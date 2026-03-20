El Salvador

Autoridades dominicanas y salvadoreñas refuerzan vínculos mediante un intercambio académico y diplomático

Un contingente de académicos y funcionarios provenientes de República Dominicana mantuvo encuentros con legisladores y representantes salvadoreños, impulsando el análisis de nuevas prácticas en materia de gobernanza y convivencia regional

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Una delegación de la República
Una delegación de la República Dominicana visitó El Salvador. (Cortesía: Christian Guevara)

Una nutrida delegación de la República Dominicana visitó la Asamblea Legislativa durante su instancia en el terriotrio centromericano. Los visitantes llegaron al Palacio Legislativo, con una comitiva integrada por autoridades municipales y académicos, con el objetivo de conocer de primera mano las transformaciones en materia de seguridad y gobernanza que atraviesa la gestión actual del Gobierno salvadoreño.

El diputado Christian Guevara fue el encargado de dar la bienvenida al grupo en el emblemático Salón Azul. Durante el encuentro, Guevara destacó que el impacto de las políticas públicas salvadoreñas ha trascendido fronteras.

“El fenómeno del modelo Bukele está llegando a toda la región. Es un honor contarles los grandes cambios que hemos tenido en El Salvador y demostrar que lograr la paz y la seguridad siempre es posible si se tiene voluntad política”, afirmó el legislador este jueves por medio de redes sociales.

La Asamblea Legislativa de El
La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió a los representantes dominicanos y promovió el intercambio de estrategias en seguridad pública. (Cortesía: Christian Guevara)

Intercambio académico y municipal

Según información de la Embajada de República Dominicana en El Salvador, la comitiva caribeña está conformada por un total de 30 maestrandos y cátedraticos pertenecientes a la Universidad del Caribe (UNICARIBE), especializados en Gestión y Administración Municipal.

De igual forma, entre los visitantes se encuentra la decana de la Escuela de Administración Municipal, Comunicación Política y Marketing Digital, maestra Altagracia Tavárez. Así como otras autoridades académicas.

Mientras que la representación municipal dominicana se encuentran los siguientes nombres:

  • Raymundo Ortiz, alcalde de San Pedro de Macorís.
  • Marcos Tavárez, alcalde de Sabana Grande de Boyá.
  • Regidores de diversos municipios dominicanos.
El embajador dominicano Flavio Amaury
El embajador dominicano Flavio Amaury Rondón lideró la agenda diplomática y cultural para fortalecer los lazos entre ambos países. (Cortesía: Embajada de República Dominicana en El Salvador)

Respaldo diplomático y valores patrios

Por su parte, el Embajador de la República Dominicana en El Salvador, Flavio Amaury Rondón, recibió formalmente a la delegación en una jornada que incluyó un conversatorio sobre el fortalecimiento de la gobernanza local y la cooperación regional.

Como parte de la agenda cultural, el diplomático acompañó a los visitantes a la Plaza República Dominicana en San Salvador. En dicho lugar, se rindió homenaje al legado de Juan Pablo Duarte, reafirmando los valores patrios y los sólidos vínculos institucionales y académicos que unen a ambas naciones caribeñas y centroamericanas.

Este intercambio de “buenas prácticas” subraya el interés creciente de los gobiernos locales de la región por estudiar las estrategias de gestión pública y seguridad que han posicionado a El Salvador en el foco internacional.

Según la información de la embajada, “durante el encuentro se desarrolló un conversatorio enfocado en el fortalecimiento de la gobernanza local, la cooperación regional y la gestión pública”.

Treinta maestrados de la Universidad
Treinta maestrados de la Universidad del Caribe participaron en actividades académicas centradas en gestión municipal y políticas públicas de El Salvador. (Cortesía: Embajada de República Dominicana en El Salvador)

A su vez, los estudiantes de UNICARIBE visitaron por primera vez la “Casa de Centroamérica”, sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en El Salvador. Durante ese encuentro los participantes profundizaron en la evolución histórica, los avances y los logros del proceso de integración regional.

La visita incluyó un recorrido por la exposición ODECA-SICA y el Centro de Información del Sistema. Esta iniciativa de Gestión del Conocimiento SICA busca, a través del acercamiento con la academia, generar una mayor apropiación sobre la importancia de la unidad regional, fortaleciendo así la formación integral de los futuros gestores públicos dominicanos.

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