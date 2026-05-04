Guatemala

Guatemala: Una avioneta cae en aldea de Santa Cruz Barillas con un saldo de muertos y heridos

Las autoridades informaron que una aeronave se precipitó en una aldea de Huehuetenango este domingo, pero el número de víctimas aún está por confirmarse. Los servicios de emergencia y pobladores auxiliaron a los heridos mientras se investigan las circunstancias del hecho

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Video muestra la escena del siniestro aéreo ocurrido en Huehuetenango, Guatemala. Se escuchan voces de personas intentando organizarse y advirtiendo sobre el peligro en el lugar del impacto. Video cortesía ciudadana

En la aldea Amelco, situada en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, una avioneta se precipitó este domingo 3 de mayo de 2025, provocando al menos dos fallecidos y tres heridos, según informaron TV Azteca Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autoridad aeronáutica guatemalteca. Entre los heridos figura el piloto de la aeronave, mientras que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las labores de auxilio, de acuerdo con el reporte de TV Azteca Guatemala.

De acuerdo con la DGAC, las causas del accidente todavía permanecen bajo investigación. La autoridad aeronáutica guatemalteca indicó que se encuentran recopilando datos para esclarecer los hechos, según el medio local Publinews. Desde la entidad confirmaron: “Los detalles oficiales serán comunicados en las próximas horas”. Mientras tanto, Bomberos Voluntarios y habitantes de la zona prestan apoyo a los sobrevivientes y colaboran con las tareas de rescate, según relataron las mismas fuentes.

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El siniestro movilizó a los pobladores, quienes difundieron videos y transmisiones en redes sociales mostrando las labores de rescate y la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Las imágenes captadas en el sitio evidencian la respuesta inmediata de la comunidad local.

La DGAC mantiene la reserva sobre el modelo de la aeronave involucrada y el itinerario que cumplía al momento del accidente. Las primeras versiones recabadas por Publinews apuntan a que el piloto logró sobrevivir, aunque se encuentra entre los heridos. La identidad de las víctimas fatales no fue confirmada oficialmente hasta el cierre de este reporte.

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Una avioneta se precipitó este domingo 3 de mayo de 2026, provocando al menos dos fallecidos y tres heridos, según informaron TV Azteca Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autoridad aeronáutica guatemalteca. Foto: Redes sociales
Una avioneta se precipitó este domingo 3 de mayo de 2026, provocando al menos dos fallecidos y tres heridos, según informaron TV Azteca Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autoridad aeronáutica guatemalteca. Foto: Redes sociales

Accidentes recientes con avionetas en Guatemala

Los accidentes de pequeñas aeronaves han marcado la historia reciente de la aviación civil en Guatemala.

Una avioneta de fumigación se accidentó el 25 de abril de 2026 en la aldea Obero, en Masagua, Escuintla, resultando en la muerte del piloto. El desplome de la aeronave Thursh, matrícula TG-BUA, ocurrió cerca de las 9:00 durante la fase de aspersión agrícola, de acuerdo con el comunicado oficial de la DGAC. La autoridad aeronáutica confirmó que la aeronave cumplía tareas de fumigación en el momento del siniestro.

El 15 de octubre de 2025, una avioneta se estrelló cerca de la comunidad indígena de Xesajcap II, en el municipio de Santa Apolonia, Chimaltenango, dejando tres fallecidos, de acuerdo con información de los bomberos y reportes de la Dirección de Aeronáutica Civil. El vuelo, que había partido del aeropuerto internacional La Aurora con destino a Huehuetenango, no logró completar su trayecto, reportaron medios locales.

Un accidente fatal tuvo lugar el 24 de agosto de 2008, cuando una Cessna Caravan que transportaba a trabajadores humanitarios estadounidenses se precipitó en un campo a 60 millas (96 kilómetros) al este de Ciudad de Guatemala. El accidente causó la muerte de diez personas, entre ellas cinco estadounidenses, y dejó otros cuatro heridos, según refirió HeraldNet. Las investigaciones preliminares apuntaron a fallas mecánicas como origen del siniestro.

En años recientes, la lista de incidentes con aeronaves ligeras incluye el aterrizaje de emergencia de un Saab 340A en el aeropuerto de Flores, el 16 de abril de 2023. La tripulación y los 14 pasajeros resultaron ilesos, aunque la aeronave sufrió daños severos tras el colapso del tren de aterrizaje derecho, según el portal especializado de accidentes aéreos BAAA.

Una avioneta se precipitó este domingo 3 de mayo de 2026, provocando al menos dos fallecidos y tres heridos, según informaron TV Azteca Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autoridad aeronáutica guatemalteca. Foto: Redes sociales
Una avioneta se precipitó este domingo 3 de mayo de 2026, provocando al menos dos fallecidos y tres heridos, según informaron TV Azteca Guatemala y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), autoridad aeronáutica guatemalteca. Foto: Redes sociales

Estadísticas y antecedentes de accidentes aéreos en Guatemala

Las estadísticas históricas muestran que la aviación civil en Guatemala ha enfrentado incidentes tanto en vuelos comerciales como privados. Entre las causas más frecuentes de accidentes figuran problemas mecánicos, condiciones meteorológicas adversas y errores operativos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil enfatizó al medio local Publinews que toda la información oficial sobre el accidente ocurrido este domingo en Santa Cruz Barillas será difundida tras concluir las investigaciones preliminares. Por el momento, se mantiene la coordinación entre autoridades, rescatistas y comunidad local para atender a los afectados y esclarecer las circunstancias del siniestro.

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