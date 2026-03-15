El Salvador

Al estilo de la NBA: Así se vivió el torneo 3x3 de básquetbol en San Salvador

Decenas de aficionados disfrutaron en la Plaza Gerardo Barrios de partidos dinámicos, espectáculos al mejor estilo del baloncesto estadounidense y actividades interactivas, reforzando la revitalización y cultura deportiva en la capital salvadoreña

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El torneo 3x3 de básquetbol
El torneo 3x3 de básquetbol convirtió el Centro Histórico de San Salvador en un escenario vibrante de deporte y convivencia familiar. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El torneo 3X3 de básquetbol transformó el Centro Histórico de San Salvador en un escenario donde la convivencia, el talento deportivo y la atmósfera propia de la NBA convergieron durante una jornada gratuita abierta al público. En una iniciativa que busca revitalizar este emblemático espacio urbano, familias salvadoreñas y asistentes de distintas edades presenciaron partidos ágiles, una experiencia inspirada en el baloncesto profesional de Estados Unidos, reafirmando el atractivo del centro capitalino como núcleo de actividades culturales y recreativas.

En la final masculina, el equipo Panthers se coronó campeón tras imponerse por 21 puntos a 9 sobre Pechuguitas, en un partido en el que mantuvo la superioridad de principio a fin. Por otro lado, la división femenina mantuvo la expectativa hasta los minutos finales y finalizó con la victoria de las Aspirinas, que superaron por 11 a 8 al conjunto de Quinto A dentro de la cancha instalada en la Plaza Gerardo Barrios. La asistencia fue testigo de duelos que evidenciaron la destreza creciente de los equipos locales, en una modalidad de baloncesto cuyas reglas y ritmo han redefinido la relación de los aficionados con este deporte, según explicaron las autoridades a medios presentes.

La final femenina, con triunfo
La final femenina, con triunfo de Aspirinas sobre Quinto A, reflejó el avance del baloncesto femenino en el Centro Histórico. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Los ganadores de ambas ramas obtuvieron como premio un viaje con todos los gastos pagados para presenciar un partido de la NBA, según informó la organización del evento.

La dinámica del básquetbol 3x3, que ha logrado reconocimiento internacional en los últimos años, se distingue por partidos de solo 10 minutos en media cancha y equipos formados por tres jugadores, lo que genera enfrentamientos veloces y estratégicos. Conforme las reglas del torneo, si un equipo alcanza 21 puntos antes del tiempo límite, se consagra ganador de manera automática, brindando así oportunidades para sorpresas y desenlaces inesperados.

Este formato favorece la emoción continua y la participación competitiva tanto de jugadores como de espectadores.

El evento gratuito, inspirado en
El evento gratuito, inspirado en la NBA, atrajo a familias salvadoreñas y visitantes de todas las edades al corazón de la capital. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El torneo contó con la participación de 16 equipos divididos equitativamente entre las ramas femenina y masculina, lo que permitió una representación equilibrada y el fortalecimiento del deporte entre distintos grupos de la capital. La experiencia no se limitó al espectáculo sobre la cancha: patrocinadores locales y marcas internacionales asociadas a la NBA garantizaron que el evento replicara una auténtica “Courtside Experience”, al estilo de la liga estadounidense, desde la calidad de la cancha, construida bajo los estándares de la NBA, hasta la serie de actividades interactivas para el público, incluidos puntos de fotografía y espacios ambientados.

La competencia reunió a 16
La competencia reunió a 16 equipos y destacó el crecimiento del básquetbol 3x3 en San Salvador, impulsando la participación local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La revitalización del Centro Histórico impulsada por el deporte

La realización de este torneo forma parte de una estrategia institucional para fomentar la revitalización y el repoblamiento del Centro Histórico de San Salvador, articulando el trabajo de entidades gubernamentales y la inversión privada. Según los organizadores, la celebración de este tipo de actividades favorece la afluencia de turistas y contribuye a que la zona sea incorporada entre los principales destinos urbanos del país, después de los tradicionales atractivos de playa.

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