Nicaragua

Oposición nicaragüense pide prueba de vida de nueve desaparecidos por el régimen de Ortega

La exigencia surgió tras la muerte bajo custodia del dirigente indígena Brooklyn Rivera y apunta a nueve personas cuyo paradero sigue sin información oficial ni garantías sobre su integridad

Guardar
Google icon
Ilustración de mujeres jóvenes nicaragüenses protestando con una pancarta 'POR UNA NICARAGUA LIBRE'. Daniel Ortega molesto a la izquierda y banderas nacionales al fondo.
Mujeres nicaragüenses, con banderas y pancartas que rezan 'POR UNA NICARAGUA LIBRE', alzan sus voces en protesta, mientras Daniel Ortega observa molesto en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua exigió este jueves a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo una respuesta sobre el paradero de al menos nueve personas consideradas presos políticos y en condición de desaparición forzada, tras la muerte bajo custodia estatal del dirigente indígena miskito y diputado de la Asamblea Nacional, Brooklyn Rivera Brayan. Según informó EFE, agencia de noticias española, la organización denunció la falta de información oficial y la ausencia de garantías sobre la integridad de los detenidos políticos en Nicaragua.

En una declaración pública, la Unidad Nacional Azul y Blanco solicitó a las autoridades una “prueba de vida” de todas las personas desaparecidas y la liberación inmediata e incondicional de quienes permanecen privados de libertad por motivos políticos. Esta petición se produce días después del fallecimiento de Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama), quien fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 y murió bajo custodia estatal a los 73 años. La información fue confirmada por EFE, que detalló que los dirigentes de la alianza opositora viven actualmente en el exilio, tras ser desnacionalizados, expulsados o impedidos de regresar a Nicaragua bajo acusaciones de traición a la patria.

PUBLICIDAD

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció el martes que al menos 46 opositores y críticos del Ejecutivo sandinista continúan en prisión, de los cuales nueve permanecen desaparecidos. Esta entidad y diversos organismos de derechos humanos nicaragüenses en el exilio han advertido sobre la persistencia de la opacidad estatal respecto al paradero, estado de salud y condiciones de detención de parte de los encarcelados por razones políticas.

Entre los nombres identificados en condición de desaparición forzada se encuentran el coronel retirado Víctor Boitano Coleman; el líder indígena y ex asesor presidencial Steadman Fagoth Müller; el excoronel sandinista Carlos Brenes, junto a su esposa Salvadora Martínez; y el mayor retirado Eddie Moisés González Valdivia. Familiares de los detenidos expresaron a EFE su temor ante la posibilidad de que sus parientes sean las siguientes víctimas bajo custodia estatal, tras el deceso de Rivera.

PUBLICIDAD

Un hombre y una mujer al lado de un paciente en una cama de hospital con tubos médicos. El paciente es un hombre de edad avanzada con un tubo nasal
El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Ocupa permanece hospitalizado en Nicaragua, rodeado de seres queridos mientras recibe atención médica en condición crítica.

De acuerdo con datos recopilados por EFE, en los últimos siete años han muerto bajo custodia del Estado al menos nueve opositores y críticos, incluyendo al general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente, y al histórico exguerrillero Hugo Torres, quien llegó a ser viceministro del Interior durante la primera administración sandinista. Torres fue arrestado tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021 y su muerte generó repercusiones en el ámbito internacional.

El contexto de la crisis en Nicaragua

La crisis política y social en Nicaragua comenzó en abril de 2018 y se intensificó después de las elecciones de 2021, cuando Ortega resultó reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. Según informó EFE, ese proceso electoral transcurrió con los principales contendientes en prisión o bajo arresto domiciliario, y posteriormente la mayoría fue expulsada del país, despojada de su nacionalidad y de sus derechos políticos bajo acusaciones de conspiración y traición.

