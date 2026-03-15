El Salvador

Suchitoto se suma a los centros históricos renovados en El Salvador

La reciente intervención en el corazón de la ciudad incluyó la restauración de la parroquia Santa Lucía y su entorno, mejoras en el parque central y la modernización de calles aledañas, beneficiando a habitantes y visitantes

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La revitalización del Centro Histórico
La revitalización del Centro Histórico de Suchitoto, en Cuscatlán, transforma el parque central y la parroquia Santa Lucía para beneficio de más de 22.000 habitantes y visitantes. (Foto: DOM)

El Centro Histórico de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán, ya luce una nueva imagen tras la entrega oficial de su revitalización. Esta transformación profunda ha convertido el parque central y la parroquia Santa Lucía en espacios renovados y funcionales para los más de 22.000 habitantes y para los visitantes que llegan a la ciudad.

La obra fue entregada por la Dirección de Obras Municipales (DOM), que impulsó una restauración integral tanto de la iglesia como de la fuente y las verjas del entorno. Además, el parque central fue equipado con 20 bancas nuevas y la restauración de 24 más, junto con la instalación de faroles decorativos, nivelación del piso con piedra y la renovación de jardineras y árboles nativos. Todo ello contribuye a un ambiente más seguro, acogedor y moderno para el disfrute de la comunidad.

El soterrado del cableado eléctrico
El soterrado del cableado eléctrico y la reparación de aceras en calles principales elevan la seguridad y mejoran la estética urbana de Suchitoto. (Foto: DOM)

En los alrededores, la DOM realizó el soterrado del cableado eléctrico y reparó aceras para elevar los estándares de seguridad y estética urbana. Calles como San Martín y Francisco Morazán, entre otras, recibieron mejoras que facilitan la circulación tanto de peatones como de vehículos, optimizando el acceso y la movilidad para residentes y turistas.

Suchitoto se suma así a una lista de siete centros históricos renovados en el país, junto a localidades como El Mozote, San Vicente y Concepción de Ataco, además de municipios donde la DOM ha impulsado procesos similares, como Apaneca y Juayúa. Esta estrategia busca preservar la tradición colonial y, a la vez, potenciar el desarrollo turístico y la calidad urbana.

El parque central, hoy equipado con más de 44 bancas y ornamentos restaurados, refuerza su papel como punto de encuentro y espacio de esparcimiento seguro para la comunidad. La modernización también responde a la necesidad de mantener la identidad histórica de la ciudad, integrando mejoras que respetan el patrimonio arquitectónico y ambiental.

Se intervino el parque central,
Se intervino el parque central, incorporando nuevas bancas, faroles decorativos y jardineras con árboles nativos para crear un ambiente moderno y seguro.(Foto: DOM)

Las acciones de la DOM incluyen intervenciones ambientales en el lago de Suchitlán, donde se ha removido lechuga acuática en más de 243 hectáreas y recolectado más de 48.000 libras de desecho plástico. Estas labores son esenciales para preservar la vida acuática y proteger la fuente de ingresos de los pescadores locales. El saneamiento ha permitido recuperar nutrientes y oxígeno en el agua, beneficiando tanto a las comunidades ribereñas como a la oferta turística.

La revitalización urbana y ambiental se complementa con el mejoramiento vial en la comunidad Zacamil 1 y 2, donde la DOM pavimentó 4,4 kilómetros de calles. Además, en el ámbito nacional, la gestión de la entidad alcanza más de 40 proyectos sociales, entre los que se incluyen la renovación de 18 calles que suman más de 32 kilómetros, la construcción de un complejo deportivo, un parque municipal, una plaza gastronómica y una pasarela sobre la carretera Panamericana.

La modernización urbana responde al
La modernización urbana responde al objetivo de integrar mejoras que respetan la identidad histórica y el patrimonio arquitectónico de Suchitoto. (Foto: DOM)

La renovación del Centro Histórico de Suchitoto representa un paso relevante en la mejora de los espacios urbanos, la protección del patrimonio cultural y el impulso del turismo en El Salvador, con un impacto real en la vida cotidiana, la economía local y la proyección de la ciudad como destino renovado para residentes y turistas.

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