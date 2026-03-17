Accidentes de tránsito dejan un fallecido y un lesionado en El Salvador en las últimas horas

Un choque entre un autobús y un vehículo particular en el caserío El Tule, San Salvador Norte, dejó una persona fallecida y desencadenó un amplio operativo de rescate./(Cruz Verde Salvadoreña)

En las últimas horas, se han registrado dos accidentes de tránsito en El Salvador, que han dejado al menos una persona fallecida y otra lesionada, según informes oficiales y publicaciones en redes sociales de cuerpos de socorro y medios nacionales.

Los incidentes ocurrieron en diferentes puntos del país y han puesto nuevamente en debate la situación de la seguridad vial y el estado de las carreteras.

Uno de los accidentes más graves se registró en el kilómetro 45 de la carretera Troncal del Norte, en el caserío El Tule, cantón El Paisnal, distrito de San Salvador Norte. De acuerdo con información difundida por el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el percance involucró un autobús de la ruta 170 y un vehículo particular tipo sedán.

Las imágenes compartidas muestran a bomberos trabajando entre los restos metálicos de un automóvil severamente dañado. Se observa a los rescatistas utilizando herramientas especializadas para acceder al interior del vehículo, donde confirmaron el fallecimiento de una persona que quedó atrapada.

Según datos de Cruz Verde Salvadoreña, elementos del cuerpo de socorro de Tejutla se movilizaron al lugar y confirmaron el fallecimiento del conductor del vehículo particular color rojo. Los socorristas también brindaron asistencia al cobrador del autobús

Posteriormente, el personal operativo de Bomberos ejecutó labores de control por derrame de aceite en la vía, verificó la escena para descartar riesgos de incendio y brindó seguridad en la zona mientras otras instituciones realizaban los procedimientos correspondientes.

En el kilómetro 17 de la carretera Panamericana, un microbús colisionó contra una rastra, dejando una persona lesionada, sin víctimas mortales reportadas./ (Cruz Verde Salvadoreña)

Por otra parte, un segundo accidente ocurrió en el kilómetro 17 de la carretera Panamericana esta madrugada, en el sentido que conduce hacia Santa Tecla.

Según el reporte de Noticiero El Salvador, un microbús impactó contra una rastra, provocando que una persona resultara lesionada. La víctima fue trasladada a un centro asistencial por los servicios de emergencia.

Las imágenes del incidente muestran motociclistas y personal de gestión de tráfico brindando asistencia para retirar el vehículo involucrado. No se reportaron víctimas mortales en este hecho.

Otro accidente fue reportado ayer por Cruz Verde Salvadoreña en la carretera que conduce a San Salvador, en el distrito de Guacotecti, municipio de Cabañas Este, donde un vehículo tipo sedán volcó sobre la carretera. Elementos del cuerpo de socorro brindaron asistencia al conductor del pick up y dos acompañantes.

A estos sucesos se suma el reciente accidente de una rastra en el bulevar Los Próceres, San Salvador, ocurrido el 13 de marzo. El percance se habría originado cuando una rastra perdió el control y volcó, bloqueando varios carriles e impactando contra un pick up.

El siniestro causó la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue recuperado por equipos de socorro tras quedar atrapado entre los hierros retorcidos del automóvil.

Además, el accidente generó una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando a miles de conductores. Las autoridades desplegaron recursos para retirar los escombros y restablecer la circulación, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de tránsito investigaron las causas del incidente.

Otro accidente se registró ayer en carretera a San Salvador, en el distrito de Guacotecti. / Cruz Verde Salvadoreña

Las autoridades han reiterado el llamado a la precaución al volante, el respeto a los límites de velocidad y la revisión constante de las condiciones mecánicas de los vehículos para evitar nuevas tragedias en las carreteras salvadoreñas.