La represión contra la oposición se ha caracterizado por detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y una política sistemática de privación de derechos civiles, documentada por organismos internacionales. Las organizaciones de derechos humanos, tanto internas como en el exilio, insisten en la necesidad de que el Estado nicaragüense rinda cuentas sobre la situación de los presos políticos y garantice su integridad y acceso a procesos legales transparentes.

lisiados-por-la-represión-en-Nicaragua

El reclamo de la oposición

“Demandamos la prueba de vida de todas las personas desaparecidas y la libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas”, señaló la agrupación en su declaración, reproducida por EFE.

Hasta el momento, las autoridades nicaragüenses no han emitido información pública sobre el estado de los detenidos señalados como desaparecidos ni han ofrecido explicaciones sobre las causas del fallecimiento de Rivera.

Temas Relacionados

NicaraguaPresos políticosDesaparición forzadaRégimen de OrtegaExiliados

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Régimen de Nicaragua expropió la vivienda de una doctora excarcelada y expulsada al exterior

Anely Pérez Molina dijo a Confidencial que la vivienda en El Crucero fue usurpada en mayo, tras ser excarcelada y expulsada a EEUU en 2023

Régimen de Nicaragua expropió la vivienda de una doctora excarcelada y expulsada al exterior

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

El Ministerio Público ejecutó 13 allanamientos simultáneos dirigidos a desarticular una estructura criminal investigada por delitos relacionados con homicidios, tráfico de drogas, asociación para delinquir y desaparición forzada de personas.

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

El Salvador: Prevén lluvias y tormentas eléctricas del 14 al 16 de junio

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alertó que en los próximos días habrá ráfagas de viento y descargas, con probables anegamientos, derrumbes y crecidas repentinas

El Salvador: Prevén lluvias y tormentas eléctricas del 14 al 16 de junio

El Salvador: Comandos de Salvamento Sensuntepeque solicita donación de ambulancia para fortalecer su labor en emergencias

La solicitud, difundida en los canales oficiales del grupo, busca sumar una unidad nueva o un automotor usado en condiciones aptas para fortalecer la atención prehospitalaria en comunidades rurales y barrios de difícil acceso

El Salvador: Comandos de Salvamento Sensuntepeque solicita donación de ambulancia para fortalecer su labor en emergencias

República Dominicana elevará al 30% por tres años el impuesto empresarial para grandes contribuyentes

El Gobierno de República Dominicana envía al Congreso un plan anticrisis para captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos. La propuesta oficial combina amnistía fiscal, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación presupuestaria

República Dominicana elevará al 30% por tres años el impuesto empresarial para grandes contribuyentes

TECNO

Final Fantasy XVI lidera la lista de juegos de PS Plus Extra y Premium para junio de 2026

Final Fantasy XVI lidera la lista de juegos de PS Plus Extra y Premium para junio de 2026

Histórico: cada encuentro del Mundial 2026 procesará datos equivalentes a miles de horas de video en 4K

Nadie escapa de los errores de la IA: sancionan a abogados por usar esta tecnología en sus documentos

Así puede comprobar la carga de las pilas del control sin golpearlo

Proyecto de Jeff Bezos recauda USD 12.000 millones para construir un “ingeniero general artificial”

ENTRETENIMIENTO

Julie Newmar, a los 92 años, recordó cómo la maternidad transformó su vida después de convertirse en un ícono mundial como Gatúbela

Julie Newmar, a los 92 años, recordó cómo la maternidad transformó su vida después de convertirse en un ícono mundial como Gatúbela

Un mayordomo que trabajó para la princesa Diana reveló cual era su cena favorita

‘Masters of the Universe’: así fue cómo la guitarra de Brian May inspiró uno de los temas principales de la película

La hija mayor de Bruce Willis, Rumer, obtiene la custodia principal de su hija de tres años

Así es la vida de Joan Cusack tras más de una década lejos de Hollywood

MUNDO

Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad

Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha, hija mayor del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad

Trabajo, voluntariado y salud: un estudio analiza cómo la UE redefine el rol de las personas mayores

Explosiones en el sur de Irán: el régimen dijo que bloqueó un petrolero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz

Irán no tomó una “decisión final” sobre el acuerdo con Estados Unidos que Donald Trump quiere firmar pronto

El SummerStage cumplirá 40 años con más de 60 shows