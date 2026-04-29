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El director de Mother Mary admitió quién inspiró a Hathaway: “No se imaginan cuánto tiempo pasamos hablando de ella”

David Lowery confesó a People quién sirvió como modelo central para construir a la protagonista y que el equipo analizó en profundidad para diseñar cada secuencia musical del filme

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El primer tráiler de Mother Mary, la nueva película dirigida por David Lowery y protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel, se presentó el 2 de diciembre de 2025, desatando gran expectativa en la industria y entre los seguidores de ambos artistas.

La confirmación de que Taylor Swift inspiró al personaje principal de ‘Mother Mary’, cinta protagonizada por Anne Hathaway, fue realizada por David Lowery, director y guionista, en declaraciones a PEOPLE.

El cineasta detalló que la estrella pop sirvió como modelo central durante la creación y caracterización de la protagonista, llegando a analizar en profundidad la película de concierto “Reputation” de Swift para incorporar elementos a la historia y los números musicales.

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Taylor Swift influyó decisivamente en el desarrollo de ‘Mother Mary’, dirigida por David Lowery y protagonizada por Anne Hathaway. El director explicó que la cantante inspiró el perfil de una estrella musical ficticia en pleno regreso, y que la producción incorporó patrones visuales y musicales provenientes de la gira “Reputation”. El universo artístico de la artista influyó en la estructura y la identidad de la película.

Lowery señaló al medio citado que imaginar a la artista dentro de 10 o 15 años resultó esencial para crear el papel interpretado por Hathaway y construir una identidad propia en el filme. La protagonista Mother Mary surge así como un reflejo del impacto cultural y musical de Swift, presente en todas las fases del proceso creativo.

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El equipo creativo de la película analizó la gira Reputation para diseñar los conciertos ficticios
El equipo creativo de la película analizó la gira Reputation para diseñar los conciertos ficticios

Cómo la gira Reputation de Taylor Swift dio forma a Mother Mary

El equipo de creación tomó como referencia secuencias del concierto “Reputation de la cantante para diseñar visual y conceptualmente las actuaciones musicales que aparecen en el largometraje. Según David Lowery, cada momento fue planificado tras revisar la película de concierto de Swift y desglosar tres canciones de esa producción para estimar costos de efectos visuales en una obra de bajo presupuesto.

En una entrevista con Empire, David Lowery profundizó sobre el proceso creativo detrás de las escenas de conciertos en la película. El director comentó: “Su película de concierto Reputation es uno de los mejores registros en vivo que existen. Es realmente fenomenal. Para nuestras secuencias musicales, la revisamos una y otra vez. No se imaginan cuánto tiempo pasamos hablando de Taylor”.

Lowery explicó que analizaron tres canciones de ese filme y desglosaron cada toma para evaluar cómo podrían adaptar la escala de un espectáculo de estadio a los recursos disponibles para el rodaje de Mother Mary.

Anne Hathaway interpreta a una estrella pop marcada por el universo de Taylor Swift
Anne Hathaway interpreta a una estrella pop marcada por el universo de Taylor Swift

Esa estrategia aportó no solo inspiración artística, sino también criterios técnicos y financieros. El realizador relató a PEOPLE que utilizaron la gira de Taylor Swift como guía para los conciertos ficticios de la película, adaptando la magnitud del “Reputation Stadium Tour” a los límites de la producción cinematográfica.

Además, Lowery y Hathaway presenciaron juntos la etapa europea de la “Eras Tour” de la artista, reforzando aún más la influencia de Swift en el resultado final.

Músicos y actores clave en el lanzamiento de Mother Mary

Junto a Hathaway, el elenco de ‘Mother Mary’ está integrado por Michaela Coel, quien da vida a una ex diseñadora de vestuario y mejor amiga de la protagonista, y por Hunter Schafer, Atheena Frizzell, Kaia Gerber, Jessica Brown Findlay, Alba Baptista, Isaura Barbé-Brown, Sian Clifford y la propia FKA Twigs.

David Lowery destacó la importancia de la música y la estética de Swift en el filme
David Lowery destacó la importancia de la música y la estética de Swift en el filme

La música original de la película fue compuesta por FKA Twigs, Jack Antonoff y Charli XCX, lo que consolida la atmósfera pop modelada a partir del universo de Swift. Esta combinación de músicos y actores refuerza la conexión entre la ficción de la película y las tendencias actuales de la industria musical.

La película se estrenó el 17 de abril en cines seleccionados y el 24 de abril en el circuito nacional de Estados Unidos. ‘Mother Mary’ destaca entre los proyectos de Hathaway para 2026 precisamente por integrar la referencia a Taylor Swift tanto en su propuesta visual como narrativa y musical.

La presencia y conversación sobre la cantante fue constante durante la producción, según relató David Lowery al medio. El director recalcó que las discusiones creativas sobre Swift fueron decisivas en la evolución artística de ‘Mother Mary’.

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