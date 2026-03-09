San Salvador se volvió escenario de Kombat Challenge Series

El Kombat Challenge Series de taekwondo profesional reunió en San Salvador a delegaciones de nueve países, impulsando el turismo deportivo local. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

San Salvador se consolidó como anfitrión del Kombat Challenge Series, un torneo internacional de taekwondo profesional que reunió a delegaciones de nueve países una apuesta por revitalizar el turismo deportivo y la vida en el centro histórico de la ciudad. La realización de este evento, que tuvo lugar la noche del sábado en la plaza Gerardo Barrios, marcó la primera vez que esta franquicia llegó a Centroamérica, según informó CORSATUR, permitiendo a cientos de personas acceder gratuitamente a competencias de alto nivel.

El Kombat Challenge Series El Salvador KT-019 congregó a atletas y equipos provenientes de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil y Estados Unidos, según detalló la organización del evento. La noche estuvo dividida por los encuentros con un total de 13 enfrentamientos, de los cuales uno fue de exhibición y doce oficiales, mostraron la destreza de competidores de diferentes nacionalidades. Destacó especialmente el duelo entre el salvadoreño Marlon Guillén y el guatemalteco Julio Santos, que fue uno de los momentos de mayor expectativa y cerró con la victoria del representante de El Salvador.

Primer combate profesional entre el salvadoreño Joaquín Aguilera y el guatemalteco Fernando Crup. La victoria fue para el peleador de Guatemala, quien se impuso en el enfrentamiento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

El evento impulsó el turismo deportivo y la activación del espacio público

La directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), Alejandra Durán, subrayó la relevancia de haber posicionado el evento en la plaza Gerardo Barrios, elemento central en la estrategia para transformar el centro histórico en un punto de encuentro tanto para residentes como para visitantes. La representante de CORSATUR argumentó que “Es la primera vez que esta franquicia llega a Centroamérica, eso es muy importante, porque el país reafirma la capacidad que tenemos para apoyar y organizar este tipo de eventos internacionales, poniendo a disposición nuestros espacios públicos.”

El combate entre el salvadoreño Marlon Guillén y el guatemalteco Julio Santos fue uno de los más emocionantes de la noche. La victoria fue para el representante de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

El acceso libre para el público permitió que cientos de asistentes experimentaran de cerca el espectáculo deportivo. Durán agregó que el trabajo conjunto para atraer iniciativas de este tipo forma parte de los esfuerzos por habilitar espacios urbanos emblemáticos y aumentar su disfrute social: “Estamos en el centro histórico, que forma parte de las estrategias para que estos espacios públicos puedan ser disfrutados por las familias salvadoreñas y también por los visitantes extranjeros”, agregó Durán.

El evento también contó con participación femenina, donde las atletas demostraron su talento, disciplina y preparación, siendo protagonistas de los combates de la noche. (Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia)

El evento fue impulsado por las autoridades locales con el objetivo de aportar a la dinamización de la economía a través del turismo deportivo y consolidar el uso recreativo de los principales escenarios urbanos del país.