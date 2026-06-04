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Todo sobre “Barbie”, la integrante clave que provocó la caída en Chile de la célula del Tren de Aragua que envió USD 87 millones a Colombia

Bárbara Hernández era “jefa de plaza” de la organización y en su celular aparecieron contactos claves para desbaratarla

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Todo sobre “Barbie”, la integrante clave que provocó la caída de la célula del Tren de Aragua que envió USD 87 millones a Colombia
El celular de “Barbie” reveló extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela y nexos directos con la red criminal.

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer este martes la identidad de la persona que resultó ser clave en la desarticulación de una célula del Tren de Aragua que envió más de $78 mil millones de pesos (USD 87 millones) a Colombia.

Se trata de Bárbara Hernández, alias “Barbie”, apuntada por las autoridades como una “jefa de plaza”, a saber, miembro de la primera línea operativa de la estructura criminal, quien saltó al tapete debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

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La llamada “Operación Tokio” dejó 19 detenidos -10 mujeres y 9 hombres-, todos de nacionalidad venezolana, entre ellos un ejecutivo del Banco Santander identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien de acuerdo a su perfil en LinkedIn antes trabajaba en el Banco de Venezuela. Todos serán formalizados este domingo.

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos”, extorsionando a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban directamente a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

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Todo sobre “Barbie”, la integrante clave que provocó la caída de la célula del Tren de Aragua que envió USD 87 millones a Colombia
"Barbie" estuvo presente en la fiesta que terminó con cinco muertos en Lampa, en 2024.

Según información policial, la caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Ronald Ojeda
El exmilitar Ronald Ojeda fue asesinado en Santiago por la célula "Los Piratas de Aragua".

El “modus operandi”

El fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, explicó el “modus operandi” que tenía la célula y la manera en que amasaron una verdadera fortuna.

De acuerdo al persecutor, las ganancias de la banda eran ingresadas al sistema bancario formal mediante dos empresas “fachada”, las que eran creadas “con seis días de anticipación, con el mismo domicilio, con servicios informáticos ambas como giro, donde de un día para otro aparecen con cero pesos de rentabilidad, a los seis meses, siete meses, aparecen con $3 mil, $4 mil millones de pesos”.

Barros agregó que gracias a estas empresas llegaban a otras transnacionales, “para efecto de mezclar el dinero a través de criptoactivos, con la finalidad de que nosotros nos podamos finalmente tratar de determinar a dónde fueron a parar los dineros”.

Al cierre, detalló que la fiscalía logró decomisar USD 370 mil que aún permanecían en más de 140 cuentas bancarias que fueron congeladas, varias de ellas en criptomonedas.

Un hombre con camiseta amarilla y chaqueta negra es escoltado por dos oficiales con uniformes oscuros con las siglas PDI. Banderas se ven al fondo
Carlos "Bobby" Gómez, uno de los líderes del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la "Operación Tokio". Captura de pantalla.

Carlos “Bobby” Gómez y el vínculo con el crimen de Ronald Ojeda

Cabe señalar que de acuerdo a un reportaje de Ciper, en la investigación por el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, liderada por el mismo fiscal Barros, figuran dos declaraciones en las que aparece Carlos “Bobby” Gómez.

El primer testimonio corresponde a uno de los hombres de confianza de Adrián Gámez Finol (el “Turko”), líder de los “Piratas de Aragua”, facción local que llevó a cabo el secuestro y crimen de Ojeda, quien aseguró a los detectives que la orden de asesinar al exmilitar venezolano provino directamente del jefe máximo del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores - alias “Niño Guerrero”-, la que fue transmitida en Chile por Carlos “Bobby” Gómez.

“Al Niño Guerrero le dicen ‘el Cejas’, y la instrucción la dio él y bajó a través del Bobby, llegando al Turko”, reza la declaración.

El segundo es el del “Testigo Reservado N°2”, quien sostuvo que entre los hombres de confianza del Niño Guerrero “y quienes dan la ‘luz’ o autorización para cometer distintos tipos de delitos”, están “Carlos Bobby” y el “Gordo Alex”, quien en un audio reconoce haber asesinado en Chile a un exmilitar venezolano, aunque sin dar nombres.

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