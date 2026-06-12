Régimen de Nicaragua expropió la vivienda de una doctora excarcelada y expulsada al exterior

La doctora Anely Pérez Molina afirmó que la propiedad familiar fue tomada por personas ligadas al Gobierno de Daniel Ortega, tras su salida de Nicaragua (Ilustración Infobae IA).

La doctora Anely Pérez Molina denunció este jueves, según EFE y dijo a la plataforma nicaragüense Confidencial, que las autoridades de Nicaragua expropiaron su vivienda después de que ella fuera excarcelada y expulsada hacia Estados Unidos con su familia el 25 de marzo de 2023, en un caso que se inscribe en la crisis política y social abierta en abril de 2018 y agravada tras las elecciones de noviembre de 2021.

La propiedad, según Pérez Molina en Confidencial, está ubicada en Monte Fresco, en el municipio de El Crucero, al sur de Managua, tiene 450 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 8.385 metros cuadrados y está valorada en USD 750.000. La médica sostuvo que la vivienda fue usurpada en mayo pasado “por personas ligadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

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Pérez Molina dijo a Confidencial que la casa no era de su propiedad sino “una herencia” de su esposo. Añadió que durante los dos últimos años el inmueble estuvo custodiado por policías y permanecía abandonado por falta de mantenimiento.

La opositora denunció la pérdida de la vivienda, una camioneta y bienes familiares

La integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia afirmó a Confidencial que la casa quedó completamente amueblada cuando salió del país. Según su relato, dentro quedaron también una camioneta valorada en USD 30.000, electrodomésticos, muebles, computadoras, televisores, juegos de sus hijos y joyas que estimó en unos USD 150.000.

La dermatóloga aseguró que fue procesada por “traición a la patria” y ciberdelitos antes de salir del país en un vuelo comercial con su esposo y dos hijos, y atribuyó la causa a una cuenta falsa en Facebook.

“También se robaron toda una historia familiar, incluyendo el único recuerdo que tenía de mi padre”, dijo Pérez Molina a Confidencial. La doctora, especialista en dermatología y ex secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, crítica con el Ejecutivo, aseguró además que la persona a la que le fue transferida la propiedad “no va a poder descansar porque voy a denunciar que vive en casa robada” y que “eso no es tener valores ni principios”.

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La opositora es hija del fallecido guerrillero sandinista Cristián Pérez, asesinado por la guardia de Somoza en mayo de 1979, dos meses antes del triunfo de la revolución sandinista, según EFE. También es hija de Anely Molina, quien actualmente convive con Samuel Santos, excanciller del Gobierno de Daniel Ortega entre 2007 y 2017, de acuerdo con EFE.

La expulsión ocurrió tras una acusación por “traición a la patria” y ciberdelitos

Pérez Molina salió de Nicaragua en un avión comercial junto con su esposo y sus dos hijos menores con destino a Estados Unidos el 25 de marzo de 2023, luego de que el Ministerio Público nicaragüense presentara una acusación en su contra, según EFE. Antes de su expulsión, la Fiscalía la procesó por delitos considerados “traición a la patria” y ciberdelitos, en una causa en la que “el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” figuraron como víctimas u ofendidos, de acuerdo con EFE.

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“Los que cometieron ciberdelitos fueron ellos porque inventaron una cuenta de Facebook con mi nombre con publicaciones que pedían sanciones y eso era totalmente falso. Lo hicieron para acusarme”, sostuvo Pérez Molina en declaraciones a Confidencial.

Las autoridades nicaragüenses expropiaron la vivienda de la doctora Anely Pérez Molina, miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y quien fue excarcelada y expulsada de Nicaragua hacia los Estados Unidos junto con su familia en marzo de 2023, denunció este jueves la afectada (Foto cortesía Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia)

El Gobierno que encabezan Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, no se ha referido a la denuncia de la médica opositora, según EFE. La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 se profundizó después de las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en comicios realizados con sus principales contendientes en prisión, a quienes después expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y “traición a la patria”, de acuerdo con EFE.

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