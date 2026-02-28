El Salvador

El crucero Vista arriba a Acajutla y fortalece la temporada turística en El Salvador

La embarcación de la línea Oceania Cruises atracó esta mañana con más de 2,300 visitantes, favoreciendo la estrategia del país para captar turistas internacionales y estimular la economía en comunidades locales.

El crucero Vista de Oceania
El crucero Vista de Oceania Cruises trae a más de 2,300 turistas internacionales al puerto de Acajutla en El Salvador./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Salvador continúa posicionándose como un destino emergente en la industria de cruceros con la llegada del crucero Vista, de la línea Oceania Cruises, que atracó esta mañana en el puerto de Acajutla. Con aproximadamente 2,300 pasajeros a bordo, la mayoría de nacionalidad estadounidense, el arribo de esta embarcación refuerza la estrategia nacional para atraer turismo internacional y diversificar la oferta turística del país.

El desembarco del crucero Vista marca un nuevo hito en la actual temporada de cruceros, considerada la más grande en la historia del país. Según datos oficiales de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), entre octubre de 2025 y junio de 2026 se prevé la llegada de al menos 18 a 20 cruceros internacionales, cifra que supera ampliamente los registros de años anteriores y consolida a El Salvador como una escala atractiva en las rutas del Pacífico.

Para su estancia, los cruceristas han optado por tours guiados para explorar una docena de destinos arqueológicos, culturales y naturales en el occidente y centro del país. Entre los principales sitios visitados destacan Joya de Cerén, San Andrés, Cerro Verde, Nahuizalco, Concepción de Ataco, Izalco Centro, el Centro Histórico de San Salvador, Finca Cuyancua en Izalco, Santa Ana Centro y Playa Los Almendros. Los pasajeros que no adquirieron tours han tenido la opción de disfrutar la ciudad de Sonsonate y el complejo turístico Las Veraneras, ampliando el derrame económico en la región.

El Salvador espera superar récords
El Salvador espera superar récords históricos de cruceros internacionales en la temporada 2025-2026, consolidando su oferta turística en el Pacífico./(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El gobierno salvadoreño, a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, resaltó que el arribo del Vista fortalece la industria turística nacional y responde a los esfuerzos por dinamizar la economía, impulsar el desarrollo local y consolidar a El Salvador como un destino seguro y competitivo a escala internacional. Autoridades del sector destacan que cada turista de crucero gasta hasta $150 diarios en promedio, beneficiando a negocios locales, mercados, artesanos y operadores turísticos de las comunidades visitadas.

La actual temporada de cruceros inició el 17 de octubre de 2025 con la llegada del Eurodam, de Holland America Line, que trajo más de 1,800 pasajeros internacionales. Posteriormente, el 30 de diciembre de 2025, arribó el Viking Sky, de la línea Viking Ocean Cruises, con alrededor de 1,000 pasajeros, marcando la primera visita de esta embarcación a aguas salvadoreñas. El 24 de enero de 2026, el crucero Amadea, procedente de Alemania y Austria, sumó cerca de 1,000 visitantes europeos a la temporada. El 8 de febrero de 2026, el Zuiderdam, también de Holland America Line, llegó con más de 3,000 personas a bordo, de las cuales 1,100 realizaron excursiones a sitios emblemáticos como Joya de Cerén y el Centro Histórico de San Salvador.

La llegada del crucero Vista representa el sexto arribo de la temporada 2025-2026 y el tercero en lo que va de 2026, según el registro oficial de Corsatur. Las autoridades proyectan que la suma total de cruceristas y tripulantes que desembarquen en el país durante este periodo podría superar los 30,000, generando un impacto económico significativo y contribuyendo al crecimiento del sector turístico, que en 2025 cerró con un récord de 10.2 millones de visitantes locales y extranjeros.

El Salvador apuesta por ampliar la infraestructura turística y fortalecer la capacitación de operadores locales para atender la creciente demanda de turismo internacional por vía marítima. La diversificación de rutas y puertos, como Acajutla y La Unión, permitirá que más comunidades se integren a la cadena de valor del turismo y que el país continúe consolidándose como una opción atractiva y segura para cruceristas de todo el mundo.

