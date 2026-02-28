El Salvador

¿Por qué el conflicto de EE.UU., Israel e Irán podrían subir el costo del gas propano en El Salvador?

Los recientes acontecimientos entre Estados Unidos, Israel e Irán reavivan el debate sobre la estabilidad de los precios del gas propano para los hogares salvadoreños.

La combinación de conflictos internacionales y posibles cambios en los subsidios genera incertidumbre sobre el gasto de los hogares salvadoreños./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

Los consumidores salvadoreños enfrentan la posibilidad de que el costo del gas propano registre incrementos en los próximos meses. La situación podría presentarse tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán esta madrugada, escenario que podría impulsar la volatilidad en los mercados energéticos internacionales y repercutir en el precio del gas licuado de petróleo (GLP) en El Salvador.

Según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM), para marzo los precios del gas propano registran una disminución en el costo. Los salvadoreños beneficiarios con subsidio focalizado pagarán menos.

Los precios, de acuerdo con los datos publicados por la Dirección General de Energía, serán de $14.88 para el cilindro de 35 libras; $10.69 el de 25 libras; $8.62 el de 20 libras y $4.44 el de 10 libras.

Esos costos representan una disminución en comparación con los precios anteriores; sin embargo, el escenario podría ser diferente para los próximos meses luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Situación que ya ha afectado anteriormente a El Salvador.

Los conflictos entre Israel e Irán en 2025 también afectaron el costo del gas propano (un tipo de gas licuado de petróleo) en El Salvador./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas)

En julio de 2025, el gas propano tuvo en precio de venta de $4.82 para un cilindro de 10 libras, mientras que la presentación de 20 libras registró un costo de $9.37, la de 25 costó $11.62 y la de 35 libras $16.19. Estos valores reflejaron el impacto directo de las tensiones en el Medio Oriente, aunque el ajuste no fue tan agresivo como se esperaba, gracias a la intervención de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que anunció un aumento en las reservas de propano en los Estados Unidos, principal proveedor de GLP para el mercado salvadoreño.

La influencia de los conflictos internacionales en el precio del gas licuado no es exclusiva de la región centroamericana. De acuerdo con un informe de Argus Media, los precios globales del GLP experimentaron volatilidad durante 2025, en gran parte debido a las interrupciones en rutas marítimas y al encarecimiento de los fletes tras el estallido del conflicto entre Irán e Israel en aquel momento. Argus Media destacó que “mucho del incremento en los costos de transporte de gas licuado desde Medio Oriente responde a los llamados ‘primas de guerra’ tras los ataques y la posterior búsqueda de vías alternas para el envío internacional”.

El análisis de la consultora IMARC Group coincidió en que la demanda sostenida y los problemas en la oferta generados por conflictos y restricciones comerciales impulsaron precios al alza en mercados clave de GLP. Según el reporte, “la industria global del GLP” mostró “una tendencia estable a alcista en 2025, producto de la combinación de demanda continua, interrupciones en la cadena de suministro y fluctuaciones estacionales”.

En el caso de El Salvador, la DGEHM resaltó que los precios de referencia no reflejaban el monto final que pagan los hogares debido a la existencia de dos subsidios: uno general, vigente desde 2021, y otro focalizado para más de un millón de familias.

Los conflictos generan mayores costos de traslados, que derivan en aumentos de algunos productos y servicios./(Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.)

Aunque el subsidio general actuó como un amortiguador frente a la volatilidad de los precios internacionales, la última prórroga de esta medida perderá vigencia en mayo de 2026. La DGEHM advirtió que, si el contexto internacional no se estabilizaba y los subsidios expiraban, los salvadoreños podrían enfrentar alzas más pronunciadas en el costo del gas propano en 2025.

El escenario no es muy diferente ahora. Las guerras y tensiones geopolíticas han demostrado tener un impacto directo en el precio del GLP y el gas propano, tanto por el riesgo en el suministro de los países productores como por el aumento de los costos logísticos. Según Argus Media, “la proximidad de Medio Oriente a los mercados de Asia le da ventaja para los envíos, pero la reciente conflictividad (en 2025) ha elevado los costos de flete y ha alterado los flujos comerciales, volviendo a Estados Unidos un proveedor aún más relevante”.

En ese sentido, Estados Unidos se afianza como el principal proveedor de GLP para el mercado salvadoreño. Datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. confirmaron en 2024 que las exportaciones de propano estadounidense habían crecido de forma sostenida, llegando a superar los 1.8 millones de barriles diarios.

Si las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán se mantienen o si los subsidios locales dejan de aplicarse después de mayo de 2026, para los hogares salvadoreños la evolución de este conflicto y las decisiones de política interna serán determinantes en el costo del GLP en los próximos meses.

