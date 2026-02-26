El Salvador

Primera empresa en El Salvador recibe aprobación bajo ley de expansión de inversiones

Un conglomerado del sector alimentario obtuvo la calificación inicial para ampliar sus actividades productivas, como parte de la normativa que ofrece estímulos impositivos a firmas nacionales y extranjeras con trayectoria comprobada en el país

Guardar
Operarias de Planta de Productos
Operarias de Planta de Productos Alimenticios DIANA trabajan en la línea de producción de snacks, reflejando el compromiso de la empresa reconocida por USAID y COEXPORT en 2024 por su excelencia comercial. (Embajada de Estados Unidos en El Salvador (www.sv.usembassy.gov))

El primer proyecto aprobado bajo la nueva Ley de Fomento de la Expansión de Inversiones en El Salvador corresponde a Productos Alimenticios Diana, que recibió la precalificación oficial para ampliar sus operaciones. De acuerdo con Rodrigo Ayala, presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), este acuerdo implica una inversión de USD 34 millones y la creación de 200 empleos nuevos dentro de un entorno legal diseñado para atraer capital y fortalecer la economía a través de incentivos tributarios.

La legislación, vigente desde el 24 de enero de 2026, establece un sistema escalonado de créditos fiscales para empresas que inviertan desde USD 1 millón en adelante.

El rango de incentivos depende de la magnitud de la expansión: inversiones entre USD 1 millón y USD 10 millones acceden a un crédito fiscal del 10 % sobre el monto invertido; entre USD 10 millones y USD 20 millones, el crédito es del 20 %; y proyectos mayores a USD 20 millones pueden recibir hasta el 30 % en créditos contra el Impuesto sobre la Renta invertido.

Antes de la entrada en vigor de este marco legal, Ayala explicó ante la Asamblea Legislativa que al menos 114 empresas en el país planeaban presentar propuestas de expansión para aplicar a los créditos tributarios. El proceso exige que las empresas presenten un plan detallado y acrediten una inversión plurianual dirigida a generar crecimiento económico sostenible.

El presidente de Invest afirmó: “Las expansiones ya comenzaron”, lo que marca el inicio de una etapa de implementación práctica de la ley y un nuevo impulso a la agenda de crecimiento e inversión en El Salvador.

Operarias de Planta de Productos
Operarias de Planta de Productos Alimenticios DIANA trabajan en la línea de producción de snacks, reflejando el compromiso de la empresa reconocida por USAID y COEXPORT en 2024 por su excelencia comercial. (Foto: Embajada de Estados Unidos en El Salvador)

Sectores beneficiados por la ley

La normativa, aprobada el 14 de enero de 2026, establece que las empresas deben acreditar al menos 10 años de operación comprobable en El Salvador, ya sean personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras. Los sectores contemplados incluyen: textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos para la construcción, papel y sus derivados.

La diputada Dania González afirmó durante la sesión en la que se aprobó la normativa que responde a “una etapa clave de transformación económica”, y remarcó que el país ha priorizado la creación de “marcos normativos innovadores y competitivos que brindan seguridad jurídica y confianza”.

González precisó que la ley beneficiará a unas 3,000 empresas que cumplan los requisitos y favorecerá la atracción de capital y el incremento del empleo. Según su exposición: “Muchas empresas deciden poner sus capitales en países que ofrecen competitividad jurídica… como en nuestro país, que nos hemos convertido en el más seguro del hemisferio occidental”.

El beneficio fiscal no se limita a los créditos contra impuestos. Las empresas que adquieran inmuebles destinados a su expansión quedarían exentas del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces, siempre que los mantengan en actividad productiva durante al menos 5 años.

Para calificar, los inversionistas deben presentar un perfil ante el Ministerio de Economía, acreditar cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras y gestionar el pertinente Acuerdo de Calificación.

Los diputados durante una reciente
Los diputados durante una reciente sesión legislativa en el Salón Azul del Congreso. (Foto: Asamblea Legislativa)

La ley establece como actividades válidas la apertura de nuevas líneas de producción, adquisición de maquinaria, desarrollo de infraestructura logística e industrial, investigación y desarrollo tecnológico y aumento de la capacidad productiva. Se excluye cualquier expansión basada en sustitución de activos o reducción de operaciones vigentes.

