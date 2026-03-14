El Salvador

¿Quiénes fueron los primeros habitantes de El Salvador? Los secretos de la Gruta del Espíritu Santo

Las autoridades culturales de El Salvador confirmaron la importancia histórica de la cueva de Corinto tras encontrar cerca de 200 pictogramas prehistóricos, algunos en riesgo de desaparecer por el avance de la humedad y el desgaste de las pinturas

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La Gruta del Espíritu Santo
La Gruta del Espíritu Santo destaca como el sitio arqueológico más antiguo de asentamiento humano en El Salvador y Centroamérica. (Cortesía: Ruta de Paz)

En el corazón del departamento de Morazán, resguardada por la sierra de Lomas de Zuncuyo, se encuentra la Gruta del Espíritu Santo, también conocida como la Cueva de Corinto. Este enclave no es solo un refugio geológico de 60 metros de ancho por 20 de profundidad; representa uno de los testimonios más antiguos y enigmáticos del asentamiento humano en El Salvador y el resto de Centroamérica.

La relevancia de este sitio cobró un impulso internacional renovado en 2002, cuando la Fundación Bradshaw, una organización dedicada a la preservación del arte rupestre mundial, fue contactada por el Dr. Roberto Ticas. Bajo el auspicio de Concultura (hoy Ministerio de Cultura) y con la colaboración del arqueólogo Marlon Escamilla, se iniciaron gestiones para la protección de un tesoro que, aunque declarado Monumento Nacional, enfrenta el implacable paso del tiempo y el clima tropical.

La gruta alberga aproximadamente 200 pictogramas distribuidos en lo que parecen ser “galerías” temáticas. A diferencia de otros sitios donde predomina un solo tono, la paleta cromática de Corinto es sorprendentemente rica: rojos, ocres, negros, verdes, amarillos y blancos decoran las paredes de toba volcánica.

Cerca de 200 pictogramas prehistóricos,
Cerca de 200 pictogramas prehistóricos, distribuidos en galerías temáticas, hacen de la Cueva de Corinto un referente del arte rupestre. (Cortesía: Fundación Bradshaw)

El simbolismo y la identidad de los primeros Pobladores

El arte rupestre de la Gruta del Espíritu Santo ofrece una ventana a la cosmogonía de sus antiguos habitantes. Entre los motivos más destacados se encuentran:

  • Figuras Humanas y Animales: Representadas en diversas posturas, algunas de ellas portando complejos tocados de plumas. Un detalle anatómico intrigante es la presencia de figuras con muñecas izquierdas notablemente alargadas o curvadas, lo que podría sugerir representaciones de deidades o condiciones físicas específicas de relevancia ritual.
  • Plantillas de Manos: El uso de fondos de pigmento blanco para resaltar la silueta de las manos conecta este sitio con una tradición global de “presencia humana”, similar a la encontrada en la Patagonia o Europa.
  • Abstracción y Geometría: Desde rectángulos perfectos hasta motivos curvilíneos que incluyen representaciones de vulvas, lo que vincula el sitio con ritos de fertilidad y ciclos naturales.

Aunque estudios previos, como los de Perrot-Minnot (2007), sugieren que el arte pertenece al Clásico Reciente (600-900 d. C.), la profundidad arqueológica del sitio insinúa ocupaciones mucho más antiguas, posiblemente remontándose al periodo Preclínico o incluso etapas paleoindias, dadas las capas de superposición de pinturas.

Los arqueólogos identificaron figuras humanas,
Los arqueólogos identificaron figuras humanas, animales, signos geométricos y motivos de fertilidad en los pictogramas de la cueva de Morazán. (Cortesía: Fundación Bradshaw)

Desafíos de preservación

El estado actual de las pinturas es “descolorido” debido a la humedad y a las concreciones calcáreas provocadas por las filtraciones de agua. La Fundación Bradshaw ha subrayado la necesidad urgente de emplear tecnología moderna, como la digitalización y mejora de imagen, para rescatar detalles que el ojo humano ya no percibe.

Para establecer una cronología definitiva, se ha propuesto el uso de datación por carbono mediante espectrometría de masas (AMS) en las figuras realizadas con carbón vegetal. Sin embargo, el desafío técnico es alto: las filtraciones de agua podrían haber alterado la estratigrafía del suelo, complicando las excavaciones arqueológicas tradicionales.

El descolorido progresivo de las
El descolorido progresivo de las pinturas rupestres obedece a la humedad y concreciones calcáreas. (Cortesía: Fundación Bradshaw)

Un paisaje cultural expandido

La importancia de la Gruta del Espíritu Santo se extiende más allá de sus paredes. En sus alrededores se han identificado:

  • Alineaciones Megalíticas: Menhires con cúpulas y posibles dólmenes que sugieren conocimientos astronómicos.
  • Baja Profundo: Un yacimiento cercano en la selva con petroglifos que muestran una transición estilística, desde el arte temprano de Corinto hasta una clara influencia maya posterior.
  • Vías de Comunicación: Huellas de un antiguo camino español que indican que este afloramiento volcánico fue, durante siglos, un eje de comercio vital entre lo que hoy es El Salvador y Honduras.

La Gruta del Espíritu Santo es, en definitiva, el manuscrito en piedra de los primeros salvadoreños. Su conservación no es solo una tarea científica, sino un deber cultural para entender el origen de la identidad en el istmo centroamericano.

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