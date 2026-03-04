El Salvador

El Centro Histórico de San Salvador será sede de torneo de básquetbol 3x3 el 14 de marzo

La celebración deportiva contará con la participación de equipos femeninos y masculinos, además de actividades para asistentes y visitantes, en una jornada orientada a fortalecer el ambiente comunitario en uno de los principales espacios urbanos

El torneo de básquetbol 3x3
El torneo de básquetbol 3x3 reunirá a 16 equipos femeninos y masculinos en el Centro Histórico de San Salvador el 14 de marzo. (Foto cortesía INDES)

El Centro Histórico de San Salvador se prepara para recibir uno de los eventos deportivos destacados del año: el próximo sábado 14 de marzo a las 4:00 p.m., se disputará el torneo de básquetbol 3x3 con la participación de 16 equiposfemeninos y masculinos. Esta competición, que será de acceso gratuito y se desarrollará bajo el formato internacional de eliminación directa, busca consolidar la zona como espacio de encuentro familiar y motor de cohesión social, según informaron autoridades locales.

La organización del torneo cuenta con el respaldo de marcas locales e internacionales, entre ellas patrocinadoras de la NBA a nivel global. El torneo promete recrear una verdadera “Courtside Experience” al estilo de la liga estadounidense, no solo en la cancha a instalarse, que cumple con los estándares oficiales de la NBA, sino también en el ambiente generado para los aficionados. Quienes asistan podrán disfrutar del evento con actividades temáticas, puntos de fotografía (photobooth) y una ambientación pensada para acercar la experiencia de la NBA a los salvadoreños, según detallaron las autoridades.

La competencia contará con acceso
La competencia contará con acceso gratuito y formato internacional de eliminación directa, consolidando la zona como punto de encuentro familiar y social. (Foto cortesía INDES)

La competencia reunirá a 16 equipos, divididos en ramas femenina y masculina, distribuidos en un sistema de eliminación directa. Cada partido tendrá una duración máxima de 10 minutos o finalizará al alcanzar los 21 puntos. La Federación Salvadoreña de Baloncesto aportará la plataforma oficial para el torneo 3x3, avalando la legitimidad deportiva del evento. “Proporcionaremos árbitros oficiales de mesa y la estructura necesaria para que nuestros atletas se desarrollen con calidad y proyección internacional”, aseguró la Federación.

Las canchas se instalarán en la plaza Gerardo Barrios.

La iniciativa forma parte de una estrategia de revitalización urbana que reune esfuerzos gubernamentales, ha logrado posicionar al Centro Histórico de San Salvador como uno de los destinos urbanos más concurridos de El Salvador. Las autoridades destacaron que actualmente es habitual que quienes visitan el país incluyan el Centro Histórico entre sus primeras paradas, después de los destinos de sol y playa. Según la organización, este tipo de actividades ha fomentado el repoblamiento del sector y la reactivación del empleo formal, además de fortalecer la convivencia ciudadana.

La Federación Salvadoreña de Baloncesto
La Federación Salvadoreña de Baloncesto avala el torneo 3x3, garantizando plataforma oficial, árbitros especializados y proyección deportiva internacional. (Foto cortesía INDES)

El básquetbol ocupa un lugar central en la cultura deportiva nacional. De acuerdo con autoridades locales es el segundo deporte más visto y practicado en el país. Según datos de la federación, alrededor del 30% de los salvadoreños practican básquetbol en alguna de sus modalidades, lo que refuerza la expectativa de una amplia convocatoria.

La logística del evento contempla facilidades de acceso a estacionamiento, con espacios mapeados y horarios publicados en las redes oficiales del Centro Histórico. Próximamente, la organización prevé la firma de un acuerdo con Uber para facilitar los traslados así mejorar la experiencia de los asistentes.

En palabras de la Federación Salvadoreña de Baloncesto: “Avalamos y apoyamos este evento, que estará registrado internacionalmente y contará con personal especializado y árbitros oficiales de mesa, para asegurar el mejor desarrollo”, señaló Rodolfo Mena presidente de la Federación.

