El Salvador

El Salvador asegura suministro eléctrico ante la volatilidad internacional, pero prevé ajustes en el precio

La diversificación de la matriz energética y la capacidad instalada superior a la demanda permiten que el país garantice el servicio, aunque persisten leves ajustes tarifarios vinculados a los precios globales de combustibles y gas

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El Salvador cuenta con una matriz energética diversificada y suficiente capacidad de generación para garantizar el suministro eléctrico pese a la coyuntura internacional. (Foto de archivo)
El Salvador cuenta con una matriz energética diversificada y suficiente capacidad de generación para garantizar el suministro eléctrico pese a la coyuntura internacional. (Foto de archivo)

La situación geopolítica internacional ha provocado incertidumbre en el sector energético de muchos países; sin embargo, El Salvador cuenta con una matriz de generación diversificada y suficiente capacidad para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, aunque se podrían registrar leves variaciones en las tarifas debido al comportamiento de los mercados globales.

Carolina Quintero Gil, presidenta ejecutiva de DELSUR, explicó que el país dispone de distintas fuentes de generación, entre ellas hidráulica, geotérmica, gas, biomasa y búnker. “Estamos en el top 10 de las canastas energéticasmás limpias del mundo. Estamos hablando de que el 70% de la energía nuestra es renovable, lo que no tienen todos los países. El 28% es a gas y un 2% termina siendo en consumo a base de petróleo”, detalló.

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Quintero Gil destacó que El Salvador tiene capacidad instalada que duplica la demanda nacional. “Ya nosotros no somos importadores, entonces eso es supremamente valioso porque tenemos la generación interna”, detalló a través de una entrevista radial. Esto permite que, aunque los precios de los combustibles suban debido a crisis internacionales, el país no enfrenta riesgos de desabasto eléctrico. “Lo que sí nos generan los riesgos geopolíticos del mundo es variación en el precio" debido a que “el gas también viene con sus proveedores, vienen del exterior y esos proveedores pues tienen indexado el precio al comportamiento del petróleo”, indicó.

El país posee una de las canastas energéticas más limpias del mundo, con un 70% de energía renovable entre sus fuentes de generación eléctrica. REUTERS/Jon Nazca
El país posee una de las canastas energéticas más limpias del mundo, con un 70% de energía renovable entre sus fuentes de generación eléctrica. REUTERS/Jon Nazca

La ejecutiva señaló que, desde el año 2020, el precio del kilovatio hora se ha mantenido prácticamente estable en El Salvador, mientras que en otros países de la región los precios han aumentado. Sostuvo que el sector energético está realizando esfuerzos para mantener la competitividad y proteger la economía de los usuarios ante los efectos de la volatilidad internacional.

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Modernización de la red: inversión histórica y transformación tecnológica

DELSUR anunció una inversión de $150 millones para los próximos cuatro años, destinados a crecimiento, infraestructura, seccionamiento y digitalización de la red eléctrica. Este plan incluye la modernización de plataformas tecnológicas que permitirán a los usuarios consultar en tiempo real el estado de la red y del servicio desde una aplicación, sin necesidad de recurrir al centro de atención telefónica.

La capacidad instalada de El Salvador duplica la demanda nacional, eliminando la necesidad de importar electricidad y fortaleciendo la seguridad energética. (Foto cortesía redes sociales)
La capacidad instalada de El Salvador duplica la demanda nacional, eliminando la necesidad de importar electricidad y fortaleciendo la seguridad energética. (Foto cortesía redes sociales)

Quintero Gil señaló: “Venimos haciendo inversiones no solamente desde infraestructura, sino también en tecnología. Esperamos después poderlos sorprender en los próximos dos años, porque estamos haciendo inversiones que van a permitir modernizar y empoderar al cliente para que todos ustedes puedan ver en una plataforma qué está pasando en la red, en el servicio y no tengan necesidad de llamar a un contact center”.

Entre las acciones tecnológicas, DELSUR está implementando sistemas de inteligencia artificial y digitalización de la red para predecir fallas, optimizar la gestión de incidentes y fortalecer la resiliencia ante eventos climáticos. Además, se están desarrollando soluciones de infraestructura adaptadas al entorno ambiental.

DELSUR distribuye energía eléctrica en cinco departamentos de El Salvador: San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán y San Vicente, donde brinda suministro a cerca de dos millones de personas, considerando que la empresa atiende aproximadamente 500 mil clientes, al multiplicar por el promedio de integrantes por familia, se alcanza esa cifra poblacional.

DELSUR invertirá 150 millones de dólares en los próximos cuatro años para modernizar y digitalizar la red eléctrica a nivel nacional. (Foto cortesía DELSUR)
DELSUR invertirá 150 millones de dólares en los próximos cuatro años para modernizar y digitalizar la red eléctrica a nivel nacional. (Foto cortesía DELSUR)

Interrupciones por fauna y flora: un desafío ambiental

Uno de los retos identificados por DELSUR es la afectación de la red eléctrica por el contacto con la fauna y la vegetación. “Sabemos que tenemos árboles sobre la red. Entonces estamos determinando dónde hacemos un tipo de cable protegido, dónde hacemos restitución de especies, pero cómo logramos reubicar también especies, cómo también entendemos infraestructura que sea pro fauna para proteger, digamos, las ardillas”, afirmó la presidenta ejecutiva.

Quintero Gil precisó que estas situaciones tienen un impacto medible en el servicio: “Imagínense que nosotros medimos cuánto tiempo estamos por fuera en el año. Eso es un indicador de duración. Y saben que solamente en el año siete horas son producto de temas de flora y fauna”. Frente a este diagnóstico, DELSUR ha reforzado el trabajo de sus equipos ambiental y de sostenibilidad para identificar y mitigar este tipo de fallas, en busca de un equilibrio entre la operación técnica y el respeto al entorno natural.

La empresa mantiene la vigilancia y la atención permanente para responder ante emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias, con el objetivo de reducir el impacto de estos factores en la calidad del servicio eléctrico.

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