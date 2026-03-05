El Cuerpo de Bomberos reporta múltiples siniestros y pérdidas materiales en diferentes zonas de El Salvador

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador reporta tres incendios estructurales y un vehículo calcinado en diferentes puntos del país. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Al menos tres incendios estructurales y un vehículo calcinado se registraron en las últimas horas en diferentes zonas del territorio nacional, según los reportes del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Las emergencias han generado pérdidas materiales y mantienen en alerta a varias comunidades del país.

Durante la noche, los bomberos auxiliaron a los ocupantes de un automóvil en llamas en el kilómetro 16 de la carretera a Los Chorros, en La Libertad, realizando labores para extinguir el fuego y enfriar el vehículo. No hubo personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron totales.

Incendios estructurales en Zaragoza y Colonia Montserrat movilizan a equipos de bomberos que logran evitar daños mayores a viviendas vecinas. (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos)

Previamente en Zaragoza, La Libertad, una vivienda fue escenario de otro incendio estructural, donde los socorristas emplearon maniobras desde diferentes puntos para controlar el fuego y evitar daños en construcciones cercanas. Casi de manera simultánea, se reportó un incendio en una casa de la Colonia Montserrat. Los equipos de emergencia lograron contener el avance de las llamas dentro del inmueble, impidiendo su propagación.

La última intervención de gran magnitud se desarrolló en un incendio estructural en un taller de estructuras metálicas ubicado en Colonia Mompegón, San Salvador.

A finales de enero la Dirección General de Protección Civil emitió una alerta amarilla a nivel nacional a raíz del notable aumento en el número de incendios registrados entre las zonas rurales y urbanas. Las autoridades informaron que hasta el 16 de febrero de 2026 se contabilizaron 1,378 incendios a lo largo del territorio, lo que representa un crecimiento del 87% con respecto al año anterior, según los datos oficiales.

Vista aérea del incendio que consumió varias viviendas en la Octava Calle Oriente de San Salvador durante la madrugada (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador llamó a la ciudadanía a reportar toda emergencia a través del número 913, subrayando la importancia de proporcionar datos precisos sobre las áreas afectadas para optimizar la respuesta ante los siniestros.

La declaratoria de alerta amarilla responde tanto al incremento de incidentes como al riesgo de propagación de incendios en zonas residenciales y áreas verdes del país.

Las autoridades reiteraron sus recomendaciones a la población ante el riesgo. Es fundamental comunicar de inmediato la presencia de cualquier foco de incendio a las instituciones correspondientes. Además, se mantiene prohibido realizar fogatas en bosques o reservas, lanzar colillas encendidas así como quemar basura a cielo abierto. Se indica también a los agricultores evitar la quema de rastrojo, cañales o maleza mientras persistan los vientos acelerados debido a que esto facilita la propagación de las llamas a otros terrenos.

Las autoridades exhortan a la población salvadoreña a reportar emergencias de incendio al número 913 con información precisa. (Foto cortesía Bomberos de El Salvador)

Se ha advertido que quienes sean detectados provocando quemas sin justificación podrían enfrentar procesos legales según la normativa vigente.