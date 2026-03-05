El Salvador

El Cuerpo de Bomberos reporta múltiples siniestros y pérdidas materiales en diferentes zonas de El Salvador

Un repunte significativo en la cantidad de siniestros llevó a la activación de medidas de protección, mientras los cuerpos de socorro refuerzan sus recomendaciones para disminuir riesgos en comunidades vulnerables y zonas residenciales

Guardar
El Cuerpo de Bomberos de
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reporta tres incendios estructurales y un vehículo calcinado en diferentes puntos del país. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Al menos tres incendios estructurales y un vehículo calcinado se registraron en las últimas horas en diferentes zonas del territorio nacional, según los reportes del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Las emergencias han generado pérdidas materiales y mantienen en alerta a varias comunidades del país.

Durante la noche, los bomberos auxiliaron a los ocupantes de un automóvil en llamas en el kilómetro 16 de la carretera a Los Chorros, en La Libertad, realizando labores para extinguir el fuego y enfriar el vehículo. No hubo personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Incendios estructurales en Zaragoza y
Incendios estructurales en Zaragoza y Colonia Montserrat movilizan a equipos de bomberos que logran evitar daños mayores a viviendas vecinas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Previamente en Zaragoza, La Libertad, una vivienda fue escenario de otro incendio estructural, donde los socorristas emplearon maniobras desde diferentes puntos para controlar el fuego y evitar daños en construcciones cercanas. Casi de manera simultánea, se reportó un incendio en una casa de la Colonia Montserrat. Los equipos de emergencia lograron contener el avance de las llamas dentro del inmueble, impidiendo su propagación.

La última intervención de gran magnitud se desarrolló en un incendio estructural en un taller de estructuras metálicas ubicado en Colonia Mompegón, San Salvador.

A finales de enero la Dirección General de Protección Civil emitió una alerta amarilla a nivel nacional a raíz del notable aumento en el número de incendios registrados entre las zonas rurales y urbanas. Las autoridades informaron que hasta el 16 de febrero de 2026 se contabilizaron 1,378 incendios a lo largo del territorio, lo que representa un crecimiento del 87% con respecto al año anterior, según los datos oficiales.

Vista aérea del incendio que
Vista aérea del incendio que consumió varias viviendas en la Octava Calle Oriente de San Salvador durante la madrugada (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador llamó a la ciudadanía a reportar toda emergencia a través del número 913, subrayando la importancia de proporcionar datos precisos sobre las áreas afectadas para optimizar la respuesta ante los siniestros.

La declaratoria de alerta amarilla responde tanto al incremento de incidentes como al riesgo de propagación de incendios en zonas residenciales y áreas verdes del país.

Las autoridades reiteraron sus recomendaciones a la población ante el riesgo. Es fundamental comunicar de inmediato la presencia de cualquier foco de incendio a las instituciones correspondientes. Además, se mantiene prohibido realizar fogatas en bosques o reservas, lanzar colillas encendidas así como quemar basura a cielo abierto. Se indica también a los agricultores evitar la quema de rastrojo, cañales o maleza mientras persistan los vientos acelerados debido a que esto facilita la propagación de las llamas a otros terrenos.

Las autoridades exhortan a la
Las autoridades exhortan a la población salvadoreña a reportar emergencias de incendio al número 913 con información precisa. (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

Se ha advertido que quienes sean detectados provocando quemas sin justificación podrían enfrentar procesos legales según la normativa vigente.

Temas Relacionados

Cuerpo de Bomberos de El SalvadorEl SalvadorDirección General de Protección CivilAlerta AmarillaIncendios EstructuralesQuema Ilegal

Últimas Noticias

El gobierno de Honduras tomará decisión en el ajustes en el sector de combustible

La administración nacional aplica apoyos equivalentes a siete mil millones de lempiras, cubriendo la mitad de los incrementos internacionales en gasolina y gas licuado, mientras observa nuevas presiones sobre la estrategia fiscal del sector energético

El gobierno de Honduras tomará

Maroon 5 en Costa Rica: la banda eligió suelo tico como parada clave de su gira latinoamericana

La espera de una década ha terminado para los fanáticos costarricenses. Maroon 5 confirmó oficialmente su regreso al país para el próximo 28 de abril de 2026

Maroon 5 en Costa Rica:

Los socorristas localizan dos víctimas más tras derrumbe en construcción de Ciudad de Guatemala

El hallazgo de dos cuerpos durante la madrugada intensifica las operaciones de rescate en la zona 14, donde varias personas quedaron atrapadas por un deslizamiento que afectó a trabajadores el miércoles por la noche

Los socorristas localizan dos víctimas

El gobierno de El Salvador impulsa la sostenibilidad en el CRESA 2026

Un evento organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales permitió abordar la relevancia de la gestión ambiental y su impacto sobre la competitividad, resaltando la cooperación entre entidades públicas y privadas para enfrentar los desafíos climáticos

El gobierno de El Salvador

El Consejo de Alcaldes y COEXPORT impulsan convenio para fortalecer infraestructura exportadora en San Salvador

Las autoridades acordaron implementar una ventanilla de trámites simplificada, promover la eficiencia energética y robustecer la articulación público-privada a fin de atraer inversiones y mejorar la competitividad regional

El Consejo de Alcaldes y

TECNO

La historia detrás del programador

La historia detrás del programador que saboteó a su empresa y terminó en prisión

Jensen Huang confirma el fin de las inversiones de Nvidia en OpenAI y Anthropic

Fin de las USB en 2026: las formas de reemplazar este formato de almacenamiento retro

La tecnología que podría sustituir al WiFi en los hogares: más velocidad y menos interferencias

Mundial 2026: así operan los hackers en redes WiFi públicas y qué medidas recomiendan los expertos

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears fue arrestada en

Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

¿Las hijas de Nicole Kidman seguirán sus pasos en Hollywood? Esto dijo la actriz

Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

MUNDO

Las 10 personas más ricas

Las 10 personas más ricas del mundo en marzo de 2026, según Forbes

Las autoridades de Ucrania y Rusia concretaron otro megacanje de prisioneros

China ordenó suspender las exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Medio

Ola de amenazas de Irán tras recibir duros golpes militares: un clérigo llamó a derramar la sangre de Trump e Israel

El momento en el que un avión intenta aterrizar en Israel mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán