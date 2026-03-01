El Salvador

El Consejo Superior del Trabajo de El Salvador avanza en anteproyecto para formalizar economía

La entidad tripartita de El Salvador trabaja en los ajustes legales que permitan presentar una propuesta al despacho presidencial, con el propósito de reforzar la inclusión laboral y responder a las exigencias de la población económicamente activa

Una tienda exhibe mercancías con imágenes del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un mercado en San Salvador, El Salvador, el 27 de mayo de 2025. REUTERS/Jose Cabezas

El Consejo Superior del Trabajo (CST) de El Salvador confirmó que avanza en la elaboración del anteproyecto legal para facilitar la transición de la economía informal, que representa 70% de la fuerza laboral, a la formalidad.

El ministro de Trabajo y presidente del CST, Rolando Castro, informó este domingo, a través de su cuenta en X que: “El Consejo Superior del Trabajo avanza firmemente en la elaboración del anteproyecto sobre la transición de la economía informal a la formalidad. Estamos afinando la parte legal para firmarlo como CST y remitirlo al Presidente para su análisis”.

Actualmente, el organismo concentra sus esfuerzos en perfeccionar el marco legal de la propuesta, con el objetivo de firmarla en el seno del CST y transmitirla al Presidente de la República para su estudio. Este anuncio ocurre en el marco de las acciones permanentes del Consejo encaminadas a la formalización laboral y a la mejora de las condiciones de empleo en El Salvador.

El Consejo Superior del Trabajo, conformado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, ha subrayado en los últimos meses su énfasis en el diálogo social y la cooperación intersectorial para impulsar propuestas orientadas a la formalización del empleo y al fortalecimiento del mercado laboral salvadoreño. En comunicados recientes, el CST ha afirmado que prioriza acciones para responder a las demandas de la población trabajadora y consolidar un mercado laboral más inclusivo.

La apertura al financiamiento y la capacitación son desafíos centrales para la profesionalización del sector MYPE en El Salvador. Foto cortesía Mercados de San Salvador

Aprobación del anteproyecto legal

La economía informal representa cerca del 70% de la fuerza laboral en El Salvador, según datos de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este dato exhibe la dimensión de la iniciativa liderada por Castro y el CST.

El CST se instaló el 27 de agosto de 2025 y en este ámbito tripartito se han comenzado a definir mecanismos y acuerdos con la participación de representantes de empleadores y trabajadores, así como con el aporte de expertos. El objetivo central es incentivar la regularización de actividades económicas mediante incentivos tangibles y regulaciones adaptadas a la realidad de los emprendedores.

En ese sentido, el año pasado, Castro anunció una propuesta para exonerar temporalmente de impuestos a pequeños negocios que decidan salir de la informalidad, con el fin de facilitar su crecimiento y promover la formalización del trabajo en El Salvador.

“En la propuesta vamos a plantear al Presidente Bukele una exoneración en el momento transicional que se dé para que las personas no tributen un periodo de tiempo, mientras se estabilizan económicamente. Tenemos aproximadamente un 68 % de economía informal en El Salvador, planeamos hacer una prueba piloto con una cantidad muy significativa que transite y luego cuenten cómo les está yendo, también una estrategia de gradualidad”, indicó el funcionario en septiembre pasado.

Pero en diciembre actualizó esos datos y afirmó que entre el 73% Y EL 74% de las empresas en el país operan en la informalidad. En esa oportunidad, el CST explicó que un micronegocio requiere un aproximado de $1,000 para hacer el trámite de inscripción para formalizar su empresa, por lo que implicaba un escollo para muchos microempresarios.

“Estamos trabajando este tema con aportes de expertos nacionales e internacionales. Nosotros tenemos la Unidad de Investigación del Mercado Laboral, con técnicos de los empleadores y trabajadores”, subrayó Castro el año pasado, respecto al avance del proyecto que deberán presentar a Casa Presidencial.

