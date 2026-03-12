El Salvador conmemora 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes

ARCHIVO: Hoy se cumplen 49 años del asesinato de Rutilio Grande, símbolo de la defensa de los pobres en El Salvador. (REUTERS/Jose Cabezas/File Photo)

Hoy se cumplen 49 años del martirio de Rutilio Grande y sus acompañantes en El Salvador, un hecho considerado punto de inflexión en la historia reciente de la Iglesia latinoamericana. El 12 de marzo de 1977, Rutilio Grande, sacerdote jesuita salvadoreño, junto a Manuel Solórzano y Nelson Lemus, fue asesinado en la carretera de El Paisnal a Aguilares, en el norte de San Salvador. Su muerte marcó el inicio de una etapa de mayor represión y violencia en el país, pero también dio lugar a una movilización social y eclesial sin precedentes. Según informó Vatican News, la figura de Grande se convirtió en símbolo de la defensa de los pobres y de la lucha por la justicia social.

El asesinato de Rutilio Grande ocurrió cuando se dirigía a celebrar una misa en El Paisnal. Hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba y abrieron fuego, matando al sacerdote y a sus dos acompañantes. De acuerdo con un reporte de La Prensa Gráfica, el ataque fue atribuido a fuerzas paramilitares vinculadas al régimen salvadoreño de la época. El crimen tuvo un profundo impacto en la Iglesia local, especialmente en óscar Arnulfo Romero, entonces arzobispo de San Salvador, quien tras el asesinato de Grande asumió una postura de denuncia abierta contra la represión estatal.

La labor pastoral de Grande en las comunidades rurales de Aguilares se caracterizó por la promoción de la justicia social y la organización campesina, una labor que incomodó a sectores conservadores y a las autoridades militares. El medio español El País detalla que Grande impulsó la formación de comunidades eclesiales de base y defendió los derechos de los campesinos frente a la explotación y la pobreza. “Si Jesús cruzara la frontera salvadoreña, también lo matarían”, llegó a decir Grande, según recoge el portal Jesuitas Centroamérica.

La memoria de Rutilio Grande permanece vigente en la sociedad salvadoreña y en ámbitos internacionales. A lo largo de estos 49 años, organizaciones religiosas y de derechos humanos han recordado su legado y exigido justicia. De acuerdo con Vatican News, la beatificación de Grande, celebrada en enero de 2022, reconoció su testimonio de fe y compromiso con los pobres. “Su sangre fue semilla de libertad y esperanza para El Salvador”, declaró el Papa Francisco durante el acto de beatificación, según informó el mismo medio.

El arzobispo de San Salvador ofició la eucaristía por la conmemoración de los 49 años del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes en El Paisnal./(Cortesía)

La comunidad jesuita y la Iglesia católica en El Salvador han organizado diversas actividades para conmemorar el aniversario del martirio. Esta mañana, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ofició una misa en la parroquia San José, en El Paisnal, en conmemoración de los 49 años del martirio de Rutilio Grande.

“A petición de nuestro querido párroco, el padre Juan Carlos Palacios y la comunidad, el consejo parroquial y demás miembros de la comunidad que han solicitado a la curia que se constituya santuario diocesano en honor a nuestros mártires Rutilio, Manuel y Nelson, me complace decirles que con mucho gusto aceptamos la solicitud y decretamos que de ahora en adelante será este templo un santuario diocesano en honor a nuestros mártires, de conformidad con los cánones 1,230, y 1,232. Y por eso será un lugar, ya lo es, pero con mayor razón, de procesiones, un punto de peregrinaciones en honor a nuestros mártires”, dijo el arzobispo durante su mensaje.

“Queríamos decirlo ahora, precisamente en la inauguración del año jubilar, porque, así ya cumple su función este lugar santo. Santo ya porque tiene la reliquia de nuestros mártires, pero además por ser un templo. La Iglesia con su facultad le constituye santuario diocesano”, agregó.

Tanto en Aguilares como en El Paisnal se realizan eucaristías, peregrinaciones y actos culturales ligados a la vida y obra del sacerdote. A estos eventos asisten fieles católicos, líderes sociales y autoridades eclesiásticas, quienes rememoran el mensaje de Rutilio Grande y sus acompañantes.

ARCHIVO: La labor de Rutilio Grande en Aguilares promovió la justicia social, la organización campesina y la defensa de los derechos humanos. /(REUTERS/Jose Cabezas)

“Su ejemplo sigue inspirando la lucha por la dignidad y los derechos humanos”, afirmó el provincial de los jesuitas en Centroamérica, recogido por el medio español Religión Digital.

El impacto del asesinato de Grande trascendió las fronteras de El Salvador. Diversas organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, han citado el caso como uno de los símbolos de la represión en Centroamérica durante los años 70 y 80. Según datos del medio español El País, la figura de Grande fue fundamental en la formación espiritual y social de Monseñor Romero, quien poco después también sería asesinado y canonizado como santo por la Iglesia católica.

La causa judicial por el asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes sigue abierta. Organizaciones salvadoreñas han demandado la investigación y el enjuiciamiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen. La Prensa Gráfica, ha informado que en los últimos años se han reactivado algunos procesos judiciales, aunque hasta la fecha no existen condenas firmes por el caso.

Hoy, cuando se cumplen 49 años del martirio de Rutilio Grande, la comunidad salvadoreña y la Iglesia católica vuelven a rendir homenaje a su figura. Su legado continúa siendo referencia para movimientos sociales y religiosos en el continente, y su memoria inspira a nuevas generaciones en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.