Fiscalización estatal y mecanismos de control

El Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Inversiones, y el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Impuestos Internos, son responsables de la fiscalización del cumplimiento de la normativa. Estas entidades ejecutarán inspecciones y controles periódicos para verificar el uso adecuado de los incentivos, observando las exigencias técnicas, medioambientales, tributarias y laborales.

Durante la discusión legislativa, Rodrigo Ayala contextualizó la propuesta: “Estamos de cerca con las empresas, con los inversores y con las personas interesadas y nos damos a la tarea de escuchar. En el trabajo diario, nos decían que existen incentivos para diferentes industrias, pero no para empresas que desean expandirse”.

Temas Relacionados

Productos Alimenticios DianaEl SalvadorInvest El SalvadorMinisterio de EconomíaIncentivos FiscalesExpansión Empresarial

Últimas Noticias

El presidente Abinader inaugura la carretera Bayaguana–El Puerto en República Dominicana

La nueva vía habilita una conexión directa entre varias provincias, facilita el acceso a servicios esenciales e impulsa la economía y el turismo, beneficiando a numerosas comunidades que esperaron esta obra por más de tres décadas

El presidente Abinader inaugura la

Bajo vigilancia: Volcán de Fuego incrementa actividad y autoridades guatemaltecas advierten riesgo

Las autoridades mantienen vigilancia tras el notable aumento en el número de explosiones y la emisión de gases, lo que ha motivado la adopción de nuevas medidas de prevención para residentes y visitantes del área cercana

Bajo vigilancia: Volcán de Fuego

El gobierno de Haití acuerda inversión para reforzar frontera con República Dominicana

La iniciativa contempla la introducción de herramientas tecnológicas, la optimización de los procesos migratorios y aduaneros y la instalación de equipos de escaneo en puertos y cruces terrestres, con el propósito de combatir delitos transfronterizos

El gobierno de Haití acuerda

Alianza entre el Key Institute y el Tecnológico de Monterrey impulsa la ingeniería avanzada en El Salvador

El reciente acuerdo impulsa un modelo educativo basado en proyectos prácticos y tecnología avanzada, integrando actores locales e internacionales con el objetivo de formar profesionales adaptados a las demandas del mercado global

Alianza entre el Key Institute

El expresidente Serrano Elías anuncia acciones internacionales tras quedar sin proceso judicial en Guatemala

La estrategia del exgobernante ahora se centra en acudir a organismos extranjeros, alegando violación de derechos humanos, y en promover una transformación institucional mientras descarta su retorno inmediato al país centroamericano

El expresidente Serrano Elías anuncia

TECNO

Lo que revela la inteligencia

Lo que revela la inteligencia artificial sobre las personas que ríen en exceso

Electrodomésticos que debes desenchufar cuando no los usas para reducir tu consumo eléctrico

OPPO A6 Pro 5G a prueba: resistencia y batería destacadas, pero la cámara

¿Gemini supera a Siri?: el nuevo modo agéntico controla tus apps y automatiza tareas

OpenAI revela los usos indebidos de ChatGPT: desde abogados falsos hasta estafa de citas

ENTRETENIMIENTO

Rauw Alejandro niega haber escrito

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

La verdadera razón por la que Josh Freese fue reemplazado de los Foo Fighters tras la muerte de Taylor Hawkins

Carson Kressley acusó a Stanley Tucci de robarle un importante papel: “Gracias por arruinar mi carrera”

Así fue cómo Amanda Seyfried grabó sus escenas de desnudo total en ‘The Testament of Ann Lee’: “Usé una prótesis de ano”

Murió Robert Cosby Jr., hijo de una de las estrellas de ‘The Real Housewives of Salt Lake City’

MUNDO

El dictador norcoreano Kim Jong-un

El dictador norcoreano Kim Jong-un amenazó con “destruir completamente” a Corea del Sur si percibe intimidaciones de Seúl

La caída de la ‘esperanza de vida saludable’ expone brechas regionales en Reino Unido

Trump y Zelensky hablaron por teléfono y definieron la agenda de las próximas negociaciones sobre la guerra en Ucrania

JD Vance advirtió a Irán que tome “en serio” las advertencias de Donald Trump antes de nuevas negociaciones

La ONU calificó de “alentadoras” las negociaciones sobre el futuro político del Sáhara Occidental