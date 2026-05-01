El Salvador

El sector textil y de confección de El Salvador impulsa el 26 % de las exportaciones en el primer trimestre de 2026

Las ventas al exterior de la industria textil y de confección salvadoreña sumaron 438,68 millones de dólares, consolidando su liderazgo como motor clave para el crecimiento económico durante el inicio del año

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El sector espera una recuperación para el primer semestre de 2026.
El sector espera una recuperación para el primer semestre de 2026.

El sector textil y de confección de El Salvador se consolida como uno de los principales motores de la economía nacional durante 2026. Según información difundida este jueves por la Camtex (Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador), las exportaciones del rubro alcanzaron US$438,68 millones en el primer trimestre del año, lo que representa el 26 % del total de ventas al exterior del país. Este desempeño refleja una tendencia de resiliencia y competitividad en mercados estratégicos, con perspectivas favorables para los meses siguientes.

De acuerdo con el comunicado de Camtex, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino para los productos textiles y de confección salvadoreños. Las exportaciones a ese país alcanzaron US$306,6 millones entre enero y marzo, superando los US$304,7 millones reportados en el mismo período de 2025. El crecimiento se enmarca en un contexto internacional desafiante, influido por ajustes en la demanda global.

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Además del mercado estadounidense, la industria ha mostrado avances en Guatemala y Honduras, con un aumento de las exportaciones del 8 % y el 4 %, respectivamente, durante el primer trimestre del año. Estos datos, enfatizados por la entidad gremial, evidencian la capacidad del sector para diversificar mercados y aprovechar oportunidades regionales pese a los retos globales.

El modelo de paquete completo se consolida como el formato principal de exportación, representando el 76 % de los envíos del sector y concentrando el 85 % del total exportado. Camtex atribuye este resultado a la especialización y el valor agregado que caracterizan a la industria textil salvadoreña. La confección, como subsegmento, sigue incrementando su presencia y participación desde 2022, según datos de la organización.

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Fábrica textil salvadoreña con trabajadoras en máquinas de coser, rollos de tela colorida, maquinaria de tejido y un volcán prominente visto por las ventanas.
Cifras históricas transforman al sector en protagonista económico. El avance regional y la consolidación del modelo de paquete completo marcan la pauta de la industria para los próximos meses (Foto referencia IA)

En materia de encadenamiento productivo, el gremio subraya que la industria ha comenzado a recibir nuevas inversiones y expansiones estratégicas orientadas a fortalecer la capacidad exportadora y la generación de empleo. El acuerdo comercial recíproco con Estados Unidos es identificado como una vía para atraer órdenes internacionales y robustecer cadenas regionales de valor.

Patricia Figueroa, directora ejecutiva de Camtex, explicó que el sector ha enfrentado desafíos como los de la región, aunque sostiene su competitividad y relevancia para la economía salvadoreña. “Lo más importante es que hoy ya vemos señales concretas de estabilidad y oportunidades en nuestros principales mercados. El sector textil y confección está mejor posicionado para aprovechar una segunda mitad de año más enfocada en el valor agregado”, afirmó la ejecutiva.

Referentes internacionales como la National Retail Federation (NRF) mantienen una perspectiva positiva sobre el comportamiento de la demanda en Estados Unidos durante 2026. El informe de la NRF expone que el bajo desempleo, el mejoramiento salarial y los reembolsos fiscales más altos podrían beneficiar la manufactura textil regional.

Camtex precisa que la industria textil y de confección de El Salvador seguirá desempeñando un papel central en la economía nacional, con expectativas de crecimiento sostenido y nuevas oportunidades de negocio en los mercados clave para el país.

Vale mencionar que el desplome de las exportaciones de t-shirts y camisetas de punto marcó el pulso del comercio exterior en el primer trimestre de 2026. Este producto, históricamente entre los principales motores de divisas para el país, redujo sus ventas al exterior desde USD 495,8 millones en 2025 hasta apenas USD 112,9 millones en el mismo periodo de 2026, lo que implica una merma de USD 382,9 millones.

La magnitud de la caída impactó el saldo global de las exportaciones y reflejó una tendencia generalizada en el rubro textil. Los suéteres, pullovers y prendas similares sufrieron un descenso similar, al pasar de USD 393,2 millones a USD 98,8 millones, una baja de USD 294,4 millones. El sector, que en años previos lideraba las ventas externas, enfrenta así una de sus peores contracciones recientes.

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