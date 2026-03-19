El Salvador

San Salvador Centro se prepara para crear la alfombra de sal más grande de Centroamérica

El proyecto será realizado durante Semana Santa en la histórica calle Rubén Darío, donde participarán más de mil personas y se utilizarán enormes cantidades de sal pigmentada de diversos colores

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La iniciativa congregará a 1,000
La iniciativa congregará a 1,000 personas, entre empleados municipales, artistas y voluntarios. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

San Salvador Centro anunció la elaboración de la alfombra de sal más grande de Centroamérica, una iniciativa que se desplegará durante la Semana Santa en la calle Rubén Darío del 1 al 3 de abril.

Por medio de redes sociales, la alcaldía capitalina confirmó que la monumental obra se extenderá a lo largo de un kilómetro, convirtiéndose en el proyecto artístico más ambicioso de la ciudad para este año.

La obra aspira a superar las dimensiones de todas las ediciones previas, consolidando a San Salvador como epicentro de manifestaciones religiosas durante la Semana Mayor.

El proyecto contempla la utilización de 700 quintales de sal pigmentada, tratados con una paleta de colores amplísima para dar vida a los diseños efímeros sobre el asfalto.

La mega alfombra, cuyo recorrido abarcará desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Simón Bolívar, necesita una logística que incluye la participación de 1,000 personas entre empleados municipales, voluntarios y artistas. Durante los tres días designados, la circulación vehicular permanecerá restringida en este eje histórico y comercial.

La alfombra de sal se instala sobre la calle Rubén Darío de San Salvador, desde Plaza Libertad hasta Plaza Simón Bolívar. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

“Será una alfombra de sal de más de un kilómetro, con la participación de más de mil voluntarios y 30 artista. Está es una actividad cultura que tradicionalmente se realiza en el país durante muchas generaciones. El alcalde Mario Durán nos indica que debemos de hacer mejora cada año”, expresó César Juárez, secretario de Cultura durante una entrevista.

El proyecto se convertirá en un despliegue masivo de fe, arte y tradición sin precedentes, por lo que la comuna de San Salvador promete romper récords y cautivar a miles de visitantes durante las festividades del próximo mes.

La alfombra no solo busca embellecer las calles de la capital, sino consolidar a la ciudad como un referente cultural y turístico a nivel regional.

Once módulos de identidad nacional serán elaborados en tiempo récord

De acuerdo con las autoridades, el diseño de la alfombra ha sido estructurado en once módulos.

Cada sección ha sido cuidadosamente planificada para incluir elementos que representan la esencia del país:

  • Elementos religiosos: Representaciones de la pasión y mensajes de fe.
  • Identidad cultural: Alusiones a la música y tradiciones propias del pueblo salvadoreño.
  • Hitos históricos: Figuras emblemáticas y momentos que han marcado el devenir de la nación.
El proyecto artístico utilizará 700
El proyecto artístico utilizará 700 quintales de sal pigmentada. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Bajo el lema “Fe, Música y Tradición”, los módulos presentarán imágenes que van desde instrumentos musicales y trajes típicos hasta representaciones de figuras icónicas como San Romero de América, integrando así lo sagrado con lo popular.

“El domingo 29 de marzo se comenzará a dibujar la alfombra, para que posteriormente se rellenen con sal, con colores adecuados a la época y que permitirán que las personas la puedan admirar”, señaló Anayely Vásquez, jefa del Departamento de Arte y Cultura.

Una invitación a la participación

La Alcaldía de San Salvador Centro realizó un llamado a la población para formar este evento histórico. La alfombra de la calle Rubén Darío se perfila como el evento principal del calendario cultural de Semana Santa, ofreciendo una experiencia inmersiva donde el olor a sal y color se mezclan con la solemnidad de las procesiones.

San Salvador Centro realizará la
San Salvador Centro realizará la alfombra de sal más grande de Centroamérica, abarcando un kilómetro durante la Semana Santa. (Cortesía: Prensa San Salvador Centro)

La magno expresión artística es una prueba de que el arte y la tradición pueden transformar los espacios urbanos, devolviendo el brillo al corazón de la capital salvadoreña y dejando una huella imborrable en la memoria de quienes tengan el privilegio de recorrerla

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