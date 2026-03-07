Asfura, Bukele, Mulino, Abinader y Chavez asistieron a la Cumbre “Escudo de las Américas”

Mandatarios de América Latina y el Caribe posan junto al presidente de Estados Unidos durante la foto oficial de la Cumbre “Escudo de las Américas” en Doral 2026. REUTERS/Kevin Lamarque.

Más de 10 líderes de América Latina y el Caribe arribaron a Estados Unidos para participar en la cumbre “Escudo de las Américas”, una cita convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca reforzar los intereses estadounidenses ante la influencia de potencias extranjeras y responder a desafíos de seguridad en la región.

La cumbre se desarrolla este día,7 de marzo, en Miami, con la presencia de mandatarios y presidentes electos que forman parte de la iniciativa.

Los jefes de Estado asistieron desde tempranas horas de la mañana. El primero en aterrizar fue Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, a las 7:24, seguido un minuto después por Luis Abinader, de República Dominicana. Pocos minutos después, llegó Nayib Bukele, mandatario de El Salvador. Más tarde, se sumaron Nasry Asfura, presidente de Honduras, y finalmente, José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

El presidente Nayib Bukele de El Salvador recibe una bienvenida distinguida, con alfombra roja y guardia de honor de los Marines, a su llegada a la cumbre “Escudo de las Américas 2026” en Doral.

La jornada contempló la firma de una declaración conjunta, donde se establecieron líneas de acción para los próximos meses y canales directos de diálogo entre los países participantes. Además, el mandatario de Estados Unidos, anunció de nuevos acuerdos en materia de cooperación tecnológica y defensa, y la invitación a otros Estados a sumarse en futuras ediciones.

Este sábado 7 de marzo y por invitación del presidente estadounidense Donald Trump, doce líderes llegan a Doral, Florida para participar de la cumbre Escudo de las Américas. La llegada de Nasry Asfura en el video.

La agenda de la cumbre también abordó estrategias de desarrollo económico y políticas migratorias, con el propósito de enfrentar las causas estructurales de la migración y promover la estabilidad social.

Donald Trump dirige sus primeras palabras a los mandatarios

Durante su discurso Trump agradeció a los diferentes líderes políticos de América Latina, destacando la buena gestión y las relaciones estrechas con ellos, entre ellos destacó el presidente Bukele el cual le brindó unas palabras;

“Eras joven y apuesto. Ahora eres mayor y apuesto. Eres mayor y apuesto, pero manejas muy bien la gestión. Eso es lo único que me importa, ¿verdad? Cuando lo vi por primera vez, dije: ‘Es demasiado joven’. Y luego vi el trabajo que hacía. Dije: ‘Bueno, supongo que no es demasiado joven’, porque yo también era joven y lo hice bien. Pero has sido un gran presidente y apreciamos mucho la relación.

Donald Trump ya ha elogiado anteriormente a Nayib Bukele, destacándolo como un gran aliado para Estados Unidos (Foto cortesía U.S Departmet Of Stale).

De igual manera, Trump elogió durante su discurso al secretario de Estado Marco Rubio, resaltando la labor conjunta que ambos han desarrollado. El mandatario afirmó que continúan realizando grandes acciones en colaboración, reflejando una relación de trabajo cercana en el marco de la Cumbre Escudo de las Américas.

Asimismo, el presidente de los Estados Unidos expresó ante los líderes presentes que ellos pueden comprender el odio al que se enfrentan en sus respectivas gestiones. Esta afirmación se enmarcó en el contexto de los desafíos comunes en la lucha contra el crimen organizado y las dificultades inherentes al ejercicio del poder político en la región.

También, abordó el tema de los desacuerdos y la hostilidad presentes entre algunos de los países representados, señalando que el nivel de odio es tan alto que dificulta la consecución de acuerdos. En su intervención, hizo referencia a Irán, describiendo la distancia entre ambos países como un gran mar.

Trump mencionó que actualmente se pierden 25 vidas al mes en ese contexto y que, el año anterior, murieron 32 mil personas, en su mayoría soldados. Estas cifras fueron presentadas para ilustrar la magnitud del conflicto y los retos de seguridad internacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló en la Cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, Florida, Estados Unidos, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

Trump advierte sobre el narcotráfico y promete mano dura contra los cárteles

Durante su intervención, Donald Trump remarcó que la región enfrenta graves problemas vinculados al narcotráfico y la violencia, y advirtió que “la mayor parte de la droga entra a través de México”. El mandatario subrayó la necesidad de erradicar a los cárteles de la droga y propuso restablecer la ley y el orden mediante una política de tolerancia cero contra las pandillas. Según Trump, “los que violan y asesinan deben ser removidos de la sociedad” para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El presidente norteamericano sostuvo que, de la misma forma que su país redobló esfuerzos para combatir a ISIS en Medio Oriente, “tenemos que hacer lo mismo para erradicar los cárteles” en nuestro hemisferio: “Estados Unidos va a ser lo que sea necesario para proteger nuestra seguridad nacional”.

Altos funcionarios de varias naciones se congregan en una convención oficial, con banderas nacionales de fondo y un podio con el sello presidencial, para discutir importantes asuntos. (Cumbre Escudo de las Américas)

El jefe de Estado volvió a destacar “el operativo de precisión” que ejecutó el Ejército norteamericano para retirar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, calificándolo como un procedimiento “que nadie había visto antes”. “La gente no podía creerlo. Entramos al corazón de este fuerte. Dieciocho minutos de pura violencia. No perdimos ni una sola persona, ni una sola nave”.