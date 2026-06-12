Autoridades despliegan un operativo fluvial para verificar la veda pesquera en Guatemala

La intervención incluyó inspecciones a lanchas de pesca artesanal en Izabal, con revisión de aparejos y de ejemplares capturados, para constatar el cumplimiento de la normativa vigente y los períodos de restricción (Foto cortesía MAGA)

Autoridades de varias instituciones realizaron un operativo fluvial en el Parque Nacional Río Dulce para verificar el cumplimiento de los períodos de veda y la normativa pesquera vigente, con inspecciones a embarcaciones de pesca artesanal en Izabal. La intervención se desarrolló en el marco del Plan Control Protección de Vedas 2026.

Según informó este jueves el portal del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación (MAGA), la Delegación Regional del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el operativo contó con acompañamiento técnico de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), del MAGA y de la División de Protección a la Naturaleza (DIPRONA).

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El operativo se desarrolló en el tramo comprendido entre el Castillo de San Felipe de Lara y la comunidad Las Brisas, dentro de la Zona de Uso Intensivo del área protegida, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.

Alcance de las inspecciones

Durante la jornada se realizaron recorridos de vigilancia en sectores fluviales y ribereños. También se inspeccionaron embarcaciones artesanales para revisar los aparejos utilizados y las especies capturadas, con el objetivo de constatar el cumplimiento de disposiciones legales y técnicas orientadas a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

La Delegación Regional informó que la jornada se ejecutó como parte del Plan Control Protección de Vedas 2026, con recorridos de vigilancia en sectores fluviales y ribereños del área protegida (Foto cortesía MAGA)

Este mes, el Ministerio de Agricultura de Guatemala fijó una veda de atún en el Pacífico oriental con dos períodos de restricción para la pesca de aleta amarilla, barrilete y patudo, según informó el MAGA.

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La prohibición regirá del 6 de agosto al 8 de octubre de 2026 y del 9 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027. El MAGA precisó que, durante las fechas de restricción, los buques cerqueros deberán suspender sus operaciones de pesca en las zonas delimitadas por la normativa.

El acuerdo abarca capturas de atún aleta amarilla, barrilete y patudo en el Pacífico oriental, de acuerdo con lo publicado en el diario oficial.

Motivos y marco legal de la restricción: La cartera de Agricultura explicó que la disposición responde a compromisos internacionales asumidos por Guatemala, orientados a la protección de especies altamente migratorias y a la sostenibilidad de la actividad pesquera.

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El recorrido se ejecutó en la Zona de Uso Intensivo del área protegida, en Livingston, Izabal, con revisiones a unidades artesanales para verificar el uso de equipos permitidos y el acatamiento técnico-legal (Foto cortesía MAGA)

La normativa advirtió que el incumplimiento se sancionará conforme la Ley General de Pesca y Acuicultura, con medidas que pueden incluir decomiso de aparejos y del producto pesquero en los casos que correspondan.

Los datos oficiales exponen que los beneficios de implementar vedas y proteger nuestros ecosistemas son fundamentales para el equilibrio del planeta. Asimismo, resultan cruciales para cuidar a las especies más vulnerables, defendiendo a las poblaciones en riesgo o peligro de extinción y enfocándose en la conservación de los entornos naturales que son vitales para evitar su desaparición.

Por otro lado, estas acciones funcionan como un escudo para blindar las áreas protegidas, poniendo a salvo las zonas marinas de cualquier impacto negativo o daño causado por actividades que se realizan fuera de ellas.

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Al mismo tiempo, ayudan a fomentar el conocimiento y el ecoturismo, haciendo más comprensible el funcionamiento de estos entornos para impulsar la educación ambiental, la concienciación y el turismo responsable.