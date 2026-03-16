El Salvador

El mercado de valores de El Salvador alcanza un récord histórico de operaciones en 2025

La memoria anual de la Bolsa de Valores destaca que el dinamismo internacional y el crecimiento de los fondos de inversión permitieron alcanzar niveles sin precedente en transacciones y patrimonio gestionado durante el último año

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El volumen negociado en el
El volumen negociado en el mercado bursátil de El Salvador sumó USD 6.342 millones en 2025, un incremento del 14% respecto al año anterior. (Cortesía: Monex)

El mercado de valores de El Salvador cerró 2025 con un nuevo récord en el volumen negociado, alcanzando USD 6.342 millones, un incremento anual del 14%, según la memoria de labores de la Bolsa de Valores de El Salvador 2025. El dinamismo internacional aportó el 26% de este resultado, con un avance del 82% respecto a 2024.

En 2025, el mercado de valores salvadoreño registró una expansión significativa: el volumen total negociado ascendió a USD 6.342 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de la negociación internacional y la consolidación del sector privado como actor central. La Bolsa de Valores de El Salvador atribuyó este desempeño al aumento en la compra y venta de instrumentos de deuda pública y a la mayor participación institucional en fondos cotizados (ETFs).

El segmento internacional se caracterizó por el aumento en la negociación de instrumentos de deuda pública y el interés de instituciones en ETFs. El mercado de reportos, operación financiera de corto plazo, tuvo un alza del 10%, destacando la participación de fondos de inversión atraídos por la flexibilidad operativa y la diversidad de plazos.

Desempeño del mercado primario y secundario

Datos consolidados de la Bolsa de Valores de El Salvador indican que el comportamiento del mercado primario fue especialmente sólido. Por tercer año consecutivo, el volumen superó los USD 1.000 millones y alcanzó USD 1.311 millones en 2025. El sector privado lideró las operaciones, con el 67% de participación. Entre los instrumentos más relevantes figuraron los fondos de titularización y el papel bursátil, mientras que las titularizaciones inmobiliarias canalizaron recursos hacia proyectos de infraestructura, como centros comerciales y complejos habitacionales.

El mercado de valores de
El mercado de valores de El Salvador cerró 2025 con un nuevo récord en el volumen negociado, alcanzando USD 6.342 millones, un incremento anual del 14%, según la memoria de labores de la Bolsa de Valores de El Salvador 2025. (Foto cortesía)

El mercado secundario también creció, alcanzando USD 526 millones en negociaciones respecto a los 414 millones de 2024, lo que representó un crecimiento del 27%. El avance respondió principalmente al aumento de actividad en instrumentos de renta variable privada.

Integración regional e impulso internacional

El mercado internacional culminó 2025 con un total de 1.672 millones de dólares negociados, reflejando un incremento del 82% frente al año anterior. Este aumento obedeció a un mayor movimiento en instrumentos de deuda pública internacional, favorecido por la apreciación de precios, y al creciente interés institucional en ETFs.

El Mercado de Valores Integrado entre El Salvador, Nicaragua y Panamá se consolidó como plataforma regional, acumulando desde 2017 hasta 2025 un total de USD 879 millones en operaciones. En 2025, alcanzó un récord de USD 273 millones en 867 transacciones, equivalente a un aumento del 83% comparado con 2024. El desglose histórico muestra que el 60% de las operaciones se concretaron en Panamá y el 40% en El Salvador, lo que evidencia la complementariedad de ambas plazas.

La integración permitió que inversionistas y emisores accedieran a nuevas oportunidades, optimizando la liquidez y la diversidad de instrumentos disponibles en la región centroamericana.

Expansión y diversificación de los fondos de inversión

El sector de fondos de inversión mantuvo una tendencia de crecimiento sostenido. El patrimonio administrado por las gestoras autorizadas cerró el año en USD 1.894 millones, con un aumento de 470 millones respecto a 2024. Los fondos de inversión abiertos prácticamente duplicaron su tamaño, alcanzando USD 553 millones en activos bajo administración.

En estos vehículos, los fondos de corto plazo representaron el 90% del total administrado y crecieron USD 279 millones, equivalente a un alza del 130%. Por su parte, los fondos de inversión cerrados sumaron un patrimonio de USD 1.341 millones, liderados por productos de renta fija y capital de riesgo.

El Mercado de Valores Integrado
El Mercado de Valores Integrado entre El Salvador, Nicaragua y Panamá se consolidó como plataforma regional, acumulando desde 2017 hasta 2025 un total de USD 879 millones en operaciones. REUTERS/Susana Vera

Durante 2025, el mercado incorporó cinco nuevos fondos: dos de capital de riesgo, uno inmobiliario, uno de renta variable y uno de desarrollo inmobiliario. Las colocaciones de estos tres últimos sumaron USD 63,37 millones, ampliando la gama de opciones para los inversionistas.

Nueva estructura corporativa y visión institucional

La evolución de la plaza bursátil llevó a una decisión estratégica: la transformación en Grupo Bolsa de Valores. Esta nueva estructura permite operar como un conjunto de sociedades especializadas, integrando filiales como la Bolsa de Valores, CEDEVAL —la depositaria— y Digital Exchange (DAX), el exchange de activos digitales.

Autoridades del grupo informaron que la reorganización fortalece la eficiencia, la innovación y la capacidad de adaptación ante un entorno financiero dinámico. De igual modo, señalaron que la integración potencia la transparencia, la seguridad y la confianza, que consideran claves para el desarrollo del mercado.

El proceso de modernización institucional busca consolidar un mercado bursátil robusto y preparado para la especialización y adopción tecnológica en su siguiente etapa de expansión.

El cierre de 2025 confirma que el mercado de valores, tanto local como regional, se encuentra en una etapa de consolidación y expansión, impulsado por la integración, la innovación de instrumentos y una estructura corporativa renovada.

*Nota aclaratoria

Una publicación anterior sobre la consolidación de Costa Rica como destino de inversiones salvadoreñas en 2025 contenía errores de interpretación y no reflejaba con precisión la situación del mercado en El Salvador ni en la región centroamericana. Se reconoce que la información inexacta pudo dar lugar a interpretaciones erróneas sobre el funcionamiento de los mercados.

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