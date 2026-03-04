El Salvador destinaría USD 580 mil de fondos de préstamo para equipamiento y modernización de la Fiscalía General

La iniciativa remitida detalla que los nuevos recursos, gestionados a través de un préstamo multilateral, buscan garantizar la continuidad y culminación del proceso de modernización institucional previsto para el próximo año fiscal (Foto cortesía FGR)

El Ministerio de Hacienda de El Salvador impulsa la incorporación de USD 580.849 en el Presupuesto General del Estado 2026 para reforzar el proyecto de construcción y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República. La medida requiere la modificación de la Ley de Presupuesto vigente con el objetivo de garantizar el equipamiento y suministro de mobiliario en el nuevo complejo institucional, en el marco de la ejecución de inversiones financiadas mediante préstamos multilaterales.

La solicitud de Hacienda fue recibida por el pleno de la Asamblea Legislativa este miércoles en la sesión plenaria número 100. Según la solicitud este refuerzo presupuestario se suma a la cantidad ya programada para el mismo ejercicio 2026, la cual asciende a USD 2.084.320. En conjunto, la dotación disponible para el Proyecto de Inversión 6093, orientado a la construcción, equipamiento y modernización de la sede central de la Fiscalía General de la República, alcanzaría los USD 2.665.169 para el año fiscal mencionado.

De acuerdo con la justificación emitida por el gobierno central, el origen de estos fondos está vinculado al Préstamo No. 2146 firmado entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 10 de febrero de 2015. El contrato original, ratificado por Decreto Legislativo en abril de 2015, contemplaba un monto total de USD 44.887.500 destinado exclusivamente a financiar la infraestructura central de la Fiscalía General.

Hasta la fecha, la ejecución acumulada del préstamo ha sumado USD 42.222.331, mientras que la programación vigente a inicios del ejercicio actual se situaba en USD 2.084.320. El saldo disponible por aplicar corresponde a los USD 580.849 cuya incorporación presupuestaria se tramita en la presente petición.

La reforma impulsada por el Ejecutivo ajusta los ingresos y egresos estatales para viabilizar el uso de capital externo, con el objetivo de reforzar la infraestructura y equipamiento del nuevo complejo fiscal en 2026 (Captura de pantalla de la correspondencia recibida por la Asamblea Legislativa)

La propuesta detalla que la modificación afecta tanto los ingresos como los gastos consignados en la Ley de Presupuesto: primero, se incrementan los recursos provenientes de endeudamiento público a través de la cuenta específica para la contratación de empréstitos externos de organismos multilaterales; posteriormente, se refuerza la asignación dentro de la unidad presupuestaria dedicada a infraestructura física del organismo fiscal, en la línea de trabajo de construcción, equipamiento y modernización.

El planteamiento presentado responde a la necesidad de que la Fiscalía General de la República disponga del crédito presupuestario necesario para avanzar en la adquisición de mobiliario y equipo requerido para el funcionamiento del nuevo complejo.

Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR

La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de febrero, con 60 votos, la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR), una medida que busca fortalecer la preparación académica del personal del Ministerio Público.

Este nuevo instituto anuncia como proyecto principal la primera maestría en investigación criminal en Centroamérica y el Caribe, con la intención de formar profesionales altamente especializados que impacten positivamente en la calidad de las investigaciones y la gestión de justicia.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, junto a Rodolfo Delgado, fiscal general de El Salvador. Foto de archivo, juramentación de Rodolfo Delgado como fiscal general.

Además de la maestría, la iniciativa contempla programas actualizados en ciencias jurídicas, forenses y criminología, orientados a la modernización y profesionalización del capital humano encargado de enfrentar delitos cada vez más complejos.