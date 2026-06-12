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Verónica Llinás y Peter Lanzani encabezan “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre para Netflix

La cinta recrea el cruce entre la infiltración de Alfredo Astiz y el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo, con un elenco internacional y una ambiciosa coproducción entre Argentina y Francia

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Una mujer de mediana edad con cabello rizado castaño y ojos azules claros, vestida con una camisa oscura estampada, mira hacia la izquierda
Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani encarna al teniente Alfredo Astiz en el thriller político de Netflix. (Netflix)

Netflix ha anunciado la finalización del rodaje de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre, con Verónica Llinás en el rol de Azucena Villaflor y Peter Lanzani como el teniente Alfredo Astiz. El film, que se filmó íntegramente en Argentina, cerró una etapa clave de 12 semanas de producción en locaciones de Buenos Aires y siete municipios del conurbano bonaerense, detalló la plataforma en un comunicado al que accedió Infobae. La obra tiene asegurado su estreno global en 2027 en la plataforma y constituye uno de los títulos con mayor despliegue logístico y pensados para el mercado internacional del cine argentino de los últimos años bajo el ala de Netflix.

La producción, desarrollada por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), integra a un elenco internacional donde destaca Camille Cottin como Alice Domon, junto a Soledad Villamil, Valeria Lois y un amplio reparto que incluye a figuras como Susana Pampin y Enrique Piñeyro. El rodaje abarcó centros neurálgicos de la capital y partidos clave como Avellaneda, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa, configurando uno de los movimientos de equipo más extensos para el género de thriller político en el mercado local reciente.

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Un hombre caucásico con cabello oscuro, patillas y una chaqueta marrón sobre una camisa clara, mira hacia abajo a la izquierda en un pasillo poco iluminado
Netflix anunció el fin del rodaje de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre sobre Azucena Villaflor y Alfredo Astiz. (Netflix)

La narrativa del film se ancla en los hechos de 1977, cruzando el espionaje y el drama histórico. A través de la figura del “Rubio” Astiz, agente infiltrado en la iglesia de la Santa Cruz, y el proceso de transformación de Azucena Villaflor, la película proyecta en pantalla la creación de las Madres de Plaza de Mayo. Las decisiones de casting y el abordaje de hechos reales posicionan al proyecto como un probable referente en el segmento de producciones basadas en episodios determinantes de la historia argentina dirigidas a audiencias globales.

El diseño industrial de Villaflor: rodaje, equipo y estrategia binacional

El plan de rodaje de Villaflor se extendió por un calendario ininterrumpido de 12 semanas, implicando operaciones simultáneas en espacios urbanos y suburbanos. El control de arte estuvo a cargo de Micaela Saiegh, mientras que la dirección de fotografía fue diseñada por Javier Juliá. El guion, desarrollado conjuntamente por Mitre y Mariano Llinás, consolidó el primer cruce de ambos en esta temática con alto potencial de exportación. El liderazgo en producción corresponde a Agustina Llambi Campbell, Mitre y Didar Domehri, asegurando respaldo tanto argentino como francés y ratificando la tendencia de acuerdos de coproducción binacional orientados a plataformas.

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Varias mujeres con abrigos y expresiones serias miran hacia una persona en uniforme, cuya espalda y gorra se ven en primer plano. Fondo urbano con edificios
La película Villaflor reconstruye hechos de 1977 y aborda la infiltración de Astiz en la iglesia de la Santa Cruz y el origen de las Madres de Plaza de Mayo. (Netflix)

El casting reunió a más de 40 intérpretes, organizados en torno a la representación del núcleo fundador de las Madres de Plaza de Mayo. Entre ellas figuran Alicia Guerra, Vivian El Jaber y Juliana Muras, lo que subraya el peso coral que aporta el proyecto frente a esquemas previos más centrados en relatos individuales.

Una apuesta de Netflix por el thriller político argentino

Netflix ha confirmado el estreno de Villaflor para 2027, impulsando así el posicionamiento internacional del cine argentino en el terreno de dramas políticos contemporáneos. Con dirección artística de Santiago Mitre y un guion validado por Mariano Llinás, la película explora en paralelo dos líneas narrativas: la operación de infiltración de Astiz y el surgimiento de una nueva modalidad de resistencia civil en dictadura.

Una mujer con chaqueta acolchada beige mira directamente desde el asiento del pasajero de un coche. A su derecha, un hombre conduce. Ventanilla con gotas de lluvia
Camille Cottin interpreta a Alice Domon en un elenco internacional que también integran Soledad Villamil, Valeria Lois y más de 40 intérpretes. (Netflix)

Camille Cottin encarna uno de los roles extranjeros clave, interpretando a una de las monjas francesas secuestradas, en tanto Valeria Lois, Mariela Acosta y Paula Ransenberg integran el conjunto de actrices que representan a quienes acompañaron a Azucena Villaflor en la génesis del movimiento de madres. Esta integración multinacional y la participación de productoras de Argentina y Francia evidencian la estrategia de internacionalización del catálogo de la plataforma.

Villaflor, con rodaje concluido en junio de 2026 y lanzamiento fijado para 2027, se incorpora como pieza central en la política de impulso global al cine de investigación histórica de Netflix para la siguiente temporada.

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