegos gratis disponibles por tiempo limitado

HONOR 600 y 600e en Latinoamérica: Así funciona su creador de video con inteligencia artificial que gasta poca batería

ENTRETENIMIENTO

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

Quién fue el actor de “La Odisea” que pidió leer el guion de Christopher Nolan antes de unirse al rodaje

“No me convertí en actor para cambiar el mundo”: Peter Dinklage reflexiona sobre fama, representación y estereotipos

Emilia Clarke destacó su doble rol en Ponies: “Me encanta estar un poco demasiado ocupada”

Papel aluminio y luces navideñas: los secretos detrás de la icónica discoteca de Fiebre de sábado por la noche

Marlon Wayans revela las ideas que evalúa para ‘Y dónde están las rubias 2’

MUNDO

La Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un supertanquero con petróleo iraní en el océano Índico

La Marina de Estados Unidos interceptó y abordó un supertanquero con petróleo iraní en el océano Índico

De récord Guinness a fenómeno viral: cómo una familia que quería privacidad creó la isla más famosa y menos accesible del mundo

Una niña desapareció en el sur de Francia y días después fue hallada muerta: el principal sospechoso tenía denuncias previas por abuso infantil

Johnny Cash y la muerte de Stalin: cómo un mensaje interceptado reveló el instante más crítico de la Guerra Fría

Haití registra 1,5 millones de desplazados internos por la violencia de pandillas